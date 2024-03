Presidente de Copsa califica de “basuras” los hallazgos arqueológicos que retrasan obras

Este martes el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Leonardo Daneri, calificó a Monumentos Nacionales como “una desgracia” a raíz de diversos hallazgos arqueológicos en obras concesionadas.

En conversación con Radio ADN el presidente de Copsa dijo que “Monumentos Nacionales es una desgracia”, pues “si uno tiene la desgracia de encontrar un hallazgo que puede ser basura del siglo XIX”, las obras que tienen entre 2 o 3 años para construirse se atrasarían.

Agregó, además, que “ese es el problema que tenemos. Si uno encuentra un basural del siglo XIX, claro, es antiguo arqueológico, pero de ahí es que los arqueólogos determinen que tiene valor, pasan un par de años”.

A continuación Daneri volvió a arremeter: “Ellos están fascinados, pero tampoco podemos parar el desarrollo de nuestro país por ese tema. Además, quiero ser bastante claro en lo siguiente: La mayor parte de los hallazgos, los que se han considerado rescatables, terminan arrumbados en bodegas que nadie ve”, aseguró.

A raíz de las declaraciones del presidente de Copsa, la arqueóloga y presidenta del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile,Verónica Baeza De la Fuente, señala a El Mostrador que “como colegio de arqueólogos nos preocupa mucho que los hallazgos arqueológicos signifiquen demoras en construcciones, en particular de obras de infraestructura pública o en obras que son de alto interés social”.

“Los hallazgos arqueológicos son importantes en términos patrimoniales para la construcción de la memoria histórica de un país. El patrimonio es la parte tangible de la memoria, y lo que hace la arqueología es precisamente obtener información desde las basuras, porque efectivamente es basura lo que nosotros recolectamos como arqueólogos, es basura la que nosotros trabajamos, pero es basura que está en un contexto y nos da información respecto de actividades que ocurrieron en el pasado”, explica.

No obstante, la arqueóloga indica que no comparte el tono del presidente de Copsa “aquí el trabajo tiene que ser colectivo”.

“No podemos dejar toda la carga de los problemas en el Consejo de Monumentos Nacionales porque aquí hay una responsabilidad que es de los privados, hay una responsabilidad que es del Estado, y hay una responsabilidad también de los arqueólogos, profesionales que hacen estas asesorías”, afirma.

Arqueología preventiva

En ese sentido, desde el Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas abogan por una una política de arqueología preventiva. Es decir, que “idealmente se hagan estudios de prefactibilidad y factibilidad, y que esos estudios tengan el componente arqueológico. Esa la única manera de que esto realmente no se transforme en una desgracia en el mediano y largo plazo”.

Baeza explica que la arqueología preventiva es “poder decidir con información a la mano respecto del potencial arqueológico de ciertas zonas”.

“A esta altura hay mucha información arqueológica recolectada, lo que nos permitiría nivel de Bienes Nacionales, por ejemplo, establecer áreas en que podamos mostrar el potencial arqueológico, porque tenemos áreas que son mucho más sensibles que otras”, propone la arqueóloga.

Luego señala que las áreas establecidas podrían ayudar a que “organismos públicos o empresas privadas tuvieran la información antes de iniciar una inversión, porque efectivamente cuando tú ya has iniciado la construcción, por ejemplo, en un hospital que ya pasó por todas las fases de evaluación ambiental, el hallazgo arqueológico te va a demorar la obra y lo va a encarecer considerablemente”.

Sin embargo, detalla que conoce experiencia en que el hallazgo arqueológico no necesariamente ha implicado un atraso considerable, y otras veces en que “hablamos de atrasos de años. Pero, no es tan tajante, no te podría dar un plazo específico porque es variable”.

Piezas arqueológicas en bodegas

En relación a las declaraciones de Daneri en donde señaló que los hallazgos arqueológicos “terminan arrumbados en bodegas que nadie ve”, la presidenta de la agrupación afirma que “todos los museos del mundo tienen bodegas atiborradas de materiales que no necesariamente están en permanente estudio”.

“La idea precisamente de que vayan a los depósitos de los museos es porque quedan disponibles para estudios futuros”, precisa. “Así como están los archivos en la Biblioteca Nacional también están las cajas en los museos”, agrega.

Luego, expresa que “las cosas van a depósitos porque hay una obligación del Estado por proteger, por cautelar y por dejar disponible investigación, pero nosotros no abogamos por la recolección de todo porque la verdad es que eso es imposible y es ingestionable”.