Haitianos en La Vega: Chinoy vs. Pablo Herrera

Presentado por:

¡Hola! Llegó la Semana Santa y para muchos será un merecido descanso para finalizar un marzo intenso. Además, el domingo los más pequeños buscarán los huevitos que dejará el conejo…

El próximo mes se vienen eventos como el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2024 , que se realizará entre los días 18 y 21 de abril en diferentes escenarios antofagastinos.

, que se realizará en diferentes escenarios antofagastinos. Entre los invitados destacan Andre Geim, Premio Nobel de Física ; Nastassja Martin, antropóloga francesa; Diego Golombek, biólogo argentino ; Mauro Costa-Mattioli, neurocientífico uruguayo; Itziar de Gregorio-Monsalvo, astrónoma española; José Maza, astrónomo chileno; y Susannah Buchan, oceanógrafa inglesa , junto a muchos otros conferencistas de las más variadas disciplinas.

; Nastassja Martin, antropóloga francesa; ; Mauro Costa-Mattioli, neurocientífico uruguayo; Itziar de Gregorio-Monsalvo, astrónoma española; , junto a muchos otros conferencistas de las más variadas disciplinas. Además, en esta edición de Cultívate: la primera chilena en aparecer en la portada de la Rolling Stone , las plantas que llevarán los astronautas a la Luna y por qué Spielberg tenía razón con Jurassic World .

, las y por qué . Bonus track: la entrevista de Álvaro Mera, de Cita de Libros, a la escritora Patricia Cerda por su novela sobre Gabriela Mistral.

Antes de arrancar, recuerden que esta es la versión para el diario del newsletter que sale los viernes. Por eso, ahora tienes una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate y acá te invitamos a Inscribirte gratis. Te prometo que no te vamos a spamear. Y si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia. ¡Comencemos!

1

MON LAFERTE EN ROLLING STONE

Norma Monserrat Bustamante Laferte ha recorrido un largo trecho, desde el barrio Gómez Carreño de Viña del Mar, su participación como concursante en el programa “Rojo” de TVN, la partida a México en 2007, el debut como actriz en una comedia peruana en 2013 y su presentación en el festival de Viña del Mar en 2017, mismo año en que ganó su primer Grammy Latino. Dos años después vendría un segundo Grammy, momento en que denunció sobre el escenario las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido, y en 2022 se hizo ciudadana mexicana, además de convertirse en madre.

Ahora, más conocida como Mon Laferte , hizo historia una vez más al ser la primera artista chilena en la portada de Rolling Stone en Español . En la nota, habló de su último disco y reflexionó sobre el feminismo y la maternidad .

, hizo historia una vez más al ser la primera artista chilena en la . En la nota, . “Cada álbum para mí es una oportunidad de reinvención o de aprender algo nuevo. En Autopoiéticatal vez es más evidente”, fueron algunas de sus declaraciones.

También explicó cómo percibe el feminismo dentro de la maternidad: “Cabe en el mismo universo ser mamá y luchar por la igualdad y el derecho” , expresó.

, expresó. “Siento que debido a la poca información, de pronto hay gente que sí cree que si una mujer está a favor del aborto, está invitando a que todas vayan a abortar. Es importante la autocrítica, que cada quien haga una reflexión acerca de sí misma, de sí mismo”, ahondó.

Además le preguntaron sobre la situación actual en América Latina, incluido Chile.

“Yo, como simple mortal y cantante compositora, no soy analista política, ni estoy 100 % informada de absolutamente nada, me considero bastante ignorante, te diría que mi sentir es que está todo muy polarizado. Eso es algo que creo que no le hace bien a nadie “, afirmó.

“, afirmó. “Supongo que Internet, las redes y todo eso han ayudado muchísimo a la polarización. Yo siempre he intentado con mi música tratar de juntar a la gente, siento que tenemos más cosas en común de las que creemos, olvidando ideales políticos. Lamento lo polarizados que estamos, esa es mi reflexión. Ojalá pudiéramos tener más autocrítica para que podamos crecer como región, y cada país individualmente. No se terminan los problemas nunca, pero, por lo menos, que la vida nos sea más leve”,

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

2

LOS BUNKERS LA LLEVAN EN ARGENTINA

Nunca fui muy fan de Los Bunkers, hasta ese disco histórico que hicieron con canciones de Silvio Rodríguez: Música libre. Recuerdo que cuando lo escuché por primera vez, allá por 2010, llegando a Santiago un día a las 2 de la mañana, me resultó extraordinario.

Y creo que no fui el único. De hecho, el pasado domingo, el suplemento “Radar” del diario argentino Página 12 dedicó un amplio espacio al grupo, lamentablemente no muy conocido allende los Andes.

dedicó un amplio espacio al grupo, lamentablemente no muy conocido allende los Andes. El autor de la nota, Martín Pérez, contó cómo el estallido gestó la vuelta de los penquistas , instalados en ese momento en México, y recordó el histórico recital realizado en noviembre de 2019 en Plaza Baquedano –también conocida como Italia o de la Dignidad–.

, instalados en ese momento en México, y recordó el realizado en noviembre de 2019 en –también conocida como Italia o de la Dignidad–. También habló con los integrantes sobre el nuevo disco, Noviembre– “octubre ya pasó, la revuelta social ya fue, hay que plantearse todo desde otro lugar” , dice uno de ellos–, y la canción “Detenido”, que originalmente era “Detenido Desaparecido” .

, dice uno de ellos–, y la canción “Detenido”, que originalmente era . Pérez además cuenta queAlejandro Zambra está escribiendo un libro sobre el reencuentro de la banda, para repasar “los pliegues de su historia y los secretos de sus canciones”.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

3

LA MITAD DE LOS ESCOLARES CHILENOS USA IA PARA HACER LAS TAREAS

Cualquiera que sea padre sabe lo tormentoso que puede resultar tener que ayudar a los hijos con las tareas. De hecho, hay un documental de 2018 –La hora de los deberes, del cineasta francés Ludovic Vieuille– que retrata lo que fácilmente puede convertirse en un suplicio.

Por todo esto me llamó la atención la séptima Radiografía Digital de Niños, Niñas y Adolescentes, desarrollada por ClaroVTR y Criteria , que evidenció que la mitad de los niños y jóvenes declara haber utilizado la Inteligencia Artificial (IA) para consultar dudas y hacer tareas escolares.

, que evidenció que la mitad de los niños y jóvenes declara haber utilizado la Inteligencia Artificial (IA) para consultar dudas y hacer tareas escolares. El estudio se aplicó en enero de 2024 a 1.000 estudiantes de entre 8 y 17 años , además de 1.000 padres de las principales ciudades del país.

, además de 1.000 padres de las principales ciudades del país. Respecto al uso de celulares en el colegio, el 58% de los padres consultados prefiere que sus hijos no los utilicen en las salas de clases . No obstante, entre los padres de adolescentes existe más acuerdo en que –en caso de usarlos– sea solo para fines académicos (44%) .

. No obstante, entre los padres de adolescentes existe más acuerdo en que –en caso de usarlos– sea solo para . Respecto al tiempo de uso de internet, el 66% de los padres encuestados considera que ellos mismos pasan demasiado tiempo conectados y el 82% cree que sus hijos navegan demasiado a través de diversos dispositivos tecnológicos.

En contraparte, los niños, niñas y adolescentes subestiman la cantidad de tiempo que sus padres permanecen conectados. En efecto, el 47% considera que su padre y su madre pasan demasiado tiempo conectados a Internet.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

4

CAMILA GALLARDO VS. LOLLAPALOOZA

La cantante Camila Gallardo dejó la escoba con unas declaraciones realizadas tras su participación en el festival gratuito REC de Concepción, el más grande de su tipo y que disfrutaron más de cien mil personas en varias jornadas la semana pasada.

“Me encantaría que en lugares como Santiago, que uno dice ‘un lugar que tiene los recursos como para hacer un festival gratuito’, en vez de cobrar una millonada de plata por entrar a un festival que parece un mall, podamos entregarle un festival como REC a la gente”, reflexionó en la conferencia de prensa posterior a su espectáculo, según informó La Tercera.

Y aunque no lo dijo directamente, los dardos parecen arrojados contra Lollapalooza, la cita de Parque Cerrillos donde se presentó hace una semana con algunos problemas técnicos, agregó el medio.

“La gente puede verse libre de escuchar lo que quiere escuchar, con un hermoso teatro que es el Teatro Biobío, qué ganas de trabajar en el teatro. Felicitaciones a los penquistas”, añadió la artista.

Un mensaje de Universidad Central

Universidad Central es la primera Institución en Chile en firmar alianza estratégica con Coursera Career Academy.

Texto

Como parte de su compromiso por mejorar la educación en el país, la Universidad Central y Coursera Career Academy acordaron una alianza, pionera en Chile, que permitirá ofrecer certificados profesionales de alta calidad a sus estudiantes de programas Advance. El acuerdo permitirá a los nuevos alumnos acceder a una gama de cursos para adquirir microcredenciales de la industria y habilidades profesionales relevantes orientadas al futuro del trabajo.

En una primera fase, los nuevos estudiantes inscritos en los programas ‘Advance’ de Ingeniería y en áreas de Administración y Negocios tendrán la oportunidad de obtener certificados profesionales. Estos programas están alineados con las demandas actuales del mercado laboral, y son creados por líderes de la industria como Microsoft, Google, IBM, Salesforce, SAP y Meta.

Además, los estudiantes tendrán acceso a 68 cursos enfocados en habilidades críticas para el futuro, como diversidad, inclusión, habilidades digitales y ciencia de datos. Estos cursos están diseñados para enriquecer la experiencia educativa y preparar a los alumnos para los desafíos del mundo profesional moderno.

5

HAITIANOS EN CHILE: CHINOY VS. PABLO HERRERA

He sido extranjero toda mi vida –primero en Alemania, luego en Colombia, y a veces también me he sentido así en Chile– y sé lo doloroso que es que te insulten por tu mera condición de afuerino.

Por eso comprendo por qué la comunidad haitiana de Chile –proveniente del primer país independiente de América Latina, por cierto– se querelló contra el cantante Pablo Herrera por sus dichos xenófobos , que además fueron apoyados por José Alfredo “Pollo” Fuentes .

, que además fueron apoyados por . “Los alrededores de la Vega son un asco, un asco. Tienen hecho mierda todo y otra vez los extranjeros, especialmente los haitianos, que venden unos pollos rellenos con no sé qué huevadas que nadie compra, podridos… trajeron esa cultura de mierda. Tú te tienes que encerrar a comer adentro”, fueron algunos de los dichos de Herrera en Radio Bío-Bío.

Uno de los que reaccionó fue Chinoy, quien señaló a Página 7 que no es correcto fomentar el racismo ni la xenofobia.

“Bueno, eso es estar medio ciego a todos los cabos sueltos que hay detrás. La política, si tiene buenas intenciones, debería ordenarse en algunos ámbitos y no dejar tampoco que explote el racismo, la xenofobia ”, dijo Chinoy, cuyo nombre real es Mauricio Castillo.

”, dijo Chinoy, cuyo nombre real es Mauricio Castillo. También indicó que debería aparecer “una voz de esperanza y de comunión entre la gente, que sea más fuerte por ese lado el combate”.

6

ASTRONAUTAS LLEVAN PLANTAS A LA LUNA

Un estudio del crecimiento de las plantas es uno de los tres experimentos que se espera que los astronautas de Artemis 3 desplieguen en la superficie lunar, misión prevista para 2026, informó Europa Press.

La NASA ha seleccionado los tres primeros experimentos científicos para su regreso tripulado a la Luna. Entre ellos se encuentra LEAF ( “Lunar Effects on Agriculture Flora” ), que estudiará cómo se comportan los cultivos espaciales en el exótico ambiente lunar.

para su regreso tripulado a la Luna. Entre ellos se encuentra LEAF ( ), que estudiará cómo se comportan los cultivos espaciales en el exótico ambiente lunar. “LEAF será el primer experimento para observar la fotosíntesis, el crecimiento y las respuestas al estrés sistémico de las plantas en la radiación espacial y la gravedad parcial”, según un comunicado en el que la agencia espacial anunció la selección de los tres experimentos.

Los instrumentos seleccionados abordarán tres objetivos científicos de Artemis: comprender los procesos planetarios;comprender el carácter y el origen de los volátiles polares lunares; e investigar y mitigar los riesgos de exploración. Fueron elegidos específicamente debido a sus requisitos de instalación únicos, que requirieron su despliegue por parte de humanos durante los paseos lunares.

7

PLANTAS “GRITAN SOCORRO” PARA DEFENDERSE

Investigadores chinos han revelado recientemente cómo las plantas ensamblan microbiomas de la rizosfera mediante un mecanismo de “grito de socorro” para defenderse de la invasión de patógenos.

El descubrimiento, realizado por investigadores de la Academia China de Ciencias Agrícolas, fue publicado en la revistaNature Communications, según Europa Press.

De acuerdo con un informe publicado en Science and Technology Daily, citado por Xinhua, los investigadores utilizaron una serie de bacterias no patógenas modificadas para simular ataques de patógenos.

Descubrieron que estas bacterias modificadas pueden desencadenar una respuesta de “grito de socorro” , lo que lleva a las plantas a ensamblar múltiples microbiomas alrededor de la zona estrecha entre sus raíces y el suelo. El efecto puede incluso durar varios ciclos de siembra, proporcionándoles una protección duradera.

, lo que lleva a las plantas a ensamblar múltiples microbiomas alrededor de la zona estrecha entre sus raíces y el suelo. El efecto puede incluso durar varios ciclos de siembra, proporcionándoles una protección duradera. También descubrieron que, cuando una planta envía una señal de auxilio, un microorganismo conocido como Devosia puede responder rápidamentey multiplicarse en la rizosfera de la planta para defenderla de los patógenos.

8

SPIELBERG TENÍA RAZÓN: TRICERATOPS VIVÍA EN MANADAS

Años de investigación en un lecho de huesos de cinco triceratops en Wyoming muestran que vivieron y murieron como un grupo, tal y como aparece en la saga Jurassic Park, de Steven Spielberg.

Hasta este descubrimiento, el registro fósil de este famoso dinosaurio con tres cuernos y un gran volante en el cuello apuntaba a que se trataba de una especie solitaria.

el registro fósil de este famoso dinosaurio con tres cuernos y un gran volante en el cuello apuntaba a que se trataba de una especie solitaria. El equipo del Centro de Biodiversidad Naturalis en los Países Bajos ha estado diez años trabajando en una excavación que ha desenterrado 1.200 huesos y fragmentos de huesos de al menos cinco individuos , que vivieron hace 67 millones de años. Un grupo de paleontólogos y técnicos profesionales y voluntarios pasó años sacándolos de la cantera.

ha estado diez años trabajando en una excavación que , que vivieron hace 67 millones de años. Un grupo de paleontólogos y técnicos profesionales y voluntarios pasó años sacándolos de la cantera. “El material óseo es de muy buena calidad”, cuenta el paleontólogo de la Universidad de Utrecht Jimmy De Rooij, que participó en el estudio. “Esto nos permitió demostrar que, por ejemplo, estos triceratops crecían muy lentamente”, revela. Los detalles del lecho de huesos indican que los cinco dinosaurios murieron juntos, posiblemente atrapados en un pantano. “Se encuentran en una fina capa de roca, sin huesos de otras especies”, se explica en un comunicado citado por Europa Press.

9

LA AUTORA DEL LIBRO SOBRE MISTRAL Y SUS ENEMIGOS

Álvaro Mera entrevistó, para Cita de Libros, a Patricia Cerda, la autora de la novela Lucila, sobre Gabriela Mistral.

Publicado por Ediciones B, el libro relata el último viaje de Mistral a Chile, en 1954 . La novela repasa los vínculos nostálgicos de la poeta con la tierra que la formó y que se halla tan presente en su poesía.

. La novela repasa los vínculos nostálgicos de la poeta con la tierra que la formó y que se halla tan presente en su poesía. El relato entreteje los primeros recuerdos del Valle de Elqui con momentos que marcaron la vida de la Premio Nobel de Literatura –después de su partida de Chile– en México, Francia, España, Italia y Brasil. Alumbra la relación de la poeta con sus aliados, como Pedro Aguirre Cerda, y revisa los conflictos con sus varios enemigos, que nunca dejaron de tejer intrigas en su contra.

10

PANORAMAS REGIONALES

– CUMBIA EN LA SERENA

En el marco de su aniversario número 29, la banda originaria de Punitaqui, Alegría –conocida como “Los amos del ritmo”–, se presentará el próximo 1 junio en el Teatro Centenario de La Serena. El show bautizado como “Historia de los Grandes en Concierto” promete estar cargado de sus más grandes éxitos.

Desde los años 90, el grupo ha mantenido su compromiso con el público, con esfuerzo, perseverancia y el inquebrantable apoyo de sus seguidores. Por eso, este concierto de larga duración será una fiesta para sus fanáticos, donde Alegría repasará las canciones más memorables de sus 18 producciones.

Entradas en Passline.

– HUB CREATIVO EN VALPARAÍSO

Este viernes, sábado y domingo se desarrolla en Valparaíso una nueva edición del evento impulsado por HUB Creativo.

Se trata de la Conferencia Internacional de Arte, Ciencia y Tecnología; y el Festival de Artes Mediales de Valparaíso, instancias completamente abiertas y gratuitas al público, que ponen en relevancia temáticas en torno a los nuevos medios, la innovación, la tecnología, la creatividad, el pensamiento y más, desde una mirada crítica y situada en el territorio.

Exposiciones, paneles, diálogos y presentación de casos de emprendimiento y artes, junto a invitados nacionales e internacionales, forman parte de la programación de la Conferencia, junto con las exhibiciones y experiencias inmersivas del festival.

Más información AQUÍ.

– EL KANKA EN CONCEPCIÓN

Con una presencia cada vez más amplia en nuestro país, el cantante español El Kanka regresa para ofrecer un esperado concierto el 19 de abril en La Bodeguita de Nicanor, en Concepción.

En esta oportunidad, el cantautor presentará el show de su gira internacional ‘Cosas de los Vivientes – Diferente’, que tendrá a El Kanka sobre el escenario en solitario, en formato voz y guitarra, interpretando la selección de canciones que el propio público elegirá al momento de su ingreso.

En su proyecto artístico mezcla ritmos como la rumba, el rap y el blues, pasando por el reggae hasta la cumbia o la chacarera, creando un sonido y un estilo propios, con letras llenas de optimismo, humor e ironía, a través de las cuales plasma su forma de ver la vida.

Entradas AQUÍ.

Presentado por:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. ¡Que descansen!

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura

¡Que tengan un lindo fin de semana largo!