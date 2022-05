Gobierno defiende Estado de Excepción: ministra Siches asegura que "no vamos a llevar militares a un enfrentamiento directo"

A modo de evaluar la primera semana del Estado de Excepción Acotado que rige en las provincias de Arauco y Biobío y en la Región de La Araucanía, la ministra del Interior Izkia Siches, su par de Defensa, Maya Fernández, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, más los representantes de las fuerzas armadas y de orden, quienes analizaron los efectos de la medida.

A la salida de la instancia, la ministra Siches dijo que lo abordado será comunicado este jueves al Presidente Gabriel Boric, como que la medida se mantendrá actualmente sin variaciones.

"Estás reuniones van a ser periódicas, vamos a estar haciendo nuestras recomendaciones al Presidente de la República en torno a los puntos de evaluación, tarea que le hemos encomendado al jefe de defensa de la zona, en coordinación con nuestras policías", explicó.

"Nos parece importantísimo que exista una coordinación diaria y continua, tanto de nuestros sistemas de inteligencia, cómo también de nuestras policías y las fuerzas armadas que están desplegadas. Las informaciones sobre las acciones se van a dar a conocer cuando éstas se hagan efectivas", añadió.

Consultada sobre si se ampliará el estado de excepción, respondió que "tienen que entender que parte de las estrategias del despliegue territorial requiere justamente no adelantar alguno de los hechos. Pero las recomendaciones al Presidente de la República se harán llegar al día de hoy".

En tanto, Fernández explicó que la reunión "es una planificación que estamos haciendo, tenemos un despliegue, hay que considerar el territorio. Lo conversamos con el subsecretario Monsalve y con los generales y por tanto tenemos generales de zona que están haciendo su trabajo".

La estrategia es "desactivar las bandas"

Además, la ministra Siches conversó esta jornada con radio Cooperativa en donde ahondó mas sobre el Estado de Emergencia, considerando que desde su implementación, han ocurrido hechos de violencia, como el del pasado martes, cuando trabajadores forestales fueron heridos luego de sufrir una emboscada a manos de un número indeterminado de encapuchados en Capitán Pastene, lo que provocó el fallecimiento del contratista Segundo Catril Neculqueo (66) luego de recibir una bala en la cabeza.

Al respecto aseguró que efectivamente se ha visto un aumento en los hechos de violencia desde el 2014, “antes teníamos en promedio 400 casos anuales y al llegar al gobierno ya llegábamos a los 1.700. Sin duda no tiene soluciones ni fáciles ni rápidas, es por eso que el gobierno ha definido una estrategia que pretende ir a los orígenes y a los temas de fondo, donde también se incorpora una patita de seguridad y que pretende identificar las bandas de crimen organizado y poder desarticularlas”.

Por eso mismo, dijo que “mientras llegamos a este plazo necesitamos mantener algunas medidas que sean preventivas”, y es por eso que el gobierno optó por implementar el Estado de excepción constitucional como “una medida complementaria”.







¿Es posible aumentar las facultades del Estado de Excepción? La secretaria de Estado indicó que “esa no va a ser la solución de fondo”. “No es que vamos a llevar militares a un enfrentamiento directo ni tampoco carabineros porque las estrategias tienen que tener una táctica que impida la baja de civiles y de uniformados, entonces, que las personas no se equivoquen de que esto es llevar fuerzas armadas y arremeter con todo el territorio porque eso va a producir daño”.

"No desestimamos que podamos evaluar algunas carreteras o rutas en donde esta labor preventiva se pueda extender, pero no es quizás lo que piensan tanto vecinos como parlamentarios o personas de la opinión pública de que va a ser un ataque frontal (...), eso no se puede hacer y tenemos otra estrategia que está pensando en desactivar las bandas, que es el actuar responsable”, añadió.

Precisó también que “el Estado que está es el instrumento que está dentro de la Constitución” y que la estrategia definida fue una definición en conjunto con las policías, “pero recordar que nuestras Fuerzas Armadas están capacitadas para la guerra, para eliminar objetivos, no para el orden público”.