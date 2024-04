Director de “Historia y geografía”: “Quería hacer chocar la cultura regional y la televisiva”

“Historia y geografía” es una incorrecta comedia que aborda los orígenes de Chile y su identidad actual a través del mundo del teatro. La cinta tuvo su debut en Sanfic 2023 obteniendo el premio a la Mejor Dirección para Bernardo Quesney y Mejor Interpretación para Amparo Noguera.

La cinta está situada en la ciudad de San Felipe, donde una ex estrella de televisión interpretada por Noguera realiza un montaje de teatro basada en “La Araucana” de Alonso de Ercilla.

Además de Amparo Noguera, “Historia & Geografía” cuenta con las actuaciones de importantes actrices y actores de gran reconocimiento, como Catalina Saavedra, Pablo Schwarz, Paloma Moreno, Paulina Urrutia y Steevens Benjamin.

Bernardo Quesney tuvo su debut como director a los 22 años con “Efectos Especiales”, (Mejor largometraje en el Festival de Cine Digital de Lima). En 2014 escribe y dirige “Desastres Naturales”, largometraje estrenado en SANFIC, luego internacionalmente en La Habana y Chicago. Ha dirigido más de 30 videoclips en Chile, Argentina, México y España, para artistas como Javiera Mena, Gepe, Colombia Parra, entre otros.

Todo partió con un taller de teatro al que asistió Quesney hace varios años.

“Y en este taller de teatro, vislumbré como muchas actividades, muchas cosas físicas que yo no soy acostumbrado a hacer. Yo estudié cine como teatro. Pero me gustó, me solté, me ayudó. Y cuando vi tanto ejercicio físico y toda esta cosa como corporal, yo sentía que un taller de teatro era un buen escenario para una película y sobre todo para hablar de temas y para hablar de diferentes visiones y chocarla, hacerla chocar. Sobre todo como un taller de teatro. Y yo soy de San Felipe, quería llevarlo hacia allá”, cuenta a El Mostrador.

El cineasta escribió el guión junto al autor Simón Soto, pero uno de los principales desafíos fue definir el personaje protagónico interpretado por Noguera.

“Siempre la idea era de alguien que llegaba a su pueblo a hacer la araucana. Pero nos costó como enfocarla. Y después de un tiempo de varias versiones de guion, llegamos a la conclusión de que en verdad ella era algo que a mí me interesaba. Que era como, ¿qué pasa que si es alguien que no la toman en serio por su pasado?”.

“No sabemos cuál es su pasado y empezamos como a generar. Y a generar esto que es la comedia que a mí me gusta mucho, pero la comedia vista como algo medio triste. Como no poder escapar de una comedia, más encima una comedia que hasta hace poco se podía ver en televisión. No es algo tan lejano a nuestro tiempo. No hay que hacerse los tontos ahí”, dice.

“Entonces ahí yo encontraba materiales bien interesantes. Y sobre todo mezclarlo, como yo también soy de San Felipe y viajo mucho y vuelvo, también existe la cultura regional. Entonces mezclar estas dos visiones, como la cultura regional con la cultura, ni siquiera la cultura de Santiago, sino como la cultura televisiva, y mezclarla y cómo chocan, que obvio que van a chocar porque son dos visiones, como dos visiones totalmente contrarias más encima, eso genera mucha comedia”.