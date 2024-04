Oferta de programas nacionales de doctorados en Humanidades, Artes y Ciencias Sociales creció un 54%

En el año 2017, a nivel nacional existían 78 programas de doctorado en las áreas de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (HACS). En 2023, los programas que se imparten en estas materias a lo largo de todo el país suman 120, lo que representa un 53,9% más.

Y no solo creció el número de programas, también las regiones en la que se dictan. En 2017, 9 de las 16 regiones del país tenían formación doctoral en áreas HACS. A la fecha, solo en cinco regiones aún no existen universidades con este nivel de estudios: Atacama, Coquimbo, del Libertador Bernardo O’Higgins, Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena.

Estos son parte de los principales resultados que entrega la Primera Radiografía HACS que realizó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia), documento que refleja el compromiso con la valoración, orientación y aplicación de estas áreas del conocimiento, y ofrece la primera panorámica nacional que permite poner en contexto, con datos y estadísticas, la presencia de estos conocimientos en el territorio actual.

“Una tarea central de MinCiencia es comprender mejor nuestro sistema nacional de CTCI. Esta Radiografía nos entrega un panorama muy valioso para el diseño de políticas públicas que fomenten u orienten el uso de conocimientos tan valiosos como las humanidades, las artes y las ciencias sociales, y nos muestra cómo ha crecido Chile en estas áreas que son cruciales para comprender y analizar nuestra sociedad. También revela lo que nos queda por hacer para aprovechar las más de 30 disciplinas que componen el ámbito HACS”, dijo la ministra del MinCiencia, Aisén Etcheverry.

A juicio de la subsecretaria de esta cartera, Carolina Gainza, “Chile requiere de más capacidades para comprender y abordar los desafíos sociales, económicos y culturales de nuestra sociedad, en vistas del diseño y generación de un modelo de desarrollo inclusivo, integral y sostenible”. En este sentido, la primera radiografía ofrece una “nueva perspectiva sobre la investigación que se realiza en nuestro país y releva los conocimientos sociales, humanistas y artísticos, junto con las capacidades que nos permitirán navegar en el actual escenario de incertidumbres y abordar desafíos contemporáneos tan importantes para el bienestar social como la seguridad, migración, confianzas, participación democrática, convivencia, diversidad, igualdad y equidad”.

El documento sistematiza las distintas valoraciones de estas áreas en las políticas internacionales de ciencia y tecnología, e incluye datos acerca de los programas de formación, empleabilidad de profesionales, inversión pública en capacidades de investigación y desarrollo, y sus resultados de investigación, tanto a escala nacional como a nivel internacional.

HACS agrupa cuatro áreas del conocimiento: Humanidades y Artes (religión, teología, historia arqueología, idiomas, literatura, lingüística, diseño industrial, bellas artes, música y artes escénicas); Ciencias Sociales (ciencias políticas, sociología, psicología, periodismo, bibliotecología, derecho) y Bienestar (trabajo social).

Carreras de pregrado y doctorados en HACS con más titulados

Para el año 2022, la carrera de Psicología es la que tiene más personas tituladas con un total de 5.951. De ellos 4.288 son mujeres y 1.663 hombres.

En segundo lugar, se ubica Derecho con 3.522 personas tituladas (1.783 mujeres y 1.739 hombres); Trabajo Social con 3.278 (2.725 mujeres y 553 hombres); Técnico en Servicio Social 3.073 (2.647 mujeres y 426 mujeres). Más abajo en el ránking están Periodismo, Administración Pública, Diseño Gráfico y Diseño.

Al examinar el desglose según el sexo de los estudiantes, se observa un patrón interesante en todas las carreras de pregrado analizadas, la proporción de mujeres es mayor a la de los hombres, con un promedio de 71%. De esta forma, las 3 primeras carreras del ranking representadas por Psicología, Derecho y Trabajo Social alcanzaron una participación de mujeres del 72%, 51% y 83%, respectivamente.

Si se consideran a los titulados en programas de doctorado para el año 2022, la lista está encabezada por el doctorado en Psicología, seguidos de doctorados en Cultura y Educación en América Latina, doctorado en Filosofía, Derecho, Literatura, Ciencias Sociales, Historia, Lingüística y doctorados en Procesos sociales y políticos en América Latina.

A diferencia de lo identificado en pregrado, la participación de hombres en la titulación de programas de doctorado en áreas HACS supera a la de mujeres. Por ejemplo, el Doctorado en Psicología cuenta con un 55% de hombres titulados para 2022, al igual que otros programas como el de Filosofía presentan un 94%, Derecho con un 56%, y Literatura con un 60%.

“Esta radiografía constata que a pesar de que las áreas HACS presentan un mayor número de investigadoras que las áreas STEM, al momento de avanzar en sus trayectorias experimentan los mismos obstáculos que apuntan a una cuestión cultural. Lo más probable es que los problemas de violencia, los estereotipos y los cuidados estén también afectando a las mujeres de las áreas HACS, tal como se ha estudiado y comprobado en las áreas STEM. Por ejemplo, las mujeres son las que se encargan del cuidado (de los hijos, de los adultos mayores, de los enfermos, de la casa) y eso merma el tiempo que puede dedicarle a los estudios. Por lo tanto, la cantidad de mujeres en un área es solo la punta del iceberg. Existen nudos estructurales que producen y reproducen inequidades de la sociedad en estas y en otras áreas del conocimiento”, explicó la subsecretaria Gainza.

Por regiones, para el periodo 2017-2023 las que más aumentaron su oferta fueron la Metropolitana (con 14 nuevos programas) y la del Biobío (7). Les siguen Valparaíso, Maule y La Araucanía, cada una con 4 programas nuevos.

Graduados HACS según OCDE

En Chile, según cifras OCDE 2021, a nivel de graduados en pregrado el 14% de la matrícula es de carreras HACS: 4,7 en Trabajo Social, el 3,9% corresponde a Ciencias Sociales, 3,4 Humanidades y Artes; y 2% en Derecho. En comparación con los demás países OCDE, nuestro país se ubica en la parte inferior de la tabla, siendo el país con menor proporción de personas graduadas en estas disciplinas. Países como Italia, Estados Unidos, Islandia, Turquía, Reino Unido y Grecia lideran la tasa de egresados en HACS con cifras que bordean el 40% de participación.

Si se considera a los graduados de programas de postgrados en estas áreas, el promedio aumenta a 16,5%, pero sigue siendo más bajo que el promedio OCDE (25,2%). Por área, en Bienestar los graduados llegan al 1,3%; en Humanidades son el 2%; en Derecho 5,7% y en Ciencias Sociales, el 7,5%. Con estas cifras, Chile se ubica sólo por encima de Australia (15,2%) y Japón (10%). Italia encabeza la lista con la mayor participación de egresados HACS (posgrados magíster y doctorado), alcanzando un 37,5%. Le siguen Países Bajos (34,0%) y Reino Unido (33,1%).

Entre todas las personas que trabajan en I+D, el personal investigador de las áreas HACS alcanza al 9,6%, mientras que el promedio OCDE es de 13%.

HACS por género

Para el año 2023, el pregrado de áreas del conocimiento HACS correspondía en un 65% de la matrícula a mujeres; baja a un 51, 99% en el magíster y a un 45,8% en el doctorado. Para otras áreas del conocimiento, las mujeres representan el 50,9% de las matrículas en el pregrado, 49,3% en el magíster y 40,9% en el doctorado.

Si se considera solo los proyectos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), entre 2017 y 2022, según área de conocimiento y sexo de la persona responsable del proyecto, muestra que en las Ciencias Sociales, el 50,7% son liderados por mujeres (539 mujeres, vs 525 hombres); mientras que en Humanidades y Artes, se da a la inversa con una mayoría de hombres a cargo con 46,5% (227 hombres y 197 mujeres).

Las mayores brechas se observan en otras áreas del conocimiento tales como Ciencias naturales (los proyectos liderados por hombres son 732 versus 427 liderados por mujeres) e Ingeniería y Tecnología (422 versus 155 proyectos, respectivamente).

En promedio, el porcentaje de proyectos beneficiarios liderados por mujeres corresponde a un 49,5% para proyectos de HACS, mientras que este porcentaje cae a un 36,3% de proyectos asociados a Otras áreas del conocimiento liderados por mujeres. En relación con la evolución del financiamiento promedio de los proyectos de Humanidades y Artes, y Ciencias sociales, estos han permanecido por debajo del resto de las Otras áreas del conocimiento consistentemente desde 2017.

Contexto internacional

Los estudios más modernos proponen aumentar la inversión en HACS. México, por ejemplo, promulgó la Nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que propone el fortalecimiento de las ciencias sociales y humanidades, en mayo del año pasado.

Esta ley tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho humano a la ciencia conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con el fin de que toda persona goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de los derechos humanos en general. En términos simples, incorpora a las humanidades para que el Estado garantice su promoción, fomento, financiamiento, desarrollo y comunicación y establece orden de prelación para recibir becas o apoyos de posgrado.

Canadá y Dinamarca, han desarrollado planes para fortalecer el vínculo entre estas áreas y los sectores público y empresarial, apostando por la generación de nuevos espacios para la innovación social y tecnológica, mientras el Reino Unido, a través de su programa SHAPE (Social Sciences, Humanities and the Arts for People and the Economy), es uno de los líderes mundiales en la promoción de la valoración e inversión en investigación interdisciplinaria y aplicada, mediante el desarrollo de instituciones culturales y de investigación, la creación de industrias creativas y el fomento de nuevos diseños de ciudades.

La Comisión Europea ha desarrollado plataformas e iniciativas de valorización de estos conocimientos, con el objetivo de ponerlos al servicio de diversas metas en materia económica, medioambiental y sanitaria.

“Hay países que están promoviendo el desarrollo de las HACS para abordar los desafíos de las sociedades contemporáneas como el cambio climático y el desarrollo tecnológico que están empujando un replanteamiento de la relación humano/máquina/naturaleza”, explicó la subsecretaria Gainza. Además, recordó que la semana pasada en Barcelona, se inauguró el Centro Internacional de Ciencias Humanas y Sociales, un espacio auspiciado por la UNESCO en el Caixa Forum Macaya de la Fundación ‘la Caixa’. Este centro tiene como objetivo promover, conversaciones, debates en torno a temas como la transición climática justa, las desigualdades, desafíos tecnológicos, inteligencia artificial.

“Esta es otra muestra de que las humanidades, la investigación en arte, las ciencias sociales son necesarias para abordar y resolver problemas que están afectando a la humanidad. En Chile estamos trabajando en eso también. Junto a Corfo, las universidades Católica, de la Frontera y Tarapacá estamos terminando el diseño del ITP de Convivencia y Sostenibilidad, será una institución capaz de hacer investigación aplicada, generar reflexión crítica y transferencia de conocimientos para abordar problemas públicos del Estado y el sector público, junto con contribuir a acercar y desarrollar más tecnologías e innovación social para fortalecer el bienestar de las comunidades. En el fondo, se convertirá en una institución crucial para abordar desafíos públicos contemporáneos en el ámbito social y cultural, para transitar a una sociedad más sostenible, integral, democrática y resiliente”, puntualizó.

Puedes ver el documento completo AQUÍ.