Líder de “Los Gallegos”, con llave para abrir esposas, fue uno de los beneficiados por juez Urrutia

La Fiscalía Regional de Arica concretó un nuevo megaoperativo en el marco de la investigación “Tren del Norte IV”, es decir, una nueva fase de la investigación inicial que permitió desbaratar a las bandas criminales “Los Gallegos” y “Tren del Coro” a partir de 2021. El escenario de esta diligencia fue el mismo de las anteriores: la población Cerro Chuño, contaminada con plomo y arsénico y que sucesivos gobiernos desde el año 2010 no han logrado erradicar y demoler.

Desde las 6 de la madrugada, unos 250 policías apoyados con drones y un helicóptero ingresaron a este sector. El operativo también incluyó allanamientos en 6 cárceles del país, específicamente los penales de Arica, Iquique, Rancagua, Concepción, La Serena y Unidad de Máxima Seguridad del penal de Santiago. El resultado más relevante, fue el hallazgo de una llave para liberar las esposas encontrada en manos del acusado en la causa de “Los Gallegos”, el venezolano Daniel Márquez Meléndez, alias “El Ruso” y líder de esta organización criminal.

Al respecto, el Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera planteó que “esto representa un peligro, porque efectivamente ese tipo de elemento tiene un fin. Y probablemente ese fin sea preparar un escape o huida. Ese elemento fue encontrado en la cárcel de máxima seguridad, lo que es preocupante y revela un buen trabajo de Gendarmería dar con ese elemento que es bastante pequeño, pero que sirve para abrir esposas”.

Asimismo, explicó que el megaoperativo surgió a propósito de la búsqueda de un sujeto, que aún no ha sido hallado, que era sindicado como líder de una nueva banda criminal en ese sector. Mientras se planificaba esta diligencia, dijo, se produjo el homicidio de la pareja de este individuo, quien fue hallada en un automóvil con varios impactos de bala, presumiéndose que su pareja sería el autor. Sobre el domicilio que ambos ocupaban, existía información en la Fiscalía que lo vinculaba a varios delitos del crimen organizado.

También reveló que hoy mismo se recibió una llamada anónima alertando sobre una bomba en el Tribunal Oral donde se efectúa el juicio contra Los Gallegos. Para esta diligencia se ordenó que el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros revisara el edificio, no encontrando ningún artefacto sospechoso hasta ahora.

“El Ruso” un preso conflictivo

Daniel Márquez Meléndez, el recluso al que le incautaron la llave para abrir esposas, se encuentra recluido en la Unidad de Máxima Seguridad de la cárcel de Santiago -tras practicarse su traslado desde Arica por razones de seguridad-. Actualmente de lunes a jueves participa en las audiencias telemáticas que se realizan desde el Tribunal Oral de Arica en el juicio en contra de “Los Gallegos”.

Este no es el primer incidente que protagoniza “El Ruso” en la cárcel de Máxima Seguridad. El 21 de febrero sostuvo una violenta pelea con armas hechizas con Hernán Landaeta Garlotti, alias “Satanás”, también líder de otra célula del Tren de Aragua pero de Alto Hospicio y cuyo juicio se hará en los próximos meses.

Márquez Meléndez fue uno de los beneficiados con la decisión del juez Daniel Urrutia de autorizar una videollamada con una supuesta pareja y su hijo, pese a exhibir problemas constantes de conducta en los penales y haber proferido amenazas de muerte a los coimputados en la causa de Los Gallegos, cuando se efectuaron las audiencias para la preparación de juicio oral. En la causa que se encuentra actualmente en juicio, el interno está acusado de tráfico de drogas, homicidio, asociación ilícita y porte ilegal de armas.

El Director Regional de Gendarmería de Chile, Danilo Millón señaló que el operativo intrapenitenciario consideró a 120 funcionarios en todo el país, “con el fin de neutralizar e incautar elementos prohibidos que con las técnicas de inteligencia penitenciaria, ya sabíamos de aquellos”.

Millón explicó que la llave de esposas “es un elemento utilizado por el personal de Gendarmería para implementar o poner medidas coercitivas a los internos una vez que salen al exterior de la unidad penal, por lo tanto, deben ser manejadas sólo por personal especializado. Evidentemente que se va a hacer una investigación, no es normal, es una infracción al régimen interno, por lo tanto, debe y se va a hacer una investigación”.

La autoridad penitenciaria valoró el aporte del Gobierno Regional para la compra de aparatos tecnológicos que han permitido la incautación de elementos al interior del penal de Arica, que podrían ser utilizados para la comisión de delitos.

Fiscal nacional presente

El megaoperativo consideró un escenario archirrepetido en los operativos contra las bandas ligadas al Tren de Aragua: la población Cerro Chuño, cuya erradicación y demolición se encuentra en el limbo, dado que aún el Gobierno no ha delineado un plan para terminar con la que se ha convertido en el centro de operaciones de las bandas del crimen organizado.

Hasta ese lugar llegó el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien dijo que esta acción “porque dijimos hace unas semanas atrás cuando estuvimos en Cerrillos con la PDI, vamos a iniciar un programa de intervención con la PDI, para recuperar espacios públicos y particularmente en aquellas zonas que han sido asoladas por el crimen organizado, donde hay bandas y vamos a desarticular esas bandas, porque le vamos a devolver la tranquilidad a los vecinos”.

En total, la diligencia consideró el allanamiento de 37 domicilios situados en la población Cerro Chuño y en toma contigua situada en el ala sur de este barrio. La Subdirectora del Crimen Organizado y Migraciones de la PDI, Consuelo Peña detalló que “este operativo se planificó con antelación. Aquí hay personal tanto de Arica como del resto de Chile colaborando también”.

Respecto del balance preliminar, la oficial de la policía civil dijo que se detuvo a 5 personas con órdenes de aprehensión pendientes y otros en flagrancia y se incautaron 2 armas y droga de diversos tipos. Sobre el hallazgo de nuevos cuerpos enterrados, la PDI dispuso el rastreo con canes especializados, pero hasta ahora no se han producido nuevos hallazgos.

Desalojo pendiente

En cuanto al desalojo y demolición de Cerro Chuño, que han comprometido sucesivos gobiernos desde el año 2010 y aún no se materializa, el Delegado Presidencial Regional, Ricardo Sanzana reconoció que “hay distintos fallos judiciales que han estado impidiendo que esto se concrete. Nosotros lo que hemos hecho es una estructura distinta. Hemos levantado una comisión donde están todas las autoridades de la región para poder recuperar los espacios públicos”.

Sanzana dijo que esta es una de las regiones que más espacios ha desalojado, al liberar unas 250 hectáreas fiscales que habían sido ocupadas ilegalmente.

Sobre el cierre de Cerro Chuño planteó que “no es un trabajo fácil y se están realizando investigaciones aún en este espacio, por lo que la coordinación entre los distintos entes tiene que permitir al Estado combatir al crimen organizado, pero también recuperar los espacios públicos. Seguimos trabajando por el Estado para estos efectos. Los plazos son aquellos necesarios para que esto no se transforme en un problema para la región. Tenemos aquí casi 3 mil personas que están viviendo y las personas que están viviendo aquí, uno no puede tirarlas a la calle. Tenemos que elaborar una planificación y conseguir recursos no sólo para desalojar, sino también para volver a entregar este espacio y que sea utilizado para fines distintos a los de hoy”.

En tanto, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, detalló que “aquí pasamos de un problema ambiental a uno de criminalidad como es el que vivimos en este territorio. Parece un chiste cruel para nuestra ciudad, estar parados en este territorio. Como alcalde créanme siento vergüenza e impotencia cada vez que llego a este espacio cargado de contaminación y desorden para los niños y adultos. En este lugar por la legislación chilena no puede vivir nadie y tenemos familias viviendo”.

El jefe comunal indicó que, para concretar el desalojo y demolición de la población y tomas aledañas, se requiere un delegado especial, tal como aquellos que se designan para gestionar emergencias y catástrofes. “No basta con las autoridades regionales. Espero que, al término de este Gobierno, esto se erradique. Cuando finalice el Gobierno del Presidente Boric, Cerro Chuño no debería existir”, afirmó.