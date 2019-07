“Sinceramente”: algunas repercusiones en Chile sobre el libro de Cristina Fernández

Más allá del controvertido rol de su autora en la política argentina - y en la región- el ensayo autobiográfico “Sinceramente” de Cristina Fernández de Kirchner, dos veces Presidenta de Argentina y actual candidata a Vice Presidenta, ha motivado debate e interés, respuestas críticas en otras publicaciones y cinco ediciones en sus primeras semanas de circulación.

La publicación del libro es como todo en la trayectoria de la autora: de carácter político, a pocas semanas de las primarias obligatorias y a meses de las elecciones presidenciales de octubre. Todos los actores peronistas del actual período electoral aparecen mencionados en el libro: mucho y bien tratado el candidato presidencial al que acompaña, Alberto Fernández, un asesor clave que después fue crítico. Massa, otro asesor y Roberto Lavagna, ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, tratado con respeto pero haciendo ver que el éxito de la renegociación de la deuda externa en el gobierno de Néstor Kirchner se debió más a las apuestas de éste que de su ministro. Lavagna es actual candidato presidencial en una alternativa autónoma y de peronismo no kirchnerista, acompañado de un gobernador peronista a vicepresidente, Juan Manuel Urtubey de Salta.

La única manera de entender bien esto es considerando al peronismo más como un movimiento político que un partido tradicional. La autora del libro rescata la doctrina nacional, popular y progresista del peronismo y la figura “racional” con ribetes de “genialidad” de Juan Domingo Perón que, sin duda, pudo crear un movimiento de masas que ha dado varios gobiernos a Argentina y ha permanecido por décadas en el primer plano, lo que no es habitual en la América Latina reciente. Resalta a Evita como la emoción, a Perón como la razón y explica como trató de combinar ambos elementos en su propia acción política.

El libro identifica a un adversario claro y recurrente: el Presidente Mauricio Macri, la coalición Cambiemos, y sus políticas económicas y sociales. Al referirse a distintas épocas y programas del kirchnerismo, muestra el contrapunto con las políticas análogas y a su juicio reaccionarias de Macri, reafirmando la autora su propio nacionalismo económico. Eso de algún modo le da un segundo foco al análisis, además de la defensa de sus logros.

Esta crítica es radical, como lo es la política argentina en que paradojalmente las posiciones se alejan de los extremismos; la propia autora no se explica los ataques que recibió de algunos gremios empresariales dado que, como afirma, el peronismo no es socialista ni marxista. Sin embargo, las críticas que formula a sus adversarios y las que recibió durante sus dos gobiernos, son de una dureza no habitual en Chile, lo mismo sus críticas a algunos medios tradicionales de comunicación.

Cristina Fernández rechaza el calificativo “populista” de su gobierno y su movimiento aunque reafirma su carácter nacional y popular. Sin embargo, a través de sus análisis se advierte una cierta relación y vinculación directa de sus programas, proyectos y propuestas más emblemáticas como su reforma previsional, la ampliación de derechos de las mayorías, algunas nacionalizaciones y sus críticas al Consenso de Washington con las demandas de las masas, lo que también estuvo presente en la trayectoria y gobiernos de Juan Domingo Perón. Esta relación directa líder-masa normalmente se reconoce como una característica del populismo latinoamericano.

Añora también los consensos con líderes progresistas y democráticos en la región, los positivos primeros años de UNASUR, un progresismo latinoamericano en lo político que se diluyó por muy diversas razones pero que sin duda tiene méritos. La necesidad de una mayor autonomía e integración latinoamericana que Perón siempre alentó, como también lo hicieron nuestros líderes en los 60 y a partir de los 90 y otros dirigentes de la Región.

¿Qué aspectos podremos observar en lo que resta del año de esta política argentina y en particular por tener con Argentina una de las fronteras comunes más largas del mundo?

Son variados. La fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández tiene una base política muy sólida y se enfrentará a varias fórmulas, entre ellas la también muy fuerte de Macri y Pichetto, sin considerar otras como la de Lavagna y Urtubey. Todas ellas manifiestan compromiso con la democracia y los derechos humanos y pueden significar, eventualmente, avances en la variada y multifacética relación de Argentina con Chile que alcanza, más allá de los gobiernos, a la sociedad civil de ambos países. También hay diferencias y énfasis distintos en política económica, social y de relaciones externas.

Conocer la complejidad de la política argentina siempre ayuda en la actualidad sobre todo considerando la problemática realidad sudamericana y latinoamericana. Cualquiera que sea la posición que se tenga frente al actual proceso político argentino, “Sinceramente” proporciona algunas claves importantes para entender su evolución.