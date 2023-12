Novena de Mahler en Teatro Municipal de Santiago

Teatro Municipal de Santiago, Agustinas 794, Santiago.

Jueves 7 – 19:00 horas / Sábado 9 de diciembre – 18:00 horas.

El Teatro Municipal de Santiago cierra su temporada de conciertos con “Mahler total”, una apuesta por la monumental, original y emocionalmente intensa Sinfonía n.º 9 en Re Mayor de Gustav Mahler. Escrita en un momento de su vida marcado por la reflexión sobre la vida, la muerte y la trascendencia, se trata de la última sinfonía del genio bohemio, estrenada póstumamente en 1912 en el Festival de Viena.

Al Municipal de Santiago llegará el jueves 7 (19 horas) y sábado 9 de diciembre (18 horas), bajo la batuta del principal director invitado de la Orquesta Filarmónica de Santiago, Paolo Bortolameolli, marcando el cierre de la temporada de conciertos de este icónico escenario.

“La Novena es una sinfonía muy especial porque marca el fin del viaje del propio Mahler. Hay coherencia en el relato de su obra porque revisita temas importantes como su relación con la muerte, la búsqueda de trascendencia, la espiritualidad y su personal forma de conectarla con la naturaleza, pero también el atestiguar desde la nostalgia como el mundo que lo rodea va cambiando y cómo lo que fue no sólo no volverá a ser si no que además va colapsando”, señala Paolo Bortolameolli. Y agrega “Mahler es un compositor muy importante para mí y siento que en este momento de mi carrera es el más relevante. Estoy contento y emocionado también porque coincidentemente este diciembre cumplo 10 años de mi debut con mi querida Orquesta Filarmónica de Santiago y será con esta obra tan profundamente conmovedora, así que será un lindo encuentro con el público para terminar el viaje mahleriano”.

Mahler y la Novena

La canción de la tierra, la Sinfonía n.º 9 y la Sinfonía n.º 10 –de la cual solo se conservan bocetos– están consideradas entre las obras más acabadas y representativas de la madurez estilística de G. Mahler. Particularmente, la Novena fue el último trabajo que el músico llegó a completar y fue pensado para una orquesta de grandes proporciones, destacando por la originalidad y pulcritud de su factura.

Aunque especialmente conocido por sus lieder orquestales y sus sinfonías que incorporan la voz, en esta obra puramente instrumental y estructurada según el modelo a cuatro movimientos, G. Mahler parece retomar el formato más tradicional, utilizado por última vez en su Sexta sinfonía, aunque llevándolo hasta los límites de la forma y la concepción armónica.