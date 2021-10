Convención sale al paso de los dichos de von Baer: Loncon aclara que “nunca hemos hablado de cambiar el himno, la bandera o el nombre de este país"

"Por ahora, se ha propuesto cambiar la bandera, el himno nacional, el nombre del país". Esa fue la frase de la senadora Ena von Baer en la franja electoral de la UDI que encendió las alarmas en la Convención Constitucional, y que provocó críticas de parte de muchos convencionales que calificaron esta declaración directamente como una mentira.

Este martes, muchos convencionales aprovecharon el espacio que tuvieron para dar a conocer sus propuestas ante el pleno de la Convención, para referirse a esta polémica. Una de las que habló fue precisamente la presidenta del órgano, Elisa Loncon, quien en un punto de prensa dijo que "sabemos que la senadora está mintiendo porque no son las decisiones que ha tomado esta convención. Nunca hemos hablado de cambiar el himno, ni cambiar la bandera ni cambiar el nombre de este país. Eso es completamente irreal, no pertenece al debate que estamos haciendo, y la mesa va a tomar una decisión en torno a hacer llegar el planteamiento de la Convención a la senadora y a su organismo para que pueda retractarse de esa mentira que no ayuda a la Convención".

"Más allá de eso, la Convención sigue su trabajo, superando todos estos obstáculos y estas mentiras. Tenemos un plan bastante profundo en cuanto al debate y seguimos en nuestro cronograma de trabajo", dijo Loncon.

"Si ella pertenece a una entidad, las entidades tienen mecanismo, protocolo de probidad, protocolo de buena fe y ellos activarán el que les corresponde. A nosotros nos corresponde como Convención decir que están falseando el trabajo de lo que estamos realizando acá", cerró.

También se refirió a esta controversia el convencional Adolfo Millabur, representante de los pueblos originarios, quien dijo que "esta discusión de la senadora von Baer a todos debiera preocuparnos porque por eso es que están en decadencia las instituciones del Estado, de tanto que han mentido y que siguen mintiendo aprovechándose incluso de los medios de comunicación avalados por la ley".

Asimismo, señaló que "nuestra tarea es tratar e arreglar lo que está mal en cuanto a la credibilidad de la institucionalidad del Estado... Me llama la atención se que convencionales se hagan comparta de esa mentira".

"Creo que es bueno que la gente sepa que en el idioma mapuche hay algunos conceptos que son importantes en el presente: Norche, persona correcta. Pero también hay Koylache, Koylatufe que tiene una calificación distinta y negativa. Entonces yo asigno a la Senadora de Koylatufe. Senadora Koylatufe ante todo Chile, no le mienta más a Chile", cerró el convencional.

Desde la Comisión de Principios Constitucionales, sus coordinadoras, junto a siete representantes de ella, también rechazaron las declaraciones de von Baer bajo la consigna "No + mentiras". Giovanna Roa dijo que "como comisión rechazamos profundamente las mentiras. Creemos que el rédito electoral que en este caso está haciendo la senadora von Baer es gravísimo, porque las elecciones no pueden empañar procesos históricos de este envergadura.

En Vamos por Chile también hubo reacciones. El convencional Martín Arrau matizó la polémica y sostuvo que "no todo es blanco y negro, porque sí se han escuchado declaraciones de convencionales que han criticado o cuestionado o puesto sobre la mesa, la posibilidad de cambiar el himno o la bandera. En votaciones se ha rechazado la palabra República, y en muchos discursos llamados a refundar instituciones. Son declaraciones, porque aún en los temas de fondo no se inicia la discusión, entonces hay que informar las cosas como son".

"El llamado es a comunicar las cosas como son, y en segundo lugar a centrarnos en los temas de fondo, que son los que tiene la ciudadanía, y no en estas cosas que generan tanta división entre los chilenos", cerró Arrau.

Además, el convencional Fuad Chahin consideró que "no basta con una declaración de una Mesa, ni con lo que hemos dicho los convencionales. Quiero pedir formalmente a la Mesa -y ojalá con el acuerdo del pleno- que se oficie al Consejo Nacional de Televisión, para que se pronuncie por el uso de un espacio, destinado por la ley, para informar a la ciudadanía sobre las propuestas de los candidatos y de los partidos, y que se usa para mentir, engañar y desinformar".

Monckeberg critíca la "desinformación intensa"

Ayer, el convencional Cristián Monckeberg (Vamos por Chile) también criticó los dichos de von Baer en la franja y aclaró que "la Convención puede producir diferencias respecto de su discusión, de su contenido, pero cosa distinta es que se informe de una situación que no ha ocurrido".

A su juicio, "no es buena la desinformación porque alimenta mala disposición de la ciudadanía". Además sostuvo que "se han producido situaciones de desinformación intensa, y los que estamos acá queremos que esto funcione, y no queremos fracasar".