No fue por amor: protagonista de cuestionado video de la franja del Rechazo sí demandó a su agresor

El protagonista del cuestionado video de la franja del Rechazo, Víctor Alejandro Merino rompió el silencio y contó su versión de lo sucedido a través de un video, asegurando que los hechos relativos al disparo que recibió de parte de su agresor, sí ocurrieron, desmintiendo así versiones que sostenían que estos eran falsos y que no habían tenido lugar. Sin embargo, el mensaje del cuestionado spot, en el que sostiene que había decidido "no demandarlo por amor" no es cierto, ya que sí presentó demanda en su contra.

Los hechos

En el video publicado en redes sociales, Merino explica que lo hizo "con la intención de que se acabe la violencia, de una mirada del amor, del perdón”.

El protagonista de la historia abordó los cuestionamientos al video señalando que “si yo elegí perdonar es un derecho mío y nadie tiene derecho de cuestionarlo” y aseguró que “mi historia es totalmente real, todo es 100% real”.

"No quiero darle clases a nadie, pero no quiero que me juzguen, porque eso no es lo que yo buscaba", agregó.

"Lo único que he recibido son malas palabras y malos mensajes y me juzgan”, cerró.



La cuenta oficial de Twitter de la Franja Ciudadana x el Rechazo compartió dicho registro y agregaron que "Una vez más el #Apruebo tiñe de mentira una verdad. A Alejandro lo están atacando por votar #Rechazo y contar su historia. Nunca fue actor y el hecho que relata realmente ocurrió".

"Los antecedentes adjuntos confirman que el ataque existió y que el afectado sufrió las heridas que señala. No podemos permitir que se revictimice a alguien sólo por manifestar su opción. #FranjaDelRechazo", añaden.

Testimonio falso

Efectivamente, el incidente del que da cuenta el spot sí existió, Merino fue víctima de un disparo, hechos por los cuales se inició investigación penal, el punto es que el protagonista de la campaña sostiene que "que no lo demandó por amor", parte sustancial del mensaje de Rechazo. Esto, sin embargo, sería falso, porque el pasado 30 de abril, Merino ante el Juzgado de Garantía de Talca adhirió a la acusación fiscal por el Ministerio Público contra el agresor, a quién le piden 7 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de homicidio frustrado; y 4 años de presidio menor en su grado máximo por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

Pero eso no esto, la abogada de Merino, María Gloria Navarrete, presentó en su representación una demanda civil de indemnización de perjuicios contra el agresor tal y como se aprecia en el siguiente documento.