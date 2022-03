Entre Taylor Swift y Squirtle: el perfil tuitero del Presidente Gabriel Boric y sus ministros más populares

Por si no le quedó claro con el mensaje dirigido a la cantante Taylor Swift o la revelación de que Squirtle es su Pokémon inicial favorito, nosotros se lo decimos: el Presidente Gabriel Boric es un asiduo usuario de Twitter. Y no es el único, ya que en su gabinete hay varios tuiteros. Esto se ve reflejado en su nivel de interacción, según lo señalado por un estudio del Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central, que lo analizó para obtener desde cómo se valora su campaña, la conversación y el contenido de sus mensajes, como también la forma en que se relaciona con los usuarios.

De acuerdo al estudio, una de las cosas más rescatables del perfil tuitero del Mandatario es su amplia interacción, acumulando 1.523.337 seguidores en su perfil y siguiendo a 7.607 personas dentro de la red, lo que genera "cercanía o ruido dentro de la conversación digital, con distintas clases etarias y sociales". Muy ligado a esto, el perfil de Boric destaca por su versatilidad, la manera rápida en que reacciona ante distintos temas, ya sean políticos o no.

En cuanto a los términos que menciona en su perfil de Twitter, su nombre aparece ligado a "diversidad", en especial con la declaración de Gobierno feminista y con el nombramiento más alto de ministras en un gabinete. También es ligado a "seguridad", "violencia" y "territorios", por los conflictos en La Araucanía y el norte del país.

En conversación con El Mostrador, Felipe González, director del Observatorio de Políticas y Redes Sociales de la Universidad Central, afirmó que el Gobierno de Boric "efectivamente le va a sacar más partido a las redes que otros gobiernos, porque por un lado es una generación que se crió políticamente, como toda socialización política de esta generación se hizo en torno a redes sociales. El mismo movimiento estudiantil del cual provienen estos líderes se coordinó principalmente a través de grupos de Facebook, por ejemplo. Entonces hay un componente muy importante de que ellos no piensan las políticas sin las redes sociales y ellos piensan la política con esta herramienta o a través de esta herramienta, en parte. Por lo tanto, yo pensaría que le va a sacar un provecho. Ahora es distinto usar las redes sociales como un movimiento social que se coordina a usarla como un gobierno, que lo que busca es comunicar y comunicar de manera eficiente el mensaje que se quiere transmitir. Y las redes sociales aquí te permiten hacer uso de un repertorio distinto de acciones. Por ejemplo, estas cosas como ser más cercanos a la ciudadanía, qué es lo que está de fondo de cómo Gabriel ocupa su Twitter para hacer como cosas que parecen más mundanas, hablar con un artista, recibieron un Pokémon. Eso ya venía de antes".

"También uno podría pensar que mientras haya un discurso consistente, coherente en la esfera pública, como los discursos que ha dado Gabriel desde que asumió, por ejemplo, el comentario que hizo a propósito de Ezzati y los encubridores, mientras esas cosas estén presente, estas otras humoradas van a poder ser posibles y legítima. Además, porque él es un presidente que, ya todos los medios de comunicación han repetido al cansancio en todos lados, es el más joven de la historia de nuestro país. Por tanto, yo creo que hay ciertas concesiones culturales que se le dan. Ya rompió algunos estándares culturales, por ejemplo, con la conformación del gabinete, la presencia de las mujeres. Entonces estas cosas no aparecen como un escándalo, nadie se escandaliza por estas cosas. Ahora, por lo tanto, yo esperaría que sigan en cierta medida presentes, pero debiesen ir con el tiempo disminuyendo. Uno pensaría que esta es la famosa luna de miel que hay con los gobiernos. Todavía hay espacio para hacer estas cosas. Hay que ir mirando como eso ocurre. Yo esperaría que fueran disminuyendo en cierta medida", añadió.

El comité político tuitero

En Twitter, el Presidente Boric sigue a 21 de sus 24 ministros. Entre las personas que no sigue se encuentran los ministros de Educación, Marco Ávila; de Agricultura, Esteban Valenzuela; y de Salud, María Begoña Yarza.

Por otro lado, el único ministro que no sigue a Boric es el titular de Hacienda, Mario Marcel. "¿Por qué Mario Marcel siendo parte del comité político de Gabriel (Boric) no sigue al Presidente? Siendo uno de los ministros con mayor distancia etaria con sus demás colegas ministeriales se expresa una distancia digital, alejándose del conocido 'Gabinete Millennial'", cuestiona el informe.

Lejos de este dato curioso, el estudio se centra en analizar el perfil tuitero de su gabinete. Camila Vallejo, Giorgio Jackson e Izkia Siches fueron los usuarios más seguidos por los internautas dentro de Twitter, lo que los posiciona como actores altamente escuchados en la red. Lo destacable es que los tres son parte del comité político.

Por otro lado, analizando en el mismo sentido la cantidad de seguidores y la conversación que generan en Twitter los integrantes del comité político, se puede apreciar la gran influencia y alcance que generan tanto Vallejo como Jackson, no solo por superar el millón de seguidores, sino también por su incidencia en dicha red, ya que a su vez son los dos que desarrollan mayor activación de audiencias en el territorio político digital. Ambos, junto con Izkia Siches, se posicionan como actores políticos con gran importancia en redes sociales.

Si hacemos un zoom a la situación de los ministros del comité político, los tres más populares en general lo son en Twitter. Por el contrario, el ministro Marcel, en un periodo de casi tres meses, solo realizó tres tuits desde su cuenta.

Para González, "las redes sociales y el entender cómo éstas funcionan, cuál es la lógica de la comunicación en redes sociales, puede ser un plus de este comité político que no lo hemos visto en otros gobiernos. Ciertamente no lo hemos visto en otro gobiernos. Pero eso tiene que desenvolverse. El problema de las redes sociales es que tú puedes tener una idea, o internet en general, sobre cómo comunicar, pero lo que ocurre después de que tú emites un mensaje o sale tu imagen, ya no lo controlas para nada. El público define qué es lo importante, que lo relevante, si se van a burlar, se van a reír, te van a criticar, te van elogiar, van a compartir tus cosas, van a ser un meme. Una vez que sale afuera puede pasar cualquier cosa, pero da la impresión que este equipo más o menos, y probablemente los asesores, la Secom, saben también manejar esta herramienta".

"El comité político tiene una importancia en red porque son personajes que tuvieron un rol gravitante a lo largo de los últimos diez años en la esfera pública. Y como te decía, son de una generación que ya ocupa muchas redes sociales y por tanto hay un comité con mucho peso en redes sociales. Ahora bien, no todo este peso está igualmente balanceado, hay personajes ahí en ese comité que todavía no tienen presencia en redes muy fuerte de un ministerio como el que dirige Mario Marcel, nunca se espera que haya como un rol comunicacional tan importante, aunque eso puede ser sumamente errado, porque un ministro de Hacienda lo que hace es controlar las expectativas del público. Por lo tanto, en el manejo comunicacional es fundamental", cerró.

