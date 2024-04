Autopistas, arqueología chilena y basura

Presentado por:

¡Hola! Falta cada vez menos para Puerto de Ideas Antofagasta (parte el 18 de abril) y también ya se acerca la Bienal de Venecia (que comienza el 20 de este mes), donde Chile estará representado por la artista Valeria Montti y su proyecto “Cosmonación”. Otro evento clave es la Feria del Libro de Recoleta, que comenzó este jueves y se extenderá por 10 días.

Además, en esta edición: el concierto de Los Tres que se podrá ver por TV , la reacción de los arqueólogos frente a los dichos del ejecutivo de una constructora de autopistas, y la nueva película de la saga Matrix .

Bonus track: mi entrevista a la ilustradora Paloma Valdivia, invitada de honor a la Feria del Libro Infantil de Bolonia, que parte este lunes y donde está nominada a un importante premio internacional.

Recuerden que esta es la versión para el diario del newsletter que sale los viernes.

1

LA ASTRÓNOMA ESTRELLA DE CHILE

Ya es sin duda una estrella. La astrónoma chilena Teresa Paneque hizo noticia esta semana al adjudicarse tres importantes becas de astronomía en Estados Unidos.

Se trata de la NASA Hubble Fellowship, la Jansky Fellowship y la 51 Pegasi b Fellowship, que es la que finalmente escogió y que logra con apenas 26 años. Paneque es además investigadora, divulgadora científica, escritora e influencer.

La joven fue una de las ocho seleccionadas entre más de 130 postulantes de todo el mundo para continuar su investigación sobre las condiciones químicas en los entornos de formación planetaria, tema sobre el cual próximamente defenderá su tesis de doctorado que realizó en el Observatorio Europeo Austral, en Alemania, y en la Universidad de Leiden, en Países Bajos.

Paneque comenzó su formación universitaria en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, con 16 años.

“Entré porque me gustaba la física, porque sentía que el universo iba a ser enorme y siempre tenía preguntas que responder. Pero no me imaginaba cómo iba a ser mi vida profesional. Eso por un lado era bueno, porque era un canvas vacío, y entonces no tenía grandes objetivos o metas que cumplir. Pero creo que también era por la misma inseguridad de pensar que quizás no iba a llegar a ser una académica o una investigadora desarrollada de la manera que me veo hoy en día”,relató.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

2

ODA A MON LAFERTE EN ARGENTINA

Si la semana pasada las loas en Argentina estuvieron dirigidas a Los Bunkers, esta semana fue el turno de nuestra compatriota Mon Laferte.

Bajo el título “ El presente de una artista que ya dejó huella en Latinoamérica ”, el sitio Planeta Urbano la presentó como “ la mayor figura del pop chileno ”, en el contexto del concierto que brindará en Rosario este sábado , tras haber tocado también en Buenos Aires.

”, el sitio Planeta Urbano la presentó como “ ”, en el contexto del , tras haber tocado también en Buenos Aires. Laferte se encuentra presentando su más reciente disco, Autopoiética, un “trabajo introspectivo que habla de la capacidad de reinventarse y es un fiel reflejo de su madurez. Así como alza la voz para hablar de feminismo y otras causas sociales, esta vez usa sus canciones para explorar la maternidad con la cuota de rock que la caracteriza”.

un “trabajo introspectivo que habla de la capacidad de reinventarse y es un fiel reflejo de su madurez. Así como alza la voz para hablar de feminismo y otras causas sociales, esta vez usa sus canciones para explorar la maternidad con la cuota de rock que la caracteriza”. “Me gusta creer en la idea de un renacimiento constante y convencerme de que, a pesar de las adversidades de la vida, tengo la capacidad de seguir reinventándome. Ese es el gran don que todos tenemos”, afirmó sobre sí misma y el nuevo álbum.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

3

ANA TIJOUX Y LOS ARTISTAS DE HOY

Anita Tijoux dio una entrevista y les mandó un recado a los músicos: dice que deben oír más a la sociedad.

La chilena fue la cantante estelar en Guadalajara , en el festival de música del Encuentro Trama –que apoya el arte hecho por mujeres–, en el único concierto ofrecido en México como parte de su gira “Vida” , para presentar su nuevo álbum, y que la lleva a diversas ciudades de Estados Unidos y Europa.

, en –que apoya el arte hecho por mujeres–, en el único concierto ofrecido en México como parte de , para presentar su nuevo álbum, y que la lleva a diversas ciudades de Estados Unidos y Europa. “La sociedad siempre necesita y siempre está sensible a problemáticas en las que la gente se reconoce, la gente no es tonta, nos quieren atontados, que es otra cosa, la gente es sensible”,indicó en la ciudad de Guadalajara. “Hay que estar con los oídos más abiertos respecto a lo que está sucediendo”, agregó.

También habló sobre el rap y su papel en la sociedad.

“El rap desde los 80 y 90 siempre ha sido un filtro musical que ha demostrado qué pasa en los barrios, (decir) que quizás no son los jóvenes los que son violentos, quizás el barrio es el que está violento o que el sistema es violento”, señaló.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

4

CONCIERTO DE LOS TRES EN TVN

Y ya que estamos hablando de música, les cuento que TVN emitirá en exclusiva un concierto de Los Tres, según informó el propio canal.

Después de 24 años la banda nacional tocará con su formación original , en un recital en Concepción que será emitido en horario estelar. El evento será este sábado a las 22:40 horas.

, en que será emitido en horario estelar. El evento será este sábado a las 22:40 horas. La banda lanzó hace poco un mini álbum titulado Revuelta, que incluye versiones actualizadas de sus más recordados clásicos, como “Hojas de Té”, “La Torre de Babel” y “La vida que yo he pasado ”.

que incluye versiones actualizadas de sus más recordados clásicos, como ”. El concierto, también llamado Revuelta, se verá por TVNen su señal abierta, su señal internacional TV Chiley, además, a través de su sitio web (TVN.cl), en la modalidad de simultcast.

5

ARQUEOLOGÍA CHILENA Y BASURA

Gran conmoción causaron en el mundo de la arqueología las declaraciones de un alto ejecutivo de la construcción, en descalificación a la labor de los científicos.

El presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Leonardo Daneri, calificó al Consejo de Monumentos Nacionales como “una desgracia”, a raíz de diversos hallazgos arqueológicos en obras concesionadas.

En conversación con Radio ADN, el presidente de Copsa dijo que “si uno tiene la desgracia de encontrar un hallazgo que puede ser basura del siglo XIX”, las obras que tienen entre 2 o 3 años para construirse se atrasarían.

La arqueóloga Verónica Baeza De la Fuente, presidenta del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, señaló a El Mostrador que “ como Colegio de Arqueólogos nos preocupa mucho que los hallazgos arqueológicos signifiquen demoras en construcciones , en particular de obras de infraestructura pública o en obras que son de alto interés social”.

que “ , en particular de obras de infraestructura pública o en obras que son de alto interés social”. “Los hallazgos arqueológicos son importantes en términos patrimoniales para la construcción de la memoria histórica de un país. El patrimonio es la parte tangible de la memoria, y lo que hace la arqueología es precisamente obtener información desde las basuras, porque efectivamente es basura lo que nosotros recolectamos como arqueólogos, es basura la que nosotros trabajamos, pero es basura que está en un contexto y nos da información respecto de actividades que ocurrieron en el pasado”, explicó.

Al consultar con el propio Consejo de Monumentos Nacionales, me dijeron que preferían no referirse al tema.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

6

LOS PRIMEROS HUMANOS REAFILABAN MADERA PARA CAZAR Y LIMPIAR PIELES

Utilizando por primera vez nuevas técnicas de imagen de última generación –como la microscopía 3D y el escaneo micro-CT–, científicos de la Oficina Estatal de Patrimonio Cultural de Baja Sajonia (NLD) y de las universidades de Reading y Gotinga examinaron las armas de caza completas más antiguas conocidas por la humanidad .

. Las armas, que se cree que tienen 300 mil años de antigüedad , fueron encontradas durante excavaciones arqueológicas en Schöningen, Alemania , en 1994.

, fueron encontradas durante excavaciones arqueológicas , en 1994. La investigación –publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences– revela herramientas que se fabricaban partiendo madera, un comportamiento que antes se pensaba que solo lo practicaba nuestra propia especie, el Homo sapiens. Algunas herramientas hechas de madera partida probablemente no se usaban para cazar, sino para suavizar y alisar las pieles de los animales.

7

EXPERIMENTOS DE LA NASA DURANTE ECLIPSE SOLAR TOTAL

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), de Estados Unidos, hará diversos experimentos científicos para estudiar la atmósfera superior durante el eclipse solar total del 8 de abril, que se verá en partes de México, Estados Unidos y Canadá, según dijo este miércoles uno de sus representantes a la agencia EFE.

Desde la base de la isla Wallops, en Virginia, la NASA lanzará tres cohetes sonda durante el eclipse, para estudiar cómo resulta afectada la atmósfera superior de la Tierra cuando la luz solar se atenúa momentáneamente sobre una parte del planeta.

durante el eclipse, para estudiar cómo resulta afectada la atmósfera superior de la Tierra cuando la luz solar se atenúa momentáneamente sobre una parte del planeta. “Lo harán lanzando cohetes 35 minutos antes del eclipse, luego durante la totalidad y luego 35 minutos después del eclipse. El objetivo es estudiar realmente cómo la atmósfera superior, que llamamos ionósfera, está respondiendo al eclipse, a la reducida luz que proviene del sol durante ese tiempo”, explicó Georgia de Nolfo, astrofísica de la NASA.

explicó Georgia de Nolfo, astrofísica de la NASA. Por otra parte, varios aviones WB-57F de la agencia espacial estarán encargados de perseguir el eclipse que comenzará sobre el océano Pacífico Sur, luego llegará a tierra en Mazatlán, en la costa mexicana del Pacífico, y desde allí continuará su camino sobre México, EE.UU. (desde Texas hasta Maine) y Canadá, trazando una trayectoria diagonal.

que comenzará sobre el océano Pacífico Sur, luego llegará a tierra en Mazatlán, en la costa mexicana del Pacífico, y desde allí continuará su camino sobre México, EE.UU. (desde Texas hasta Maine) y Canadá, trazando una trayectoria diagonal. “(Los aviones) volarán por el camino de la totalidad (del eclipse) y tomarán fotografías del sol. (En esas imágenes) podremos ver la muy tenue atmósfera del sol a la que llamamos corona, por lo que podremos estudiar de forma única esa corona durante ese período”, detalló la experta.

8

SE VIENE NUEVO CAPÍTULO DE MATRIX

La quinta entrega de la saga Matrix ya está siendo desarrollada, anunció Warner Bros., aunque ahora –y por primera vez– sin ninguna de las hermanas Wachowski como directora, informó Radio Bío-Bío.

El director de esta nueva película será Drew Goddard –guionista de la cinta de ciencia ficción Misión rescate (The Martian en inglés) y creador de la serie Daredevil–, quien también la producirá y escribirá el guion junto a Sarah Esberg, de su productora Goddard Textiles, según informó la revista estadounidense Variety.

–guionista de la cinta de ciencia ficción Misión rescate (The Martian en inglés) y creador de la serie Daredevil–, quien también la producirá y escribirá el guion junto a Sarah Esberg, de su productora Goddard Textiles, según informó la revista estadounidense Variety. Matrix Resurrecciones , la cuarta película , fue lanzada en 2021, a casi dos décadas del fin de la trilogía original, que concluyó con Matrix Revolucionesen 2003.

, fue lanzada en 2021, a casi dos décadas del fin de la trilogía original, que concluyó con Matrix Revolucionesen 2003. Dicho filme fue dirigido por Lana Wachowski, sin contar con la participación de su hermana, Lilly Wachowski, en la producción. Ambas son las creadoras de la saga.

No obstante, Lana no se desvinculará por completo, pues será productora ejecutiva de Matrix 5.

9

ENTREVISTA A PALOMA VALDIVIA

Este lunes comienza la Feria del Libro Infantil de Bolonia, una de las más importantes del mundo, y la invitada de honor del evento es nuestra compatriota Paloma Valdivia, a quien entrevisté.

Valdivia ha sido una asidua visitante de la feria y en esta ocasión además expondrá varias de sus obras , junto con ilustrar la portada del catálogo anual.

, junto con ilustrar la portada del catálogo anual. La artista es también una de las cinco candidatas al Premio Hans Christian Andersen , conocido como “el Nobel” de los libros para infancias , que se anunciará este lunes.

, conocido como , que se anunciará este lunes. ¿Cómo llegó a la nominación y cuáles son sus sensaciones al respecto?

La entrevista sale este domingo en El Mostrador.

10

PANORAMAS REGIONALES

– PRESENTACIÓN DE “CELEBRACIÓN” EN COQUIMBO

Este sábado será presentado públicamente Celebración, el nuevo libro del poeta coquimbano Javier del Cerro (1970) , editado por el sello Pampa Negra Ediciones de Antofagasta. La cita será a las 19:00 hrs. en la Galería Chile-Arte (José Santiago Aldunate 566).

, editado por el sello Pampa Negra Ediciones de Antofagasta. La cita será a las 19:00 hrs. en la (José Santiago Aldunate 566). Avecindado actualmente en el balneario uruguayo de Costa Azul , La Paloma, Del Cerro cuenta con una amplia trayectoria en la poesía nacional , habiendo publicado los libros Perroosovacacangufante del Mar(1992), Signos en Tránsito(1995), Ciudad de Invierno(1999), Serpiente(2006), Abisal (2011) y Corpus carne (2020).

, La Paloma, Del Cerro cuenta con una , habiendo publicado los libros Perroosovacacangufante del Mar(1992), Signos en Tránsito(1995), Ciudad de Invierno(1999), Serpiente(2006), Abisal (2011) y Corpus carne (2020). En la ocasión, el autor compartirá la palabra con el poeta ovallino Raúl Kastillo y el filósofo Esteban Zamora.

– VALPARATANGO

Hasta este sábado la Plaza Sotomayor se vestirá de fiesta para acoger una nueva edición del tradicional festival porteño, que contará con connotados invitados e invitadas en el escenario.

se vestirá de fiesta para acoger una nueva edición del tradicional festival porteño, que contará con connotados invitados e invitadas en el escenario. Este año el festival tendrá varios ejes que lo sustentan: la visita de agrupaciones internacionales de Argentina, el tango de autor/autora hecho en Chile, las agrupaciones nacionales que cultivan esta expresión en sus diferentes vertientes, y la presencia de la mujer con perspectiva de género dentro de la cultura tanguera.

que cultivan esta expresión en sus diferentes vertientes, y la presencia de la mujer con perspectiva de género dentro de la cultura tanguera. Los conciertos –todos con entrada liberada– se celebrarán entre las 18:00 y las 22:00 horas.

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. ¡Ojalá hayan tenido una buena primera semana de abril!

