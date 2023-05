Estudio descubre que tras la lluvia los hongos se comunican entre ellos mediante señales eléctricas

La investigación es clave para entender la forma en que interactúan con árboles y plantas, transmitiéndoles nutrientes y contribuyendo a su supervivencia en contextos adversos como la sequía o el aumento de la temperatura.

A pesar de ser pequeños e incluso pasar muchas veces desapercibidos, los hongos juegan un rol clave para nuestros ecosistemas y la resistencia de las plantas a condiciones que impone la naturaleza, como son la sequía, el viento y las precipitaciones, entre otras. En ese contexto, han surgido diferentes estudios que buscan ahondar en su comportamiento y uno de ellos, dado a conocer recientemente, concluyó que estos microorganismos “hablan más” tras un evento de lluvia.

El trabajo, que fue publicado en la revista Fungal Ecology, revisó la respuesta de hongos ectomicorrízicos, conocidos como lazos vivientes que conectan y nutren a los árboles en la naturaleza, a ciertos estímulos, determinando que tras exponerse al agua su grado de comunicación con los árboles a su alrededor aumentaban. En concreto, los expertos de la Universidad de Tohoku, en Japón, analizaron la especie Laccaria bicolor en los suelos del bosque, colocando electrodos en seis hongos en un grupo y descubriendo que las señales eléctricas se incrementaban después de la lluvia.

Para Wladimir Mardones, investigador del Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBio), la gran relevancia del hallazgo es que se dio en un entorno natural cuando anteriormente se había ahondado en el fenómeno a nivel de laboratorio. “Las micorrizas tienen una función simbiótica a las plantas a las cuales están adosadas, ya que le permiten a éstas acceder a agua y otros nutrientes que de por sí no pueden utilizar, pues no tienen la capacidad metabólica para hacerlo. La micorriza transforma esos nutrientes y los transmite al vegetal de una manera utilizable. Además el hongo llega a partes más profundas, donde las raíces no alcanzan. Eso en condiciones adversas como sequía es crucial”.

Uno de los puntos cruciales que se reafirma gracias a este trabajo es la capacidad de estos microorganismos de coordinarse. Así, un hongo podría estar interaccionando con la planta y al mismo tiempo también con otras al propagar estas señales. A su vez, distintas especies vegetales se comunicarían entre sí, dando una respuesta coordinada a cambios medioambientales. En este sentido, el mayor potencial de estos hallazgos es entender cómo estas interacciones permiten a un nicho ecológico permanecer en el tiempo. “Los distintos organismos en los bosques se relacionan de manera muy compleja. Por eso, no sólo basta con volver a plantar árboles en un sector, también hay que entender como otros microorganismos como los hongos influyen en su capacidad de perdurar a través de los años. Saber más de su funcionamiento, permitiría aplicar nuevas acciones en reforestaciones u otras instancias similares”, comenta el investigador del Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBio).

Para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura, súmate a nuestra comunidad Cultívate, el Newsletter de El Mostrador sobre estos temas. Inscríbete gratis AQUÍ