La proyección de Marta Lagos a semanas de la segunda vuelta: "Si este país no tiene grandes transformaciones sociales, no va a haber ninguna gobernabilidad"

Los analistas políticos Marta Lagos y Fernando Wilson brindaron su visión sobre la carrera presidencial entre Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), quienes se medirán en la segunda vuelta el próximo 19 de diciembre.

En conversación con El Mostrador en La Clave, Lagos consideró que "la segunda vuelta va a ir menos gente a votar que en la primera, porque ha quedado probado que la gente no cambia su voto. Hay gente que entra a votar y otra que se retira de votar. Me parece que los primeros que se van a retirar, es la gran mayoría de la gente que votó por Parisi".

En esa línea, manifestó que "si este país no tiene grandes transformaciones sociales, no va a haber ninguna gobernabilidad. Ninguno de los dos gobiernos va a poder esquivar la profunda necesidad de transformaciones sociales, porque lo que no se puede tener es a dos millones de personas en la calle todos los días".

"Si no haces las transformaciones sociales que la gente está esperando (...) lo que vamos a tener es un pueblo levantado, una revolución callejera que no va a ser dominada por ningún dirigente social", advirtió la fundadora de Mori Chile.

Por otra parte, Fernando Wilson sostuvo que "la gran inquietud que hay en este momento es a la espera de los dos programas económicos, particularmente el de Gabriel Boric, en términos de ver dónde se ve la influencia de Andrea Repetto, Ricardo Ffrench Davis".

Además señaló que "quien gane esta elección, va a liderar un gobierno de una debilidad extrema y que va a tener que enfrentar circunstancias extraordinariamente difíciles".

"Yo creo que de triunfar Gabriel Boric o José Antonio Kast, sus principales desafíos van a ser la estabilidad y la reconstrucción económica, más allá de los cambios profundos que se quieren llevar a cabo y que se pueden eventualmente trabajar", dijo el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

"Creo que a muy corto andar, el próximo gobierno va a estar en una situación tremendamente complicada", cerró el analista político.