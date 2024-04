Pablo Dittborn por exposición en el MNBA: “Se retiraron marcos de cuadros con criterios discutibles”

El actual consejero de la Corporación del Libro y la Lectura dio a conocer una situación sobre los marcos de cuadros del Museo Nacional del Bellas Artes (MNBA) y además se refirió a la falta de presupuesto del espacio.

“Hubo una exposición en donde se retiraron los marcos de los cuadros con criterios muy discutibles y considerándolos elementos meramente decorativos”, dijo a El Mostrador.

El hecho fue relatado por el curador, académico y artista visual, Pablo Chiuminatto. “El contexto al que me refería era la muestra que se realizó en el MNBA que se titulaba “Luchas por el arte” en la que la propuesta pasaba por reorganizar una parte de la muestra histórica de la colección del MNBA bajo la mirada de los conflictos que los curadores identificaban al interior de la historia del arte chileno entre 1843-1933″, relató a El Mostrador.

“Es así como deciden retirar los marcos a los cuadros y agruparlos para que de esa forma coincidan con los diagramas conceptuales en los que, como decía, identificaban estas “luchas”, entiéndase, nociones como la formación de museos, el coleccionismo, las instituciones culturales, además bajo títulos como agentes y regentes, originalidad y reproducción, entre otros conceptos. El punto que me parece discutible es la decisión de sacar los marcos porque estos también son parte de la historia y no son simplemente un complemento decorativo; sobre todo en este tipo de colecciones fundacionales”, opinó Chiuminatto.

Por su lado, Dittborn señaló que “este tipo de situaciones, si no son consultadas y aceptadas por los artistas, reflejan una prepotencia, -definida por mí como apatronada- y tildando de conservadores los marcos”.

Además, indicó en conversación con T13 Radio que “El presupuesto del Museo Nacional de Bellas Artes es una vergüenza. Es tan vergonzoso que cuando hay subasta no se atreven a pedir el catálogo para mirarlo, porque saben que no tienen dinero. Hubo hace poco un señor que tenía una muy buena colección, la vendió y el Bellas Artes no participó, no fue a mirar”.

Chiuminatto agregó que “si pensamos en la política cultural nacional, algo similar está ocurriendo. Ese vuelco hacia leer la realidad cultural bajo el signo del presente, desplaza la riqueza patrimonial que instituciones como el propio MNBA o la Biblioteca Nacional resguardan. Y lo más importante es que ambas perspectivas pueden coexistir”.

Por último, en relación a la gestión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio indicó que “este gobierno no solo está al debe con las industrias culturales. Es un drama la falta de políticas públicas culturales que trascienden a los gobiernos”.

“Debemos tener una política de Estado que ponga a la cultura en un lugar relevante y que se entienda que su ampliación a todos los ciudadanos es para lograr que más personas disfruten con la incorporación de cultura a sus vidas”, sostuvo.