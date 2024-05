Obra “Icónica” en Centro Cultural IPA

Centro Cultural IPA, Condell 1349, Valparaíso.

Sábado 18 de mayo – 20:00 horas.

A pocos días de estrenar en Santiago, ya se encuentra en Chile el destacado director italiano Giandomenico Sale, quien ensaya en el Instituto Italiano de Cultura con un elenco chileno el estreno de su nueva obra “Icónica”, como parte de un proyecto de intercambio cultural que involucra a Italia, a través de su creador y director; Chile con la participación de tres bailarines y un actor; y Estados Unidos a través de la supervisión coreográfica de Richard Move, ganador del Guggenheim Fellowship 2023, y docente de la New York University Tisch School of the Arts.

La obra se define como “un viaje a la ritualidad del pueblo hacia su divinidad icónica” y surge de la investigación del director sobre de la devoción hacia una ícona, en base al santuario de Nuestra Señora de Montevergine, en Nápoles, fundado en el año 1119. Una antigua leyenda recorre este santuario a través de los siglos, acerca de siete hermanas vírgenes veneradas en santuarios, de las cuales una, la “fea” debe huir a las montañas ante el constante acoso por no ser aceptada, instalándose en donde luego se formó el pueblo de Montevergine.

Con el tiempo, la divinidad pagana va mutando y se transforma en divinidad cristiana entre dogmas, simbologías y fe popular. Esta virgen, morena y extranjera, es llamada por el pueblo “Mamma Schiavona” y se ha convertido en destino de peregrinación masiva y en especial para la comunidad LGBT.

Con ese punto de partida, el montaje indaga una conexión entre fermentos culturales, tradiciones y rituales chilenos e italianos, explorando a través de los artistas escénicos, en la fe física de los fieles, inmersos en un universo teatral-coreográfica no literal y no lineal.

Para el director, el ícono es un vehículo de la esencia divina, porque, en sus palabras, “es un organismo vivo, un lugar de encuentro entre el creador y las personas”. De allí el interés de este montaje en Chile por asimilar las tradiciones y evidenciar en claves contemporáneas las diferencias y similitudes entre dos pueblos geográficamente distantes, como Chile e Italia, una “contaminación” mutua de los rituales paganos de los antiguos pueblos originarios de estas tierras con los de los antiguos pueblos italianos.

El montaje, que cuenta con el apoyo del Instituto Italiano de Cultura, presentará en Valparaíso en el Centro Cultural IPA, Condell 1349 el 18 de mayo a las 20:00 Hrs.; en Santiago el 23 de mayo a la 20:00 Hrs. en Espacio el Ángel, Huérfanos 786 local 35; en Rancagua la obra se presenta el 25 de mayo a las 20:00 Hrs. en el Teatro San Martín, San Martín 489. Finalmente, la obra se presentará en el Centro Cultural de Monte Patria, en la región de Coquimbo el 31 de mayo a las 19:00 con una función gratuita.

Ficha técnica:

Dirección y dramaturgia: Giandomenico Sale

Supervisión coreográfica: Richard Move

Elenco coreográfico: Javier Lecaros, Antonio Andrés Rivas y Delfina Torres

Actor: Jaime Hanson

Vestuario: Maurizio Modica, Sala 19.21 Milán

Director de fotografía: Fabio Manso

Productora ejecutiva: Romyna Guadalupe Gomez

Producción: Frentania Teatri APS, e-motion Group con el apoyo de MIC, Barnax Producción

Colabora: Instituto Italiano de Cultura de Santiago de Chile

Sinopsis

Un viaje a la ritualidad del pueblo hacia su divinidad icónica. Un transcurso que parte de la divinidad pagana que evoluciona y se transforma en divinidad cristiana entre dogmas, simbologías y fe popular. Una cruda descripción de un mundo relacionado con la fe, arcaico y contemporáneo a la vez. La ícona es un vehículo de la esencia divina, porque es “un organismo vivo, un lugar de encuentro entre el creador y los hombres”. Y es este lugar de encuentro del creyente y el que Giandomenico Sale y Richard Move, pretenden explorar a través de los artistas escénicos, exprimiendo la fe física de los fieles dentro de una obra teatral-coreográfica no literal y no lineal.

Funciones en Chile

Centro Cultural IPA

– Fecha: 18/05/2024

– Hora: h. 20.00

– Sectores y Valores: 8.000 pesos online – en puerta 10.000

– Capacidad: 118

– Dirección Recinto: Condell 1349, Valparaiso –

Espacio del Ángel

www.espaciodelangel.cl/

– Fecha: 23/05/2024

– Hora: h. 20.00

– Sectores y Valores: 8.000 pesos online – 10.000 en puerta

– Capacidad: 120

– Recinto: Espacio del Ángel

– Dirección Recinto: Huérfanos 786 local 35, Santiago

Teatro San Martín Rancagua

IG, FB: @teatrosanmartinchile

– Fecha: 25/05/2024

– Hora: h. 20.00

– Sectores y Valores: 6.000 pesos online – 8.000 en puerta

– Capacidad: 150

– Dirección Recinto: Avenida San Martín 489, Rancagua –

Centro Cultural Monte Patria

www.munimontepatria.cl/

– Fecha: 31/05/2024

– Hora: h. 19.00

– Sectores y Valores: Entrada libre (a beneficio de la municipalidad de Monte Patria)

– Capacidad: 200