Segunda advertencia de la DC al Gobierno por pensiones: Pizarro dijo que no había acuerdo en el Senado

Esta semana la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma de pensiones del Gobierno, por lo que ahora pasará al Senado para continuar con su trámite legislativo. Pero pese a la aprobación, la iniciativa no estuvo exenta de polémicas, luego que diputados de la Democracia Cristiana (DC) firmaran un protocolo de acuerdo con el Gobierno que permitiera avanzar, y que incluye gran parte de de las propuestas elaboradas por la bancada de diputados DC.

Si bien el Gobierno llegó a un acuerdo con los diputados de la DC para conseguir la aprobación de la reforma previsional, está lejos de cantar victoria, ya que no solo desde los otros partidos de la oposición han cuestionado el entendimiento entre la bancada falangista y La Moneda. También en las mismas filas de los senadores de la DC hay desmarques, como el de Ximena Rincón, quien dijo no entender que haya un acuerdo entre el Gobierno y la DC.

En la misma línea que Rincón, el senador Jorge Pizarro, también de la DC, anunció hoy que se desmarca del acuerdo.

El parlamentario dijo a radio Cooperativa que lo que decidió la bancada en la Cámara no afectará la decisión de los senadores de la colectividad respecto al mismo proyecto. "En la Cámara son ellos los que deciden, pero eso no implica nada para los efectos de la discusión en el Senado. Nosotros en la bancada de senadores de la Democracia Cristiana tenemos un acuerdo de trabajar el tema en conjunto, con el Gobierno, dentro de la oposición. Tenemos propuestas que hemos conversado", sostuvo Pizarro.

El senador agregó que "lo más importante es buscar un acuerdo lo más amplio posible y que sea sostenible en el tiempo. Para eso se requiere modificar una parte importante (del proyecto), de manera más estructural el actual sistema de administración de fondos de pensiones".

"Desde la Cámara viene muy poco respecto a la AFP", añadió.

Cabe mencionar que, por otro lado, el diputado Gabriel Silber (DC), integrante de la Comisión de Trabajo, señaló que "se trata de cambios que serán incrementales, que nos permitirán avanzar y no quedarnos entrampados, para ir modificando un sistema que permita efectivamente tener mejores pensiones en el país, pensiones dignas. Este no es un gallito entre la Cámara y el Senado. La idea es que, efectivamente, rompamos el statu quo, lo que esperan los chilenos a partir del estallido social. Acá no solo acercamos con mucha dificultad las orillas, sino que también estuvimos dispuestos a cruzar el puente con un costo personal y colectivo importante".

Desde el Gobierno, en tanto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que esperan que la oposición deje la intransigencia. "Nosotros logramos un acuerdo en la Cámara que permite avanzar. Yo lo he dicho muchas veces: se valora el reconocimiento de la oposición respecto de que el Gobierno se movió de manera significativa respecto de su proyecto original", señaló el secretario de Estado.