El mensaje que llegó desde el espacio

¡Hola! El jueves terminó Fidocs y como Mejor Película de la Competencia Nacional se impuso una cinta que me encantó, Muertes y maravillas, del director Diego Soto, que se estrenó ayer en Chile.

Retrata a tres chicos de Rancagua que acaban de terminar la enseñanza media y enfrentan la muerte de un amigo. Premiada antes en Bafici y Valdivia , de gran naturalismo y autenticidad, es realmente imperdible. Para ver mi entrevista a Soto, haz clic AQUÍ .

En Mejor Película de la Competencia Internacional de Fidocs, resultó ganadora Zinzindurrunkarratz (España), de Oskar Alegría, y como Mejor Ópera Prima la triunfadora fue Malqueridas, dirigida por Tana Gilbert. Puedes ver al resto de los ganadores aquí.

Además, en esta edición: la actriz nieta del artista chileno Alejandro Jodorowsky, el adelanto que hará el escritor Alberto Fuguet de su próximo libro y las andanzas en Chile del vocalista de Iron Maiden.

Bonus track: la entrevista que le hice al científico chileno César Cárdenas–que acaba de ser nombrado jefe de un importante comité internacional– y su visión del Continente Blanco, clave en el marco de la visita del Presidente Gabriel Boricy los mandamases de la ONU a la Antártica.

1

HABLA LA REPRESENTANTE DE CHILE EN LA BIENAL DE VENECIA

Logré contactar a Valeria Montti (Estocolmo, 1978), que representará a Chile en la versión 2024 de la Bienal de Venecia con la obra “Cosmonación”, para que me contara un poco de qué se trata su proyecto.

Montti me adelantó que consiste en un grupo de obras que dialogan y se comunican entre sí.

“La pieza central es una gran instalación, de unos 4 metros de altura, es una montaña, una mujer montaña. Junto a ella hay proyecciones de video, varias esculturas de cerámica y piezas textiles. Todas conectadas entre sí. Realmente se trata de una gran instalación que se compone de varios elementos”, subrayó.

En tanto, la pieza central es una montaña, “porque yo he tenido que crear mi propia montaña, mi propia cordillera”.

“Siempre he pensado que en Chile la gente se levanta todos los días con el poder de la montaña a su alrededor. Como nosotros aquí estamos tan lejos de nuestra tierra, tenemos que imaginar eso, hacer una recreación de esa montaña para levantarnos con esa fuerza, el espíritu de la montaña, y sentir que nos acompaña, estemos donde estemos. Es mi manera de sentirme cerca de Chile. Chile es para mí la montaña, es mi forma de estar cerca de mis ancestros y de mi familia allá“, fueron otras de las cosas que me dijo.

Puedes leer la entrevista completa aquí.

2

CANTANTE DE IRON MAIDEN EN CHILE

El vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, estuvo por estos días en Santiago y no fue por motivos musicales, según informó el diario La Tercera.

El músico dio una charla este jueves con motivo de la Conferencia Anual de Bci Wealth Management , una división de la entidad bancaria dedicada a la inversión de capitales.

Como empresario, piloto comercial y artista, el intérprete ofreció una charla relativa a inversiones, a la que para asistir era requisito ser cliente del banco y mantener abierto un portafolio de inversiones.

La banda tiene agendadas sendas presentaciones para el 27 y 28 de noviembre de 2024 en el Estadio Nacional.

3

LA NIETA ACTRIZ DE JODOROWSKY

El diario El País reseñó en qué anda Alma Jodorowsky, la nieta actriz que tiene el artista chileno Alejandro Jodorowsky en tierras galas.

Su más reciente trabajo es Split , una serie dramática de Iris Brey que protagoniza y se ha presentado en el festival de cine de Ginebra , tras pasar por el prestigioso Séries Mania. En ella encarna a Anna , una mujer que trabaja en un rodaje cinematográfico como doble de cuerpo de la protagonista, y ama a otra.

Su más reciente trabajo es Split, una serie dramática de Iris Brey que protagoniza y se ha presentado en el festival de cine de Ginebra, tras pasar por el prestigioso Séries Mania. En ella encarna a Anna, una mujer que trabaja en un rodaje cinematográfico como doble de cuerpo de la protagonista, y ama a otra.

Hace 10 años, Alma Jodorowsky participó con un papel secundario en La vida de Adèle. La película de Abdellatif Kechiche, ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes, fue tan laureada como criticada, y también versaba sobre el amor entre dos féminas. "Veo las diferencias de rodar una historia de amor entre dos mujeres con Abdellatif entonces y con Iris ahora. Mis ideas relacionadas con el feminismo han evolucionado en este tiempo, como las del resto de la industria. Pero condenar ahora 'La vida de Adèle' es descontextualizar la película, que en su momento fue algo importante y revolucionario para buena parte de la comunidad queer. Ayudó a muchas mujeres a salir del armario y a encontrarse representadas. No sabes la cantidad de ellas que se me han acercado y me han dicho: 'Gracias por estar ahí, fue muy importante en mi vida ver a dos mujeres enamorándose en pantalla'", fue una de las cosas que contó.

4

FUGUET LEERÁ ADELANTO DE SU PRÓXIMO LIBRO

El próximo sábado 2 de diciembre, a las 19:00 horas, el escritor Alberto Fuguet compartirá con sus lectores, en Plaza Ñuñoa, un extracto sin editar de Ciertos chicos, novela que verá la luz en marzo de 2024.

“Leer algo nuevo, probarlo de alguna manera, medir la temperatura de algo nuevo, es una súper posibilidad que no se puede pasar por alto”, expresó.

“Se lee poco en Chile o en América Latina. Se opina, se debate, se presenta, pero se lee poco. Entonces, probar algo de Ciertos chicos o, dicho de otro modo, sacarlo a la calle, aunque sea un trozo, es también una forma de que exista. Y mostrar en lo que he estado estos últimos cinco años”, comentó el autor. “Es, en efecto, un adelanto en vivo conmigo o la historia adelante, con micrófono”, agregó.

El evento es parte de Agenda Cultural, un encuentro gratuito de Editorial Planeta. Para más información y detalles del programa, ingresa aquí.

Orquesta Sinfónica de Providencia se presentó en la Universidad Central

La actividad, que fue gratuita para los asistentes, forma parte de la programación de Extensión Cultural de la Casa de Estudios.

Con treinta músicos en escena y un programa que contó con interpretaciones de la Sinfonía No. 4de Robert Schumann, de la Obertura de Las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart y un popurrí de mambos de Pérez Prado, la Orquesta Sinfónica de Providencia se presentó en el Aula Magna Fundadores de la Universidad Central.

La agrupación orquestal, que cuenta con la dirección artística de Kimberly Galviz, nace en marzo de este año con el objetivo de ofrecer a músicos, estudiantes y profesionales una oportunidad de potenciar su desarrollo musical y social, mediante la activa participación en un elenco estable con un enfoque de alto rendimiento en el desarrollo de variados repertorios.

Para Franco Muzzio, encargado del área de Extensión Cultural de la Universidad Central, es de suma importancia abrir espacios para la difusión de nuevas propuestas orquestales. “El desafío que enfrentan los músicos al momento de impulsar una nueva orquesta debe ser respaldado por las instituciones. No hay otra manera de generar círculos virtuosos en el ámbito cultural”, aseguró.

5

ASÍ FUE EL RECITAL DE LOS RED HOT EN CHILE

Cristian Leighton fue al recital de los Red Hot Chili Peppers el domingo pasado y constató que siguen más vigentes que nunca.

“El concierto en sí fue una mezcla del pasado y el presente de la banda, saltándose algunos álbumes y grandes éxitos –lo que ha sido constante durante su gira Global Stadium Tour en Latinoamérica– y solo se enfocaron en demostrar su veteranía, la que se hizo sentir en el escenario, con un show pulcro, rockero a la vieja escuela, con efectos visuales y varios amplificadores Marshall. El quiebre lo realizó a veces el baterista, Chad Smith, quien a ratos se salía del libreto, con revoltosos tonos de jazz del pasado de la banda, lo que incluso hizo que algunas canciones sonaran en compases diferentes”, escribió Leighton.

Partieron con un jam que se extendió por casi cinco minutos, hasta la aparición de Kiedis para “Around the world”, del álbum Californication. Le siguió “The Zephyr Song”, de By the way, y “Dani California”, de Stadium Arcadium. Frusciante tuvo su momento, como es habitual en la gira, interpretando canciones de su gusto, como “Terrapin”, original de Syd Barret.

Puedes leer la nota completa aquí.

6

MENSAJE LÁSER LLEGA A LA TIERRA DESDE EL ESPACIO PROFUNDO

Conforme avanza el tiempo y las misiones de exploración espacial se multiplican, y con la perspectiva de la presencia humana en diversos puntos del espacio, resulta natural la necesidad de mejorar y desarrollar métodos más efectivos de comunicación.

En este contexto, el experimento DSOC (Comunicaciones Ópticas del Espacio Profundo), a bordo de la nave espacial Psyche de la NASA , ha logrado transmitir, por primera vez, un mensaje a la Tierra utilizando un láser infrarrojo cercano codificado, con datos de prueba, desde una distancia de casi 16 millones de kilómetros , aproximadamente 40 veces más lejos que la distancia entre la Luna y la Tierra, informó la DW.

En este contexto, el experimento DSOC (Comunicaciones Ópticas del Espacio Profundo), a bordo de la nave espacial Psyche de la NASA, ha logrado transmitir, por primera vez, un mensaje a la Tierra utilizando un láser infrarrojo cercano codificado, con datos de prueba, desde una distancia de casi 16 millones de kilómetros, aproximadamente 40 veces más lejos que la distancia entre la Luna y la Tierra, informó la DW.

Puedes leer la nota completa aquí.

7

MILLI VANILLI Y EL DOCUMENTAL CON SU HISTORIA

Bailé más de una de sus canciones a fines de los 80 en alguna fiesta adolescente. Milli Vanilli era un dueto que cantaba temas pegajosos, compuesto por el francés Fab Morvan y el alemán Rob Pilatus.

La dupla tuvo tanto éxito que ganó un Grammy en 1990 , hasta que se supo que los que cantaban eran otros y ellos solo hacían playback . Ahora, un documental en Paramount+ cuenta su historia.

La dupla tuvo tanto éxito que ganó un Grammy en 1990, hasta que se supo que los que cantaban eran otros y ellos solo hacían playback. Ahora, un documental en Paramount+ cuenta su historia.

El grupo se acabó y, en 1998, Pilatus–tras involucrarse en hechos delictuales como robos y asaltos– murió de una sobredosis en Frankfurt, a los 33 años. En cambio, Morvan –que actualmente vive en Holanda– siguió haciendo música y fue parte del documental.

Puedes leer la nota completa aquí.

8

EL “SILICON VALLEY” DE LA PREHISTORIA

Una serie de descubrimientos está revelando que los primeros habitantes de Europa se asentaron en un rincón remoto y accidentado de Granada, España, hace aproximadamente 1,4 millones de años, informó la BBC.

De hecho, los descubrimientos arqueológicos en esta región rural no solo revelan destellos de dónde vinieron los europeos, sino también sobre cuán diferente era el mundo natural cuando los humanos pisaron el continente por primera vez.

Hace aproximadamente 1,6 millones de años, un importante lago conocido como Orce-Baza dominaba partes de esta región.

Cuando retrocedió, el agua dulce subterránea tomó su lugar, lo que llevó a que una amplia gama de criaturas prosperaran allí. Mamuts, hienas, tigres dientes de sable, hipopótamos y ciervos convivieron en este antiguo paisaje, junto con los primeros homínidos del género Homoen Europa.

Mamuts, hienas, tigres dientes de sable, hipopótamos y ciervos convivieron en este antiguo paisaje, junto con los primeros homínidos del género Homo en Europa. Según Juan Manuel Jiménez Arenas, paleoantropólogo y director del Proyecto ORCE, "la biodiversidad de este sitio solo es comparable a la que se encuentra en los grandes parques africanos actuales. Y mirando las tierras casi desérticas, es difícil imaginar que los hipopótamos retozaban aquí y que las grandes hienas de cara corta descansaban bajo acebuches y robles cerca de estanques de agua dulce".

Puedes leer la nota completa aquí.

9

CIENTÍFICO CHILENO ALERTA CÓMO CAMBIÓ LA ANTÁRTICA

Esta semana entrevisté a César Cárdenas, un científico chileno que asumió hace poco como presidente del Comité Científico de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), un importante organismo internacional.

La designación además es clave en el contexto de la visita al Continente Blanco del Presidente Gabriel Boric y una delegación de Naciones Unidas .

del y una delegación de . Cárdenas, que comenzó a visitar el Polo Sur en 2005, me contó sobre la rápida transformación que ha sufrido la zona en el marco del cambio climático, y los desafíos que enfrenta.

Puedes ver la entrevista completa aquí.

10

PANORAMAS REGIONALES

– ENCUENTRO CIUDADANO DEL TERROR EN COPIAPÓ

Una tarde de maquillaje, personificación, historias y misteriosos relatos populares es lo que promete mezclar el "Encuentro Ciudadano del Terror", evento que considera la tradicional Caminata del Terror, un taller de maquillaje, actividades de personificación, concursos y la feria "Expo del Terror", que la agrupación "Copiapó Emprende" –integrante de la Gobernanza Kaukari– montará en este importante espacio público.

La instancia es la antesala del Festival Internacional de Cine, las Artes y el Miedo de Atacama (FICTA) y se realizará el sábado 25 de noviembre en Copiapó.

El evento comenzará a las 16:00 horas con un Taller de Maquillaje y Personificación en el Centro Cultural Ser Humano, para continuar con la Caminata del Terror, que espera llegar a las 18:30 horas al Parque Urbano Kaukari, donde también estará disponible un stand de maquillaje, además de información e inscripción para talleres y conversatorios de FICTA.

En este espacio también convergerá la "Expo del Terror" organizada por la Agrupación Copiapó Emprende, culminando con la exhibición y premiación de las mejores personificaciones de la jornada.

culminando con la exhibición y premiación de las mejores personificaciones de la jornada. Más información aquí.

– INAUGURACIÓN CINE ARTE WINDSOR EN CONCEPCIÓN

Retomar la tradición de la exhibición cinematográfica en uno de los espacios emblemáticos para la proyección del séptimo arte en Concepción es lo que buscan el historiador Diego Ajo Sagredo y el periodista Gonzalo Muñoz Soto, quienes a partir del 29 de noviembre realizarán funciones los miércoles en el espacio Cine Arte Windsor , en el actual Teatro Lihuén (San Martín 601, esquina Caupolicán, Concepción).

Es lo que buscan el historiador Diego Ajo Sagredo y el periodista Gonzalo Muñoz Soto, quienes a partir del 29 de noviembre realizarán funciones los miércoles en el espacio Cine Arte Windsor, en el actual Teatro Lihuén (San Martín 601, esquina Caupolicán, Concepción).

“Además, creemos que hay un interés de parte de las generaciones más mayores, pero también de las más jóvenes, por apreciar cine arte de calidad, el cual no tiene cabida en las salas más comerciales, las que, precisamente, vinieron a confirmar el cierre de los cines clásicos de la ciudad a finales de los años 90”, afirma el historiador .

Más información aquí.

– FIESTA URBANA DE LAS ARTES EN PUERTO MONTT

Doscientos jóvenes provenientes de talleres de formación artística de Balmaceda Arte Joven Los Lagos y establecimientos escolares, más 500 artistas locales y nacionales provenientes de comparsas y colectivos de toda la región, se presentan en escena este sábado 25 de noviembre desde las 12:00 horas en la Plaza de Armas de la ciudad de Puerto Montt .

Doscientos jóvenes provenientes de talleres de formación artística de Balmaceda Arte Joven Los Lagos y establecimientos escolares, más 500 artistas locales y nacionales provenientes de comparsas y colectivos de toda la región, se presentan en escena este sábado 25 de noviembre desde las 12:00 horas en la Plaza de Armas de la ciudad de Puerto Montt.

Cada año, un tema diferente llena de colores el espacio público de la capital regional. En esta versión número 13, el tema principal es el fuego. Máscaras, vestuarios, conceptos estéticos y un Mercado de las Artes es la apuesta que implica movilizar a un equipo de trabajo compuesto por más de 100 actores culturales. Las comparsas saldrán desde la Universidad de Los Lagos y transitarán por las calles Vial, Guillermo Gallardo, Benavente, Pedro Montt y Antonio Varas. El cierre de la fiesta se inicia desde las 14:30 horas, a cargo de las bandas regionales Yakuba, Mestiza La Musa, Reina Luisa y Avenida la Cumbia.

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. Los mejores deseos para todos.

¡Que tengan un lindo fin de semana!