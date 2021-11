Sichel y su comando destrozan programa económico de Kast: "tiene unos hoyos profundos", es "populista" y “nos lleva a la quiebra"

A 11 días de las elecciones, la derecha siguen divididos frente a los dos candidatos presidenciales del sector, Sebastián Sichel (Chile Podemos +) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano). Hay algunos militantes de partidos han dado el salto con una de las opciones, y otros que partieron en una pero después se cambiaron.

Sobre este tema -los otros posibles cambios que pueden suceder estos días- se refirió el coordinador político del comando de Sebastián Sichel, Pedro Browne en conversación con El Mostrador en La Clave. "Tendrán que tomar una decisión respecto de si quieren retroceder 30 años y quieren atrincherarse en una esquina y tener una vocación de minoría -no sé por cuánto años más- o realmente entender el Chile del futuro, que parte un nuevo ciclo y para eso se necesita un nuevo liderazgo. Un liderazgo que asegure las libertades y que asegure realmente que es un país que avance y un país que realmente transite en esta nueva etapa hacia el futuro. Yo creo que son una visión completamente del pasado y la visión de Sichel es de futuro respecto a lo que la sociedad necesita. Yo creo que ahí hay una diferencia política que es gigantesca", señaló.

En esa línea, hizo una crítica al programa de Kast, al asegurar que es "populista", sobre todo en materia económica. "Yo creo que lo más importante, cuando hay una elección presidencial, no basta con declaraciones en los medios, sino que también es sumamente importante qué es lo que se está proponiendo. Y los programas dicen qué es lo que van a hacer los gobiernos. Cuándo se salta de un programa como el de Sebastián Sichel a un programa como el de José Antonio Kast, que tiene diferencias fundamentales principalmente en la libertad de las personas y el tema económico, que había sido algo que desde la centro derecha había sido un eje muy importante la responsabilidad fiscal, tener un programa económico responsable, se salta a un programa que es completamente irresponsable. Y no lo decimos nosotros, lo dicen todos los economistas de derecha, de centro, izquierda, que si hay algo populista hoy día es el programa económico de José Antonio Kast, que nos dice que va a rebajar en un 20% los impuesto, con lo cual va a bajar un 20% la recaudación y que el país va a crecer durante 6 años sostenidamente sobre el 6%, cosa que no ocurrió en Chile nunca en su historia y no hay referencia de ningún país que lo haya hecho".

"Para sostener una baja del 20% de los ingresos con la situación actual de la economía del país y con el endeudamiento que tiene Chile, nos lleva a la quiebra, simplemente nos lleva a la quiebra", añadió.

Esta misma crítica la hizo el candidato presidencial Sebastián Sichel, quien se ha mostrado “sorprendido” al leer el programa de Kast ya que “tiene unos hoyos profundos”, como prometer “tasas de crecimiento que es imposible que Chile tenga con una Convención Constitucional, saliendo de la crisis del COVID, con las tasas de inflación que hay”.

“Es fantasioso. Es imposible hacer una promesa tan populista. Chile tiene que equilibrar la carga fiscal. Lo segundo, tiene cosas que para mí son retrocesos fundamentales, como unificar el ministerio de la mujer con el de desarrollo social”, complementó en entrevista con la radio Pauta.

En esa línea, lamentó que ese programa "perdió la seriedad fiscal que era tan característica" de la derecha y aseguró que "no cuadra". También apuntó a que "no podemos retroceder en libertades que ya habíamos ganado".