Tenso Día del Patrimonio

Además, en esta edición de Cultívate, el newsletter de ciencia y cultura de El Mostrador: la disputa entre los ministerios de Defensa y de las Culturas con el Ejército por un regimiento declarado sitio de memoria, por qué Chile es considerado la "pieza faltante" de la paleontología mundial, y la Furia del Libro que llega a Estación Mapocho.

¡Hola! Este fin de semana se celebra el Día del Patrimonio… pero sin dudas será diferente, en medio de las tensiones entre los funcionarios del Ministerio de las Culturas y sus autoridades. Noticia en desarrollo.

1

TENSIÓN EN MINISTERIO DE LAS CULTURAS

Ha sido una semana complicada para el Ministerio de las Culturas que dirige el ministro Jaime de Aguirre. Esta semana debía ser la Cuenta Pública de la cartera, pero fue suspendida porque un grupo de funcionarios aparentemente quería “funar” la actividad.

Todo esto ocurre en medio de un paro nacional de funcionarios y funcionarias que comenzó la semana pasada. Los reclamos abarcan temas salariales, con gran irritación por asesores que ganan 3 millones frente a funcionarios que llevan años con sueldos de $600 mil, pero también por la orgánica del ministerio creado recién en 2018.

Un particular encono –con solicitud de destitución incluida– tienen los funcionarios con la subsecretaria Andrea Gutiérrez, expresidenta del sindicato de actores SIDARTE, a la que acusan, entre otras cosas, de mantener a los directivos que dejó el Gobierno de Sebastián Piñera. Desde La Moneda se defienden afirmando que el tema orgánico es de larga data, que están trabajando en él, que ha habido avances salariales, y que las conversaciones con trabajadoras y trabajadores continúan.

El problema es que este fin de semana se celebra el Día del Patrimonio, y muchas instituciones a visitar –como los museos– están en medio del conflicto. Así, en una fecha que se ha convertido en una de las favoritas de las familias chilenas, los ciudadanos podrían terminar “pagando el pato”.

2

LA DISPUTA POR UN REGIMIENTO DECLARADO SITIO DE MEMORIA

Un conflicto de marca mayor enfrenta actualmente a los ministerios de Defensa y de las Culturas con el Ejército de Chile, luego que el Consejo de Monumentos Nacionales declarara sitio de memoria una instalación militar en la Región de Atacama.

Se trata del Regimiento N° 23 de Copiapó, utilizado entre 1973 y 1976 como centro clandestino de detención, tortura y ejecución, el principal de la ciudad, de acuerdo con información oficial. Además, según testimonios de detenidos, fueron ejecutadas 13 personas en el caso “Caravana de la muerte”.

La solicitud fue presentada por Mario Silva Álvarez, presidente de la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de la Región de Atacama.

El comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, manifestó sus inquietudes a la ministra de Defensa, Maya Fernández, porque –a su juicio– “la unidad queda expuesta en términos de seguridad e inteligencia, dado que allí se desarrollan labores que no pueden quedar sujetas a las normas de un lugar declarado monumento nacional. Es decir, creen en la institución castrense que no podrían hacer ejercicios de explosivos, no podrían no abrir sus puertas al público y, tampoco, hacer remodelaciones que vayan en función de lo que se necesite para el entrenamiento de los soldados”, informó el diario La Tercera.

El Senado citó para el 31 de mayo a los titulares de las carteras de Defensa y de las Culturas para que expliquen el tema.

3

CHILE, LA “PIEZA FALTANTE” DE LA PALEONTOLOGÍA MUNDIAL

Mi hijo Simón es un fan de los dinosaurios y yo mismo quise ser paleontólogo de niño. Cuando vivíamos en el exilio y yo venía de vacaciones a Chile, uno de mis placeres era explorar los cerros de Huasco, la ciudad nortina de mis abuelos maternos, y buscar fósiles en el desierto.

Hoy he sabido que no muy lejos de allí, en Caldera, se encuentra un verdadero yacimiento paleontológico. Pero, si bien la paleontología en Chile ha tenido un considerable crecimiento durante la última década, el país sigue siendo considerado una de las piezas faltantes de esta disciplina en el mundo.

Así lo ha destacado recientemente Alexander Vargas, académico del Departamento de Biología y director de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile, en una nota de la Casa de Bello.

Vargas cuenta que, aunque nuestro país posee episodios únicos en la evolución del planeta, dada su geografía, estos todavía permanecen sin ser del todo revelados. “Aquí estamos hablando de que a la comprensión de la historia de la evolución del planeta Tierra le falta un trozo gigante de información”, asegura.

El académico no atribuye a una falta de motivación profesional este aún restringido desarrollo, sino a la ausencia de un apoyo estatal y financiero a un área que todavía sigue luchando por establecerse en Chile.

“La paleontología no está inserta dentro del sistema de evaluación de algunos de los mecanismos que se utilizan en este país para asignar los fondos. Es muy nueva, entonces no tiene representantes en los ámbitos donde se toman las decisiones”, lamenta el investigador.

4

LA FERIA DEL LIBRO LLEGA A ESTACIÓN MAPOCHO

Quién lo hubiera dicho. Donde en los años 90 se desarrolló en gloria y majestad la Feria del Libro de Santiago (Filsa), hoy de capa caída, el próximo mes –entre el 14 y 18 de junio, y de manera gratuita– estará nada menos que su alternativa independiente, representada por la Furia del Libro, que de esta forma se pone pantalones largos.

Nacida en 2009 en el centro cultural Villavicencio 323, pasó por el Galpón 9, de Chucre Manzur; el Centro Cultural de España; y el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), del Parque Forestal, y se ha convertido en un clásico para los amantes de los libros que apuestan por la escena independiente, lejos de las transnacionales.

“Nuestro origen fue la experimentación y hoy nos embarcamos en una nueva aventura, la de ocupar un espacio históricamente oficial para el mundo del libro, pero con un evento gratuito, colaborativo y con vocación de formación de nuevas lectoras y lectores”, comenta Simón Ergas, director de La Furia del Libro.

En esta ocasión serán más de 260 editoriales independientes, entre ellas, 67 provenientes de regiones y más de 30 que arriban desde Argentina, España y Perú. Además, estarán instituciones de fomento lector, bibliotecas públicas y establecimientos educacionales que, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, darán vida al evento.

Los 50 años del golpe de Estado serán abordados en conversatorios como “Infancia en dictadura”, donde participarán Alejandra Costamagna, Alia Trabucco y Álvaro Bisama, o “Fotografiar la dictadura”, en el que expondrá el fotógrafo Luis Poirot.

5

LOS “ERRORES DE DISEÑO” QUE LA NATURALEZA COMETIÓ EN EL CUERPO HUMANO

¿Por qué el órgano sexual masculino, tan sensible, está así de expuesto? ¿O por qué nuestras vertebras están distribuidas de tal forma que las de abajo tengan que soportar las de arriba?

De estas y otras cuestiones trata una interesante nota aparecida en The Conversation, que también aborda el punto ciego que tenemos en cada ojo o nuestra extrema dependencia de la vitamina C.

“Somos el resultado de procesos no determinísticos que ocurrieron, pero pudieron no haber ocurrido. Y, se siente, pero no tenemos un papel relevante en el proceso evolutivo. Todo lo contrario, somos, como tantas otras especies, fruto del azar”, son algunas de sus conclusiones.

Puedes ver la nota completa aquí.

