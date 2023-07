Nibaldo Inestrosa es reconocido como el principal investigador de Chile en neurociencia

El portal www.research.com, que evalúa y mide el trabajo de investigadores, universidades y revistas científicas de todo el mundo, resalta el trabajo del profesor Inestrosa sobre la enfermedad de Alzheimer, respecto de la cual ha buscado comprender sus bases celulares y moleculares, para comprender los mecanismos que pueden ser intervenidos en protección ante este mal.

El portal especializado en investigación científica Research reconoció al doctor Nibaldo Inestrosa, director del Centro de Excelencia de Biomedicina de Magallanes (CEBIMA) y Premio Nacional de Ciencias Naturales 2008, como el investigador número uno de Chile en el área de biología-bioquímica, y además en neurociencia, tras ponderar sus logros disciplinares y el alto número de citas que alcanzan sus publicaciones en el desarrollo científico del mundo.

Research explica que, en el caso de la clasificación de los mejores científicos, lanzada en 2014, “los criterios de inclusión de los académicos considerados se basan en el índice H de la disciplina, la proporción de las contribuciones realizadas dentro de la disciplina dada, además de sus premios y logros. El índice H involucra la calidad de la producción científica en el número de publicaciones”.

En el ámbito disciplinar de biología y bioquímica, obtiene el primer lugar en Chile con 426 artículos y 27.198 citas a su trabajo. Este ranking se basa en datos derivados de múltiples fuentes y para ello fue evaluado el trabajo de 67.599 científicos del mundo.

“Es un reconocimiento a más de cuarenta años de investigación científica, la que he podido divulgar en revistas como Nature, PNAS, Neuron, Cell y Molecular Neurobiology, entre otras de primer nivel”, dijo el doctor Inestrosa, quien se ha ocupado sobre todo de comprender las bases celulares y moleculares de la enfermedad de Alzheimer (EA), en la que es considerado un referente por la comunidad científica global.

El académico ha investigado por décadas el proceso neurodegenerativo presente en los cerebros de pacientes con EA, así como compuestos que servirían para combatir esta enfermedad, que se proyecta afectará a más de 600 mil personas en Chile en el año 2050. Sus estudios le han permitido determinar que el Alzheimer se origina por una pérdida de comunicación entre las células cerebrales. Desde el CEBIMA, encabeza investigaciones que se concentran en identificar compuestos naturales que podrían servir de terapia o para retardar el avance de la EA y otras patologías, y se proyecta avanzar en este desarrollo con los proyectos que apoya el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena.

Campos de Estudio

El portal ofrece una panorámica del trabajo y la trayectoria de Nibaldo Inestrosa, doctor en ciencias biológicas y postdoctorado en neurobiología molecular, además de profesor titular, emérito de la UC.

Research resume que los principales temas de investigación del profesor Inestrosa “son la biología celular, la vía de señalización Wnt, la neurociencia, la bioquímica y la acetilcolinesterasa”, y subraya que su trabajo en biología celular “es interdisciplinario por naturaleza”.

Se plantea que su investigación en neurociencia ha comprendido perspectivas en la Enfermedad de Alzheimer y la plasticidad sináptica, entre otros temas. Ha estudiado “la vía de señalización Wnt en varios campos, como la neurotoxicidad, la neurodegeneración y la neuroprotección”. La vía Wnt, conformada por proteínas, regula normalmente diversos aspectos de la interacción y función del sistema nervioso; por ejemplo, activando neuronas en el cerebro. Al estudiarla, dice Research.com, Inestrosa ha incorporado la endocrinología y la medicina interna. El doctor Inestrosa conectó los dos elementos neuropatológicos reconocidos de la EA: las placas de acumulación del péptido b-amiloide y los ovillos neurofibrilares producto de la degeneración axonal por fosforilación de la proteína Tau. Estos se estudiaban por separado hasta los hallazgos de las investigaciones lideradas por Inestrosa, que encuentran las bases moleculares que unen ambos procesos.

En cuanto a sus trabajos en biología celular, se detalla en Research que estos integran materias como “la formación del hipocampo, la endocrinología, la medicina interna, la neurotransmisión y la sinapsis”.

Además, se sostiene que “su investigación en bioquímica se centra en el amiloide y su conexión con el péptido b-amiloide”, y se pone de relieve su estudio de la acetilcolinesterasa, “que combina temas de cultivo celular, lámina basal, secuencia peptídica y farmacología”.

La acetilcolinesterasa es una enzima que, en el sistema nervioso central, desempeña un papel en la función de las sinapsis nicotínicas, y en la periferia juega un papel fundamental en la unión neuromuscular de los músculos de nuestras extremidades.

El sitio web también resalta que los estudios del director del CEBIMA “abordan áreas como la proteína precursora de amiloide, así como su bioquímica. Interconecta la lámina basal, de la unión neuromuscular con la acetilcolinesterasa, las sinapsis colinérgicas y las placas seniles en la investigación de temas”.

En el informe se mencionan los trabajos más citados del doctor Inestrosa. Entre estos, “Acetylcholinesterase Accelerates Assembly of Amyloid-β-Peptides into Alzheimer’s Fibrils: Possible Role of the Peripheral Site of the Enzyme”, que suma 1.200 citas. En este artículo, publicado por la revista Neuron en 1996, Inestrosa informa que, además de su papel en las sinapsis colinérgicas -procesos neuroquímicos relacionados con la hidrólisis de la acetilcolina-, la acetilcolinesterasa puede funcionar acelerando la formación de la proteína b-amiloide y podría desempeñar un papel durante la deposición de esta en el cerebro de individuos con la enfermedad de Alzheimer.

En los últimos años, Nibaldo Inestrosa ha publicado con mayor frecuencia en los campos de biología celular (62,17% de los artículos), vía de señalización Wnt (58,24%) y neurociencia (50,94%), consigna también Research.com.

El sitio web especializado destaca, asimismo, algunos de los reconocimientos que ha obtenido Nibaldo Inestrosa. Además de ser el líder en investigación en biología y bioquímica en Chile, se indica que en 1999 recibió la beca John Simon Guggenheim Memorial Foundation (Nueva York, Estados Unidos). En tres ocasiones le fue concedida la Cátedra Presidencial en Ciencias del Gobierno de Chile, es Miembro de Número de la Academia Chilena de Ciencias de Chile y fue distinguido con el Premio Nacional de Ciencias Naturales de Chile en 2008.

