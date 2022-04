Crónica de un acuerdo caído

Este miércoles, el Pleno votó el Informe de Reemplazo de la Comisión de Sistema Político, aprobando 40 normas, entre ellas, el Artículo 9, que establece la creación de la Cámara de las Regiones, marcando así el fin del Senado. A pesar de que existía consenso al interior de la centroizquierda sobre la base del presidencialismo atenuado y el bicameralismo asimétrico, diferencias puntuales y pugnas internas de la coalición oficialista que fue parte del acuerdo suscrito el pasado 28 de marzo, hicieron que materias medulares sobre la tramitación de las leyes fuesen finalmente rechazadas, lo que en sectores como el Frente Amplio y el Partido Comunista fue visto como un fracaso.

Sin embargo, desde diversos sectores alertaban sobre la posibilidad de que, tal como ocurre en otras comisiones, muchas de las normas contenidas en el acuerdo sobre régimen político fuesen rechazadas con el fin de reformularlas en una segunda propuesta. El propio vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (de Independientes por una Nueva Constitución o INN), adelantaba este lunes: “Es altamente probable que todos los informes que tenemos se rechacen, en gran parte porque el diseño institucional que tenemos consiste en aprobar las normas donde hay consenso amplio, y rechazar para mejorar las normas que no tienen consenso suficiente”.

El informe presentado ante el total de convencionales el miércoles nació del “Gran Acuerdo” del 28 de marzo, cuando parte de la centroizquierda al interior de la comisión –exceptuando al Colectivo del Apruebo, que no firmó la propuesta– más colectivos de independientes y movimientos sociales llegaron con indicaciones en conjunto para transformar los artículos sobre los poderes Ejecutivo, Legislativo y los sistemas de partidos que habían sido devueltos por la instancia plenaria.

El mayor nudo en las conversaciones –que se extendieron durante seis días– fue respecto a cuáles serían las atribuciones de la segunda Cámara o Cámara de las Regiones, como se llamó, a la que finalmente entregaron 17 atribuciones. Entre ellas, ser revisora de leyes que reformen la Constitución en lo relativo a la elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales; en lo relativo al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo; y en lo relativo al Servicio Electoral y la Contraloría.

Las próximas semanas, la Comisión de Sistema Político deberá definir el futuro de las normas rechazadas por el Pleno que deberán ser reformuladas, entre ellas, el Artículo 4, referido a la creación del Congreso de Diputadas y Diputados; y el polémico Artículo 28, que establece las leyes de acuerdo regional o las atribuciones que tendría la segunda Cámara. Ambas fueron devueltas a la comisión, a falta de 1 voto para alcanzar el quórum (obtuvieron 102).

El resultado fijó la creación del organismo que reemplazará al actual Senado, pero no tiene aún definidas cuáles serán sus atribuciones, asunto que deberá ser zanjado durante las próximas sesiones de la Comisión, para luego volver a someterse a la discusión en sesión plenaria.

“Es muy evidente que Independientes no Neutrales (INN o Independientes por una Nueva Constitución) no cuenta con la coherencia y la consistencia suficientes. Acá cada colectivo comprometió un conjunto de votos y es evidente que no tienen capacidad de organización para sostener esa votación”, manifestó Marcos Barraza, constituyente del Partido Comunista.

Desde el interior de INN aseguraron que la votación de este miércoles deja en una situación incómoda a Patricia Politzer y a Guillermo Namor, ambos representantes del colectivo en la Comisión de Sistema Político, para las futuras negociaciones que se darán por parte de la centroizquierda al interior del espacio, por no haber logrado cuadrar a su colectivo.

Además se aseguró que el resultado fue inesperado. "Se desfondó la votación" y "en general nos cuadramos", eran comentarios que se escuchaban de parte de integrantes de INN.

“Llegamos a conversar en una posición compleja. Creemos que tenemos que hacer una instancia de inflexión con nuestro colectivo sobre qué pasó, qué estamos esperando. Pero de todas formas, más allá de que el resultado no es lo que esperábamos, creo que tampoco hay que dramatizar, porque en general estas cosas pasan. Ha pasado en Justicia, en Medio Ambiente, en Derechos Fundamentales. Es propio de un informe que viene por primera vez y que refiere por primera vez a una materia tan fundamental como es el cambio político”, sostuvo Namor.

El Colectivo Socialista y su rol en el acuerdo

Durante las últimas semanas, el Colectivo Socialista ha asumido un rol crítico en torno al “Gran Acuerdo” sobre régimen político, el cual suscribió el pasado 28 de marzo. Públicamente los convencionales constituyentes que forman parte de este colectivo han expresado su preocupación en cuanto a lo que observan como un desequilibrio entre las dos Cámaras, las cuales –a su juicio– no son asimétricas. Dichos que generaron sospecha al interior de la comisión respecto a cuál sería su votación este miércoles.

"Es deseable que la segunda cámara conozca todas las reformas constitucionales, por ejemplo, que conozca algunas materias que deben ser de interés para las regiones también. Nadie podría sostener que las regiones no tienen interés respecto de la política de salud, de vivienda, de educación, por lo tanto, hay que buscar la manera en que la mirada de las regiones también intervenga en la tramitación de ese tipo de materias", aseguró Maximiliano Hurtado (Colectivo Socialista) en entrevista con La Tercera este martes.

“Es la segunda vez que los convencionales del Partido Socialista participan de un acuerdo transversal y sería muy lamentable que en esta segunda oportunidad nuevamente no cumplieran con lo pactado y lo comprometido”, apuntó Barraza antes de la votación.

Y fue precisamente la jornada anterior al Pleno que los convencionales del Colectivo Socialista y Sistema político, Ricardo Montero, Pedro Muñoz y Maximiliano Hurtado sostuvieron reuniones con otros actores, como lo son el Frente Amplio, el Colectivo del Apruebo y la centroderecha. Finalmente los socialistas votaron a favor del Artículo 28, a excepción del convencional Patricio Fernández, quien se mostró conforme con que la propuesta vuelva a ser revisada en la Comisión.

“El colectivo en su totalidad asumió que a partir de la aprobación de esta propuesta se podían también discutir desde otros sectores estas nuevas atribuciones. Yo creo que es mejor y más claro, y un mensaje compartido por buena parte afuera, por distintos sectores y mundos, que esto se redefina de manera nítida (...) Siento mucha satisfacción, porque si de esto dependió que se abra una nueva ocasión de discusión en algo que me parece tan fundamental, y no solo a mí sino que a muchos, creo que uno ayudó a que se abra un nuevo espacio para replantear cosas que a mí por lo menos me parecen fundamentales”, puntualizó Fernández.

Desde el mismo colectivo, el constituyente Andrés Cruz agregó que es importante evaluar las materias vinculadas a acusación constitucional, reforma a la Constitución y la intervención que pueda tener la Cámara de las Regiones en el nombramiento de algunos órganos, atribuciones que no estaban especificadas en el acuerdo primario y que ahora podrían sumarse, en la lógica de buscar los “contrapesos” necesarios para el correcto funcionamiento de la lógica asimétrica entre ambos órganos.

Al interior del Colectivo Socialista aseguran que aunque aprobaron por estar en medio de negociaciones para sumar atribuciones a la segunda cámara desde otros informes y comisiones, este resultado —no provocado por ellos— permite que algunas discusiones, como las que han puesto sobre la mesa "desde el principio, se reabran".

Se trata casi todos de elementos que están contenidos en el Segundo Informe de la Comisión. En específico, en torno a la acusación constitucional, la coordinadora de esta instancia, la convencional mapuche Rosa Catrileo explica que “recién estamos votando las indicaciones y una vez que ya tengamos el resultado es algo que después va a decidir el Pleno. Sin embargo, se pueden identificar claramente dos posturas: una que establece que la acusación constitucional la vea exclusivamente la Cámara de las Regiones, y otra que apunta a la posibilidad de tener una sesión conjunta para que ambas cámaras resuelvan dichas acusaciones”.

El detalle de la votación

Tras el sufragio de este miércoles pasó al borrador de la nueva Constitución el artículo que se refiere a qué es la Cámara de las Regiones y a su carácter paritario y plurinacional. También se definió que los diputados podrán ser reelegidos una vez (sucesivamente), que el Congreso de las Diputadas y Diputados se renovará cada cuatro años, y que la misma regla aplicará para los presidentes: cuatro años y la posibilidad de una reelección.

Contó con los votos el acápite que refiere al proyecto de ley de presupuestos, que tendrá que ser presentado por el presidente, así como el que establece la existencia de una secretaría de presupuestos “encargada de estudiar el efecto presupuestario y fiscal de los proyectos de ley y de asesorar a las diputadas, diputados y representantes regionales durante la tramitación de la Ley de Presupuestos”.

También un artículo que propone escaños reservados para pueblos indígenas en los “órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y local” en proporción a la población indígena del territorio electoral.

El Artículo 28 que establece las leyes de acuerdo regional fue devuelto a la comisión, con 102 votos a favor (a falta de 1 voto para ser aprobado), 48 en contra y 2 abstenciones. Votaron en contra Chile Vamos y algunos sectores del Colectivo del Apruebo e Independientes No Neutrales, desde donde emergieron las 2 únicas abstenciones. La convencional Tammy Pustilnick no pudo participar de esta votación a causa de problemas técnicos, debido a que se encontraba sesionando vía remota.

Por su parte, volvieron a la comisión, por no alcanzar los 2/3, varios acápites relacionados con el Congreso de Diputadas y Diputados. Uno fue el que establecía que este órgano es “deliberativo, paritario y plurinacional que representa al Pueblo”, que alcanzó 102 votos (uno menos del necesario para formar parte del borrador), y los rechazos y abstenciones vinieron desde el Colectivo del Apruebo, Independientes No Neutrales y la centroderecha.

Otro fue el que incluía las atribuciones exclusivas del órgano de diputados y que obtuvo 88 votos a favor. Rechazaron y se abstuvieron en el Colectivo Socialista, el Colectivo del Apruebo, Independientes No Neutrales y la centroderecha.

Tampoco alcanzó el quórum el que refiere al proceso de tramitación de la ley. Establece que tras una comisión mixta entre el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones que propondrá enmiendas, el primer órgano —si cuenta con el voto favorable de cuatro séptimos— podrá insistir en la formulación original del proyecto revisado. Contó con 89 votos. Entre los 48 rechazos hubo parte del Colectivo Socialista, la centroderecha, abstenciones y votos en contra de parte de Independientes No Neutrales.

También volvió a la comisión la regla de paridad en el Congreso de Diputadas y Diputados, que incluía una “representación efectiva de identidades trans y no binarias”, la posibilidad para parlamentarios de ingresar leyes con gasto fiscal con el patrocinio del presidente durante la tramitación.

Otro fue el que proponía escaños reservados para pueblos indígenas en el Congreso de Diputadas y Diputados. Se debía asegurar la representación de cada uno de los pueblos reconocidos en la Constitución, lo que en la práctica aseguraba al menos 11 representantes de pueblos originarios.

Tres artículos fueron desechados para siempre por no alcanzar la mayoría simple, uno de ellos proponía que “la ley determinará el número de representantes regionales a ser elegidas y elegidos por región, el que deberá ser el mismo para cada una y en ningún caso inferior a tres”. Consiguió 70 votos a favor y rechazaron o se abstuvieron el Colectivo Socialista, Independientes No Neutrales, y la centroderecha. Además de algunos constituyentes de escaños reservados.