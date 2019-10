En junio de 2018, Claudio Valenzuela Chadwick asumió como gerente de desarrollo competitivo de Corfo, en calidad de interino. Participó en el concurso vía Alta Dirección Pública (ADP), pero sin éxito, porque el proceso fue declarado desierto por el comité de selección. Pero eso no fue impedimento para que el sobrino del ministro del Interior, Andrés Chadwick, continuara ejerciendo el cargo a la espera de que se abriera otro proceso de postulación.

Una investigación realizada por Interferencia reveló que el puesto que ocupaba Valenzuela Chadwick cambió de nombre en enero de este año, por lo que el funcionario pasó de ser el gerente suplente de desarrollo competitivo a ser el gerente suplente de redes y competitividad de la agencia estatal. La decisión de cambiar el nombre se tomó el 23 de noviembre de 2018.

Con este panorama, el 20 de enero de 2019 se abrió una nueva convocatoria a través del sistema de Alta Dirección Pública para elegir al gerente de redes y competitividad.

Deloitte, la encargada de analizar los currículos, recibió 378. La firma escogió a 22 candidatos para avanzar a la siguiente etapa, correspondiente a la evaluación psicolaboral. Luego de todo el proceso, fue finalmente Claudio Valenzuela Chadwick quien se adjudicó el cargo que ya venía asumiendo como suplente.

La decisión se tomó el 3 de junio, 10 días antes de que Sebastián Sichel, quien era en ese entonces vicepresidente de Corfo, dejara el cargo para asumir como ministro de Desarrollo Social.

Consultados por el citado medio, desde la Corfo recalcaron que "no existe impedimento para que un postulante de un concurso ADP –que no pasó alguna etapa– vuelva a concursar en el mismo proceso si este se termina declarando desierto. Solo no puede volver a concursar aquel postulante que quedó en la terna final de un concurso que se declara por la autoridad igualmente desierto".

El club de Sichel

En 2018, la Corporación de Fomento y la Producción, en 2018, abrió 5 concursos a través de ADP para llenar vacantes de gerencias y otros cargos que en ese momento eran ocupados por personas que llegaron junto al vicepresidente de la agencia estatal, Sebastián Sichel. Pese a que en los procesos hubo 2.284 postulantes, fueron los mismos profesionales que arribaron junto a Sichel quienes finalmente se adjudicaron los cargos, reveló Interferencia.

Además, la Corfo realizó otro concurso al cargo de Director(a) Ejecutivo Comité de Desarrollo y Fomento Indígena, al cual postularon 298 personas, pero que se declaró desierto cuando todavía estaba Sichel a la cabeza de la agencia estatal.

Seis meses más tarde, y con Sichel ya como ministro de Desarrollo Social, el asesor del ex ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno y socio de Juan Pablo Longueira, Javier Muñoz González, fue nombrado en el cargo, sin concurso previo y con cero experiencia en el cargo, añade Interferencia.