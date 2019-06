Analista electoral Axel Callís califica en La Semana Política de “ridículo” anuncio presidencial de reducir número de parlamentarios

En un nuevo capítulo de La Semana Política de El Mostrador, el editor periodístico Héctor Cossio y la periodista Macarena Segovia, conversaron con el experto electoral Axel Callís sobre el anuncio del Presidente Sebastián Piñera en la Cuenta Pública sobre la reducción en la cantidad de parlamentarios en el Congreso a 120 en el caso de los diputados y a 40 en el número de senadores, y la contraoferta de la oposición que reflotó la idea de un Congreso unicameral.

Callís indicó que lo primero que se le vino a la mente tras escuchar el anuncio presidencial sobre la disminución de congresistas fue el concepto de "populismo".

"Es un anuncio que no tiene ningún tipo de respaldo académico, ni teórico, ni político. Fue un anuncio para generar aplauso fácil, porque detrás de eso, no explicitó ningún tipo de objetivo que tuviera relación con la medida", dijo.

El experto sostuvo que lo primero que tenía que hacer el Presidente Piñera era explicar el "para qué" de la propuesta. "No queda claro si es para bajar costos o para aumentar la representatividad", agregó.

Respecto a esta controversial iniciativa, Macarena Segovia señaló que "lo que me llama la atención es que de un momento donde todos estábamos hablando de reformas que estaban tensionando la interna del Gobierno, se tira este anuncio que finalmente no tiene cabida dentro de este Gobierno".

Posteriormente, Callís fue enfático al decir que este anuncio "es ridículo, cuando el negocio principal te está dando utilidades a ti, o sea, a la derecha". "Evidentemente es como que la UDI hubiese promovido durante 25 años el fin del binominal, tan absurdo como eso, siendo que la UDI era el principal partido ganancial del ese sistema", añadió.

Cossio lanzó la interrogante sobre los ganadores detrás de esta estrategia: “¿Qué tal si estamos hablando de un anuncio con doble fondo?, por ejemplo, RN va a perder, pero ¿quién gana con esto? Las primeras voces dicen que podría estar ganando la UDI. ¿Cómo queda la representatividad? ¿vuelve el binominal?”.

"El binominal no vuelve porque ya lo hay, en el Senado hay cuatro regiones que tienen sistema binominal", respondió Callís, apuntando a las regiones de los extremos del país.

El analista complementó, señalando que “me extrañó que la noche del sábado todos hablaban del binominal como algo distinto al proporcional. En términos técnicos, el binominal es un sistema proporcional, lo que pasa es que elige dos cargos solamente, pero es proporcional”.

En este contexto, el experto fue enfático en señalar que volver al sistema binominal "es imposible". "En Chile las personas están votando de distinta forma y son distintos los que votan", aseguró.

A su turno, Segovia sostuvo que "lo que hace el Gobierno con este anuncio es dar pildoritas para la oposición para que vuelvan a hablar del tema de la democracia que les encanta y los mantiene entretenidos, mientras están por el costado negociando el tema de la reforma tributaria y de pensiones".

El Gobierno como tanda publicitaria

Respecto a la estrategia política y comunicacional del Presidente Piñera, Callís indicó que el mandatario "ya le tomó el pulso a saber cuándo tirar las publicidades para que piquen".

"Después del Caso Catrillanca, yo creo que hay un hecho político fundamental que es cuando la ministra Marcela Cubillos anuncia el tema de Admisión Justa y Catrillanca desaparece drásticamente", explicó.

"Ahí el Gobierno se da cuenta que tirar proyectos, aunque no tengan ningún tipo de sustancia en términos de viabilidad legislativa, les permite saltarse la agenda. Eso es estar dando publicidad constantemente. El Gobierno al final se transforma en una tanda publicitaria y la oposición está tan debilitada que pica con cualquier cosa", sostuvo.

Respecto a las reformas que ha presentado el Ejecutivo en el último tiempo de las cuales la oposición se ha puesto en una postura férreamente detractora, Callís dijo que "el Gobierno tiene que presentar proyectos serios y para eso tiene que tener buenos negociadores en el Parlamento".

"El lloriqueo de que somos minoría ya no se cree, la Concertación tuvo en muchas oportunidades minoría en las dos cámaras, estaba Pinochet en el Senado, había senadores designados que eran militares y la derecha era mayoría. No obstante, los Gobiernos de la Concertación pudieron sacar adelante varios proyectos, entonces, la excusa de que somos minoría la gente ya no la cree", aseveró.

Posibilidad de un Congreso unicameral

Respecto a la opción de establecer un Congreso unicameral tras esta medida anunciada en la Cuenta Pública, Macarena Segovia, explicó que esto era un proyecto que "venía de algunos sectores de la ex-Nueva Mayoría".

"Lo plantearon para el programa de Alejandro Guillier, estaba dentro de las ideas del Frente Amplio también. El punto es que este Congreso unicameral significa ponerle fin al proceso de la transición, que termina por cooptar esta doble cámara, donde el Senado negocia mientras a la Cámara de Diputados la mantienen entretenida con proyectos chaya", agregó.

En relación a esta posibilidad, Callís indicó que "no tiene sentido tener dos cámaras porque es una pérdida de energía, es una pérdida de legitimidad".

Según su apreciación, lo ideal aquí sería instaurar el concepto de "asamblea", es decir, donde existe una sola cámara que toma, revisa y fiscaliza y hace todas las legislaturas y contenido que debe tomar representando al pueblo.

"El Senado se ha convertido en un espacio más alejado de la sociedad, entonces Chile requiere una sola cámara, pero no la vamos a tener porque es muy difícil desmontar este aparataje", aseguró, tomando en consideración el presidencialismo que caracteriza al sistema político chileno.

El experto sostuvo que "los mejores congresos no son aquellos que tienen una proporcionalidad matemática mayor, sino que son aquellos que entienden el territorio de otra forma".

"El territorio no se entiende como una agrupación de personas concentradas, hay democracias que han logrado discutir que entendemos por territorio y sobre eso se aplica una cierta proporcionalidad, pero no es solamente la relación matemática entre personas y parlamentarios", añadió.

La elección que puede impulsar a un "potente" candidato presidencial

Al analizar las próximas elecciones de gobernadores regionales, Callís planteó que en esos comicios pueden marcar el rumbo de la política chilena, específicamente en las votaciones en la Región Metropolitana.

"Lo que va a suceder en Santiago en muy importante ya que hay un padrón de más de 4 millones de votantes. Si llega a haber segunda vuelta en Santiago, el que gane va a tener a lo menos 1 millón y medio de votos y tener esa cantidad en Chile es muy importante, por lo que se transforma de inmediato en un posible candidato presidencial y el que salga segundo será de inmediato candidato a senador", detalló.