Golpe al corazón del Gobierno: las claves tras la derrota del PC y FA en la Fech

“La Fech hace 5 años que no existe. El quórum mínimo de solo 30% en elecciones digitales ni siquiera se logró en esta oportunidad. Es un reflejo de la distancia sideral entre la política y la realidad juvenil universitaria. Los principales responsables son los actores que la instrumentalizaron para lograr un escaño en el Congreso, o crear fundaciones para defraudar al Estado”.

Esta es la reflexión del expresidente de la Fech (1989), exdiputado y académico de la misma universidad, Marco Antonio Núñez, al observar “la derrota” de la lista de Convergencia Social y la JJCC en las elecciones de la federación estudiantil que más influyente había sido en la esfera política nacional desde 2005.

El pináculo de la Fech como actor político en los pasillos del poder comenzó en 2010, con los líderes del PC y del Frente Amplio. Entre ellos, el Presidente Boric, una decena de parlamentarios y ministros. Sin embargo, lo ocurrido la semana pasada se interpreta como una derrota del Frente Amplio de profundas consecuencias y que grafican el descontento por promesas no cumplidas del Gobierno del Presidente Boric, cuyos cuadros hasta hace una década estaban en la FECH.

El pasado 8 de mayo, la lista del PC y CS, encabezadas por la actual timonel de la Fech, Catalina Lufín, terminaron con una diferencia de solo 17 votos, de la lista del PS, liderada por Fernando Segura, por lo que deberán medirse en una nueva votación que se realizará el 22 y 23 de mayo. Pese a conseguir un 23% de participación estudiantil (y no un 30% como señala el estatuto interno), el Tricel FECH dio por válido el proceso eleccionario.

La lista “Construyendo Federación”, de la actual presidenta de la FECh, Catalina Lufín (PC) obtuvo 2.481 votos; mientras que Seamos Cambio, presidida por Fernando Segura (Juventud Socialista), logró 2.464 sufragios.

Sin embargo, la noche del martes la lista del PC y CS en un comunicado anunció que se bajaba de la contienda :” creemos que no solo es pertinente sino necesario dar un paso al costado en esta elección (….) la forma en que estamos haciendo política estudiantil actualmente no le hace sentido a les (sic) estudiantes”.

El exdiputado y exconvencional, Renato Garín, que acaba de publicar un libro titulado El Patio del Poder en que recorre la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y expone los vínculos entre esta escuela, el Frente Amplio y el poder político.

Según explica el abogado la derrota de CS y el PC a manos de socialistas en la Universidad de Chile, es un síntoma. Considera que las dirigencias de los “Estudiantes Autónomos” y sus sucesores fueron “reventando los espacios de participación, a fin de perfilar candidaturas al Congreso, “lo cual es visible en personas como Boric, Winter, Schneider y otros, que son ejemplos de cierta manipulación en favor de determinados dirigentes”.

FECH

“El fenómeno del trampolín conlleva a que, un día, el trampolín se vence y deja de ser tan eficiente. Hoy, los novisimos dirigentes, sin formación doctrinaria, militan en “colectivos” de los patios, particularmente en Pio Nono. Es probable que en un gobierno de derecha, las federaciones vuelvan a ocupar un lugar relevante para la izquierda. Sin embargo, no volverá nunca a ser lo que fue. Los quorum son bajisimos y, aun asi, no logran cumplirlos. Especialmente en la FECH, lo que se observa es una federación exhausta, utilizada como trampolín por sus propios dirigentes. Esto genera tirria en los alumnos “comunes y corrientes” pues perciben que sus compañeros-dirigentes no van a clases, apenas estudian y terminan siendo famosos e influyentes”, señala Garín a EL Mostrador.

Una dirigenta de la Fech, que pide mantener en reserva su nombre, analiza que desde el enclave de la Fech, “ sin un programa ni un pilar de ideas que marcaran diferencias, sino más bien la diferencia dada por cierta calidad moral superior que tendrían”. Destaca que eso, más lo que ha acontecido en los últimos años con los casos Fundaciones, hizo que el capital político del Frente Amplio en la Fech se desplomara

“Lo que sucede en la Universidad de Chile es un termómetro de la realidad nacional. (…) Yo diría que el hito no es que pierdan la Fech, igual la han perdido antes, sino sean derrotados por los socialistas, esa es la noticia; el último presidente de la fecha fue Elizalde, un tipo moderado. Ese es el mensaje”, señala.

El pináculo de entorno de Boric en la Fech llegó el 2010 y desde entonces parecía mantenerse.

Ese año llegó a la testera de la Fech, la actual ministra de la Segegob, Camila Vallejo, ex diputada por La Florida, y la líder comunista con la más alta votación en el Comité Central de la colectividad.Mientras Vallejo estaba en la FECH surgió una movilización estudiantil nacional, consideradas como una de las jornadas de protesta más importantes desde el retorno a la democracia. Y donde el mensaje era: “el fin del lucro en la educación”.

Durante el segundo año del primer gobierno de Sebastián Piñera, Camila Vallejo, fue sucedida en la testera de la Fech por el Presidente Gabriel Boric.

Las manifestaciones estudiantiles se mantuvieron y coordinaron con otras universidades, instalando el concepto de que el lucro en la educación era parte de un “movimiento social” ciudadano que quería reformas sustanciales al modelo económico con el fin de reducir la fuerte desigualdad de ingreso .

La adhesión popular a la Fech – a Boric y Vallejo- hizo que Bachelet, ya en 2013 se reuniera con el movimiento estudiantil en destacadas puestas en escena. Incluso, el eje de su campaña fue similar al de la Fech: un gobierno que terminaría con la desigualdad y el abuso.

Muchos de los dirigentes estudiantiles de la Fech de la era Boric, hoy son parte del Frente Amplio o del Gobierno. Entre ellos, el ministro de Economía Nicolas Grau, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, el director de Nodo XXI, Francisco Figueroa, las diputadas Camila Rojas y Emilia Schneider la ex convencional Constanza Schönhaut, y la delegada presidencial de la Región Metropolitana.

“La época dorada se acabó, ahora nadie quiere ir a votar y muchos que fueron votaron por la lista socialista, la lista de la Concertación o la moderada”, comenta un dirigente de la Fech.