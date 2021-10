Sichel se desmarca de timoneles oficialistas y evita poner manos al fuego por el Presidente: "Espero que sea inocente, pero es necesario siempre aclarar todos los hechos ante todas las instituciones necesarias"

Han sido días difíciles para la campaña del abanderado de Chile Vamos, Sebastián Sichel, a la tendencia a la baja en su adhesión, según diferentes encuestas, ha debido lidiar también con un creciente descariño al interior del conglomerado que lo sustenta en su camino a palacio, al mismo tiempo que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en los mismos estudios, se posiciona en el segundo lugar.

A este complejo escenario se sumaron las esquirlas del caso Pandora Papers, que tiene al Presidente Sebastián Piñera en el foco de atención, esto luego de que la Fiscalía decidiera abrir una investigación por cohecho, soborno y delitos tributarios.

Al ser el candidato de la colación gobernante, indefectiblemente ha debido absorber parte de la carga negativa de un caso que promete sostenerse en la palestra hasta el 21 de noviembre, día de las elecciones, lo que se transformó en una nueva carga para el ex ministro de Desarrollo Social.

De esta manera han intentado sortear todo tipo de obstáculos, desde que su comando determinara aplicar la estrategia de desmarque del Gobierno y de la figura del presidente Sebastián Piñera, ya que mientras más cerca se está de este, señalaron cercanos al abanderado, más cuesta arriba se hace la carrera.

En este sentido Sichel se desmarcó del apoyo incondicional de los presidentes de la UDI, RN, Evópoli y el PRI, que el sábado entregaron al Mandatario, plegándose a su estrategia de choque ante el Ministerio Público, en una riesgosa maniobra política que podría tener efectos nocivos de asentarse la tesis del ente persecutor.

En entrevista con El Mercurio, y al ser consultado si cree que el Presidente es inocente, el ex DC respondió: "espero que el Presidente sea inocente, pero es necesario siempre aclarar todos los hechos ante todas las instituciones necesarias".

Además, reiteró lo señalado en entrevistas anteriores, y que bastante resquemor han causado en palacio, al poner en duda las versiones de La Moneda al instalar que "yo espero que las instituciones públicas imparciales hagan su trabajo, independiente de quienes sean investigados".

Sobre su talón de Aquiles, es decir, el que la ciudadanía lo entienda como el continuador de la obra del actual gobierno, el ex presidente del BancoEstado indicó que "yo probablemente no estaría acá si no hubiera sido ministro de Desarrollo Social. Y fue el Presidente el que me puso ahí (...) pero yo no me creo la continuidad de nadie, este es un nuevo ciclo político".

"Necesitamos convocar a la gente de centro". sentenció.

Sichel también tuvo palabras para el otro candidato de derecha, José Antonio Kast, a quien acusa de tener un proyecto "basado en convocar a la gente de derecha y no ampliar los márgenes".

"Y además tiene desafíos gigantes para validarse respecto de temas que son fundamentales para el país que viene. Quiere eliminar el Ministerio de la Mujer y no tiene la capacidad de tolerar la diversidad de distintos proyectos de vida", cerró.