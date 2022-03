Desconocidos disparan durante visita de comitiva ministerial encabezada por Izkia Siches a La Araucanía

El equipo ministerial que envió el Gobierno del Presidente Gabriel Boric a la región de La Araucanía, ya comenzó este martes el trabajo con miras a comenzar a solucionar los hechos de violencia en la zona.

En su primera actividad, la delegación ministerial iba a la localidad de Temucuicui. Sin embargo, esta quedó suspendida, después de que desconocidos comenzaran a efectuar disparos y quemar y derribar árboles en las cercanías.

La secretaria de Estado alcanzó a quedar a mitad de camino, al interior de la comunidad mapuche, donde debió ingresar personal de Control de Orden Público de Carabineros. Según reporta Canal 24 Horas, la ministra en estos momentos se encuentra en el retén de Carabineros de Ercilla.

En conversación con radio Cooperativa, Marcelo Catrillanca, padre de Camilo y dirigente de la comunidad Temucuicui señaló que "no puedo decir lo que pasó, no sé lo que pasó. No puedo decir quienes son, no sé". "La visita fue muy improvisada, no podemos decir que se hizo con tiempo", añadió.

De momento no se han registrado personas heridas.

La vocera Camila Vallejo señaló que "ante los hechos de público conocimiento, acabo de reunirme con el Presidente de la República. Quiero señalar que el Presidente ha tomado contacto con Izkia Siches y su comitiva. Todos se encuentran bien. El camino que hemos seguido para enfrentar los hechos de violencia es un camino difícil. El camino del diálogo estará lleno de dificultades y habrá muchos que no quieran tomar el camino del diálogo. El itinerario de la ministra va a continuar".

"Quien crea que puede intimidar a la ministra Izkia Siches está muy equivocado", agregó.

Sobre el Estado de Excepción y la opción de prorrogarlo, Vallejo se limitó a decir que este hecho sucedió "en el marco de un Estado de Excepción".

"Recuperar la confianza"

Horas antes de esta situación, la ministra habló desde Padre Las Casas, donde se reunieron con diversas organizaciones sociales, sobre lo que esperan lograr con su presencia.

"Nuestro Presidente, Gabriel Boric, nos ha pedido a los distintos ministras y ministros desplegarnos en el territorio, recorrerlo, y poder afinar el plan que hemos desarrollado desde las semanas previas a llegar al Gobierno. Ya habíamos conversado con comunidades, con víctimas de la violencia, con gobernadores y alcaldes, pero entendemos que falta afinar algunos detalles. Por eso hemos venido a hacerlo a la zona, donde tendremos distintas actividades durante el día", aseguró.

La ministra Siches también explicó que los otros ministros que la acompañan -el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, la ministra de Defensa, Maya Fernández, la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega; Educación, Marco Antonio Ávila y Salud, María Begoña Yarza- tendrán sus propias agendas "para poder ir desplegando el ánimo de nuestro Gobierno. Un ánimo de encuentro en una zona que obviamente ha estado marcada por hitos de violencia que requieren una intervención del Estado. Un Estado que nuevamente promueva el encuentro de los ciudadanos y ciudadanas".

"Es por eso que estamos partiendo por el tema de seguridad que sé que es algo que le preocupa a los vecinos y vecinas de este territorio. Nuestra ministra de Defensa, Maya Fernández, en conjunto con nuestro subsecretario de Prevención del Delito y las unidades de la subsecretaría de Interior, van a estar trabajando -tanto con las Fuerzas Armadas como con Carabineros, que nos acompaña el general Yañez- para planificar cómo va a ser el desescalamiento del estado de excepción constitucional. Entendemos que hay falencias de equipamiento y más adelante vamos a estar profundizando sobre este tema", agregó.

"También nos acompañan la ministra de Salud, Begoña Yarza, el ministro de Educación, Marco Ávila. Ellos en conjunto van a estar desplegando distintos hitos. También me acompaña la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, y el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, porque también entendemos que este territorio ha sido postergado por parte del Estado. Hay pobreza y hay abandono en muchos territorios de la zona. Y para abordarlo, con la fortaleza del Estado, se requiere una mirada integral. También me acompaña el subsecretario de prevención del delito, Eduardo Vergara, y el de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, que va a estar en contacto con los distintos alcaldes y alcaldesas para mostrar las fortalezas del Estado", añadió.

"Sé que la preocupación de todos los ciudadanos del país, y particularmente de este territorio, tiene que ver con la violencia, los delitos y los delitos comunes. A veces hemos desvestido un santo para vestir otro. Por eso nos ha acompañado también el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara", reiteró, pidiendo finalmente a "todos y a todas: a civiles, policías, al Ejército, a comunidades mapuche, a no mapuche, a encontrarnos como país, a empezar un camino de reconstrucción de confianzas, un camino de paz duradera. No va a ser sencillo y no va a ser fácil, pero requiere la voluntad de hacerlo de todas y todos. La invitación está sobre la mesa".