El ordenador del MIT que calculó en 1972 cuándo llegaría el fin de la civilización

Un modelo matemático World One, creado en los años setenta por un ingeniero informático del MIT, predijo que la civilización humana podría colapsar para la década de 2040.

En la década de 1970, la humanidad vivía un momento de grandes avances tecnológicos y una creciente esperanza de vida. Sin embargo, ya empezaban a surgir las preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo del crecimiento y la capacidad del planeta para mantener el ritmo de la actividad humana.

En este contexto, cuatro estudiantes del MIT utilizaron el sistema original World1 de Jay Wright Forrester –considerado el padre de la dinámica de sistemas– para crear un modelo matemático llamado World3. Este modelo fue encargado por el Club de Roma para predecir cómo el mundo podría sostener su crecimiento teniendo en cuenta los recursos finitos del planeta.

El Club de Roma es una organización compuesta por pensadores, antiguos jefes de Estado del mundo, científicos y burócratas de la ONU con la misión de buscar “soluciones holísticas a problemas globales complejos y promover iniciativas y acciones políticas que permitan a la humanidad salir de múltiples emergencias planetarias”.

El modelo matemático World One demostró que, si la población y la industria seguían expandiéndose a los niveles actuales, se produciría un colapso mundial en 2040. Los cálculos del modelo tuvieron en cuenta factores como la contaminación, el crecimiento de la población, la cantidad de recursos naturales y la calidad de vida en la Tierra.

El programa World One

World One (World1) era un programa informático que consideraba el mundo como un sistema. El programa proporcionaba una “visita electrónica guiada” de nuestro comportamiento desde 1900 y preveía hacia dónde nos llevaría ese comportamiento.

Utilizando gráficos, World One mostraba las tendencias y las estadísticas para variables como la población, la calidad de vida, el suministro de recursos naturales, la contaminación y otras. A partir de estas tendencias, se podía visualizar dónde podrían producirse crisis en las próximas décadas.

Así, el resultado, que no ofrecía una visión optimista del mundo del mañana, quedó plasmado en su estudio de 1972 “Los límites del crecimiento”, uno de los libros sobre medio ambiente más vendidos de todos los tiempos, que fue descrito como “quizá el trabajo académico más innovador de la década de 1970”, según recoge Science Alert en 2018.

En uno de sus hitos centrales, el estudio predecía un pico de contaminación global en 2020. Era entonces cuando se suponía que la calidad de vida empezaría a descender drásticamente. Retomando un cubrimiento televisivo original de los años 70, la Australian Broadcasting Corporation (ABC) resumió entonces el estudio.

“Hacia 2020, el estado del planeta se vuelve muy crítico. Si no hacemos nada al respecto, la calidad de vida baja a cero. La contaminación llega a ser tan grave que empezará a matar gente, lo que a su vez provocará la disminución de la población, inferior a la que había en 1900. En ese momento, hacia 2040 o 2050, la vida civilizada tal y como la conocemos en este planeta dejará de existir”.

Cabe destacar que, en su misma cobertura de 1973, ABC aseguraba que “World1 no pretende ser una previsión exacta”, sino que considera por primera vez en la historia del hombre en el planeta al mundo como un sistema. “Demuestra que la Tierra no puede sostener la población actual y el crecimiento industrial durante mucho más tiempo que unas pocas décadas”, según su cobertura.

Nuevo Orden Mundial

Alexander King, líder del Club de Roma en ese momento, evaluó que los resultados del programa informático World One significarían que las naciones-estado perderían su soberanía y que las corporaciones tomarían el control. “La soberanía de las naciones ya no es absoluta”, dijo King a ABC. “Hay una disminución gradual de la soberanía, poco a poco. Esto ocurrirá incluso en las grandes naciones”, agregó.

A pesar de sus enormes ventas, en el momento de su publicación, “Los límites del crecimiento”, considerado el precursor de la concienciación general sobre el concepto de sostenibilidad medioambiental, fue muy criticado en muchos sectores. Algunos expertos afirmaron que el libro sobrestimaba el agotamiento de los recursos y subestimaba la capacidad de la tecnología para resolver los problemas del medio ambiente.

“En nuestra opinión, los límites del crecimiento es una obra vacía y engañosa”, escribió The New York Times en 1972. “Su imponente aparato de tecnología informática y jerga de sistemas (…) parte de supuestos arbitrarios, los agita y saca conclusiones arbitrarias que suenan a ciencia”.

En las décadas transcurridas desde entonces, la investigación ha demostrado, a pesar de sus detractores, que muchas de las predicciones de este modelo pionero no eran tan inexactas después de todo. Por ejemplo, hoy en día, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), nueve de cada diez personas en todo el mundo respiran aire con altos niveles de contaminación. El organismo calcula que casi 7 millones de muertes al año pueden atribuirse a la contaminación.

No obstante, quizás no es fundamentalmente necesario tener un modelo matemático para haber alcanzado tal predicción. Aun así, World One tuvo una gran repercusión en el debate sobre la sostenibilidad y el desarrollo humano, por lo que, a pesar de las críticas y la controversia que rodearon su publicación, el modelo contribuyó a concienciar sobre la necesidad de abordar el agotamiento de los recursos naturales y la calidad de vida en el planeta.

