Boric raya la cancha: candidato de Apruebo Dignidad remarca que "por supuesto que habrá modificaciones" al programa, pese a oposición de la directiva del PC

"El programa se tiene que cumplir y no en la medida de lo posible". Eso fue lo que dijo el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier en octubre, antes de la primera vuelta de la elección presidencial, luego que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue le advirtiera al candidato Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) sobre no desviarse de los lineamientos acordados en la coalición FA-PC.

Este viernes, Teillier reafirmó su postura, al señalar que no hay tiempo para discutir un nuevo programa de gobierno, en un complejo escenario en el que falta menos de un mes para la segunda vuelta -en la que Boric se medirá a José Antonio Kast (Frente Social Cristiano)- y en el que ambos contenidos programáticos han sido fuertemente cuestionados por personeros y analistas políticos.

"Nosotros estamos dispuestos a conversar sobre temas programáticos. No hay ni tiempo para ir a discutir un nuevo programa, eso no va a ser así, para que quede claro. Hay un programa de Apruebo Dignidad y ese es el programa", dijo el presidente del PC.

Sin embargo matizó sus dichos indicando que "hay temas que indudablemente se pueden conversar, incluso perfeccionar como lo ha dicho Boric. Porque son puntuales las cosas que se han hablado, por ejemplo, el tema de la delincuencia, porque para decir la verdad, nosotros en ese tema nos ha faltado argumentación".

"En temas medioambientales también, si ésas son cuestiones incluso algunas de sentido común. No nos vamos a poner nosotros en eso de decir ‘no, no pueden discutirse’. Eso está muy bien", complementó.

"En el programa de Boric viene, pero a lo mejor en otro programa viene mejor, bueno eso no es ningún problema en conversarlo. Y en temas medioambientales también, esas son cuestiones, incluso algunas de sentido común, no nos vamos a oponer nosotros a discutir. No, eso está muy bien, pero nosotros creemos que lo principal hoy día no es tanto un elemento aquí y otro acá, lo principal son problemas políticos en el país", complementó Teillier.

Pero contrario a la posición del PC, Boric rayó la cancha y aseguró que sí se van a hacer modificaciones a su programa. "En primer lugar nosotros hoy tenemos el deber y convicción de convocar no solo a quienes nos apoyaron, sino también a quienes por diversas razones no votaron por nosotros. Debemos escuchar para incorporar las buenas ideas para enfrentar los desafíos que tiene Chile. Necesitamos una unidad nacional. En Chile hay muchas necesidades".

"Lo he conversado con Guillermo y con el PC, hoy día no solo por la realidad del Congreso, también para ganar en segunda vuelta, tenemos que acoger las buenas ideas de otras candidaturas y ya lo estamos haciendo. Nos hemos reunido con el equipo de Yasna Provoste, de Marco Enríquez-Ominami y de organizaciones sociales. También con equipos programáticos para llegar a consensos en materia de pensión, reactivación económica, salud y tributaria. Por supuesto que vamos a hacer modificaciones ¿Si no para qué uno habla?", recalcó el abanderado de Apruebo Dignidad.

El lunes, en entrevista con El Mostrador en La Clave, el analista político Marco Moreno se refirió precisamente a esta postura del PC: "La clave es quién se adapta mejor, quién puede flexibilizar mejor sus posiciones para llegar a ese electorado. Si Gabriel Boric sigue teniendo los gestos como los que le vimos anoche (...), si les sigue hablando a sus partidarios, va a ser muy difícil para él obtener un triunfo en la segunda vuelta. Tiene que bajarse del árbol, conectar de mejor manera con los sectores populares".

En esa línea, manifestó: "¿Cuál es la complicación que tiene Boric? Que Kast va a estar dispuesto a cambiar todo, va a ser muy pragmática y cambiar todo respecto de su programa. La duda es si en la izquierda, el Partido Comunista ya advirtió que si se mueve una coma del programa, ellos van a estar ahí para evitarlo, le hace pensar a uno cómo va a ser ese proceso de adaptación".