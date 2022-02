Antonia Urrejola, futura canciller: "La famosa visa democrática lo que hizo fue generar mayor irregularidad"

Antonia Urrejola dejó la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para sumarse al equipo ministerial del Presidente electo Gabriel Boric. A partir del 11 de marzo, la abogada asumirá la cartera de Relaciones Exteriores, en medio de la crisis migratoria en el norte y con la ausencia del actual ministro Andrés Allamand.

A pesar de que su par de Interior Rodrigo Delgado señaló que "no hay un doble rol" de parte del también abogado y aseguró que el secretario de Estado está haciendo uso de su feriado legal, el Canciller Alllamand es apuntado por "abandono" respecto a la crisis migratoria que se vive en la zona norte del país, e incluso se baraja la posibilidad de presentar una acusación constitucional en su contra.

A poco más de un mes de llegar a la Cancillería, Antonia Urrejola abordó los desafíos y las posibles políticas que se podrían impulsar e implementar para resguardar los derechos humanos tanto de los migrantes como de los residentes en Chile.

"La crisis migratoria no es un tema exclusivo de Chile", partió diciendo la futura ministra Urrejola en entrevista con La Tercera. "Existe en el continente una grave crisis, yo hablo más bien de movilidad humana, que no es solo respecto de la diáspora venezolana, tiene a los migrantes haitianos, nicaragüenses… Desde esa perspectiva, para enfrentarla se requiere una coordinación con todos los estados de la región", complementó.

Para Antonia Urrejola "Chile tiene que ejercer un liderazgo, tenemos que sentarnos con todos los estados afectados, no puede ser que uno reciba, entre comillas, la carga de la crisis migratoria versus otros y la única manera de hacer eso es mediante la cooperación".

"Hemos estado conversando con la ministra Siches, que está a cargo de la política migratoria en materia interna, de coordinar las iniciativas, porque la respuesta debe ser multidimensional", comentó.

La futura canciller chilena señaló que se debe entender todo el contexto que están viviendo los migrantes, a quienes "hay que dar una respuesta de acogida, humanitaria, como también hacerse cargo de lo que estamos viendo en el norte". En ese sentido, a pesar de no reconocerse como experta en política migratoria, Urrejola sentenció que "la famosa visa democrática venezolana lo que hizo fue generar mayor irregularidad y la migración irregular genera todo este desorden y todo este caos".

La jurista y futura jefa de la Cancillería se refirió a la suspendida "Visa de Responsabilidad Democrática (VRD)" impulsada por el Presidente Sebastián Piñera y que proponía un visado especial para ciudadanos venezolanos que quisieran migrar a Chile; a quienes se otorgaría un permiso de residencia temporal.

En abril de 2018 el Mandatario explicó que esta medida es una respuesta a la "grave crisis democrática" que sufre Venezuela y en consideración a la "política humanitaria" que tuvo ese país durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando muchos chilenos se exiliaron en Venezuela.

Sin embargo, en medio de caos e incertidumbre por la emergencia sanitaria del Covid-19, el Ministerio de Relaciones Exteriores liderado por Andrés Allamand, con fecha 11 de noviembre de 2020, encontró el argumento perfecto para frenar la migración y cerrar de forma masiva todas las solicitudes vigentes de VRD, siendo así cerradas más de 91.000 sin justificación legal. Actualmente se habría presentado un recurso de amparo para reactivar algunas VRD cerradas.

Consultada por su evaluación de la actual gestión, Urrejola es categórica en afirmar que "Chile perdió un liderazgo que sí tenía en la región en materia de política exterior".

"Tenemos que recuperar esa tradición de lo que fue la política exterior posdictadura, que hizo énfasis en el multilateralismo, en la relación con los países vecinos, en los DD.HH., más allá de las diferencias que uno podía tener con los gobiernos de turno. Un ejemplo de esa pérdida, y lo tengo que decir, es la reacción que tuvo el actual gobierno respecto del Acuerdo de Escazú. Además, Chile lideraba el debate respecto de la política migratoria y el pacto global en Marrakech. Tuvimos la oportunidad de ejercer un liderazgo mucho mayor en la COP en materia de cambio ambiental y no lo ejercimos, más allá de todos los problemas de la pandemia", explicó al matutino.

En materia de tratados, el Presidente electo Gabriel Boric se comprometió a ratificar el primer día de su mandato el Tratado de Escazú. Frente a esto, la disposición de Antonia Urrejola es máxima. "Absolutamente", declaró. "Para mí lo primero es darle urgencia a la ratificación del Acuerdo de Escazú. Obviamente, tengo que entrar en los detalles para ver cuáles son los apoyos que hay, porque uno puede decir que le quiere dar suma urgencia, y si no tengo los votos puedo terminar perdiendo... Pero a mí me parece que un país con el liderazgo del presidente Boric, con la narrativa que él ha desplegado, con lo que hemos hablado de esta política exterior basada en derechos humanos, en política turquesa, feminista, no ratificar el Acuerdo de Escazú sería un contrasentido".

"Este pacto tiene muchos componentes, pero básicamente es la protección a defensores de derechos humanos en el tema ambiental", concluyó.