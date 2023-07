Lanzamiento del libro “Volver al futuro. 50 años UP”

Galería Metropolitana, Félix Mendelssohn 2941, Metro Pedro Aguirre Cerda.

Sábado 15 de julio – 17:30 horas.

A 50 años del Golpe, un grupo de jóvenes artistas lanza un libro sobre el legado de la Unidad Popular.

Se trata de “Volver al futuro” (Ediciones Oxímoron). Junto a una serie de ensayos e imágenes, el libro recoge cinco testimonios claves para comprender el espíritu desarrollista del gobierno de Salvador Allende.

La presentación será en el marco del programa curatorial 2022-2023 “¿Y el futuro, dónde está?” de Galería Metropolitana. Bajo el cuidado y edición de Antonio Urrutia Luxoro, este libro – cuyo título alude provocadoramente a la trilogía cinematográfica estadounidense de los 80– es el resultado de un proyecto de creación e investigación financiado por el Departamento de Postgrado y Postítulo de la Universidad de Chile, en el que participaron cinco artistas visuales egresados de dicha casa de estudios.

Será presentado por el escritor Juan Pablo Sutherland, la cineasta Alicia Scherson, la académica Roxana Pey, el investigador Cristián Aravena.

A propósito del cincuentenario de la Unidad Popular, los artistas Julio Chávez, Tatiana Julio, George Lee, PANGUI y Catalina Rozas, bajo la curaduría de Antonio Urrutia Luxoro, decidieron revisitar el período en virtud de cinco proyectos emblemáticos que dan cuenta de la visión de futuro característica de aquellos años. Así, se dedicaron a indagar en archivos, documentación y testimonios relativos a la Escuela Nacional Unificada, el proyecto Cybersyn, el Cine Experimental de la Universidad de Chile, el proyecto de remodelación de la Escuela de Bellas Artes de la casa de Bello y el prototipo automotriz del Citröen Yagán, con el propósito no solo de conmemorar un legado, sino que también de problematizar el lugar común que se ha construido sobre la Unidad Popular.

Al respecto, la académica e historiadora del arte María Elena Muñoz –autora del prólogo del libro– sostiene que “el proponerse observar y resignificar algunos hitos modernizadores impulsados por el proyecto de la UP desde una mirada millenial, es sin duda algo que merece ser tomado en cuenta”.

Lo anterior, en virtud de que ninguno de los artistas convocados para la publicación impresa vivió la experiencia de la UP (incluso la mayoría de ellos nació en los 90).

¿Cuál sería entonces la pertinencia de hablar de dicho período en el contexto de sus 50 años, pese a no haberlo vivido? Catalina Rozas, artista recientemente galardonada con el Premio Municipal de Arte Joven, afirma que pese a haber nacido en 1988 es necesario seguir recordando ese período: “Desde mi biografía volver a analizar el tiempo de la UP y su desenlace lo siento como un deber, una necesidad que tengo para configurar mi identidad, renovar el vínculo con parte de mi familia y también con el territorio que habito. Me crie con esas narraciones que tanto marcaron a esas personas, tengo una deuda con ese pasado. Por eso creo necesario seguir conmemorando esa época”.

Por otra parte, Antonio Urrutia Luxoro –curador y editor de “Volver al futuro: 50 años UP (1970-1973)” – a modo de adelanto del libro, previo a su lanzamiento, comenta sobre sus contenidos que “se trata de un volumen heteróclito, es imposible clasificarlo dentro de un solo género literario. Se articula a partir de ensayos, crónicas, entrevistas y fotografías de una exposición de arte. Tiene rasgos de ensayo, periodismo cultural y catálogo de artes visuales”.

Así, el libro comienza con un prólogo de María Elena Muñoz, seguido de un ensayo escrito por Urrutia Luxoro, registro fotográfico de las obras realizadas por los artistas convocados, cinco entrevistas a personas que vivieron los años de la UP (Luis Palma, Roxana Pey, Mariana Aylwin, Gaspar Galaz y Carlos Ossa), finalizando con un epílogo escrito por la ensayista Rita Ferrer.

