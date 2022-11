Oficialismo cuestiona a la derecha por dejar sin presupuesto al INDH y al Museo de la Memoria: "Se están dejando llevar por posiciones extremas"

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de ley de presupuesto 2023, en una sesión que no estuvo exenta de polémicas ya que se rechazaron y eliminaron recursos a programas correspondientes a ministerios como la Secretaría General de Gobierno e Interior. En ese contexto, se rechazó el financiamiento del Museo de la Memoria y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), objeciones respaldadas a rajatabla por parlamentarios de oposición. Paradójicamente, al mismo tiempo, se aprobó que instituciones como el INDH rindan cuentas trimestrales del uso de recursos, que en este momento no tiene.

La votación se dio luego que la diputada de Renovación Nacional (RN), Sofía Cid, ingresó una indicación para asignar $1 al INDH en el erario nacional para el próximo año. A juicio de la parlamentaria, "es importante que estos recursos no vayan al INDH y se puedan reasignar a otras partidas que realmente reflejen las necesidades de las personas". El presupuesto del INDH asciende a los 14 mil millones de pesos.

Una vez terminadas las extensas votaciones en la Cámara Baja, los dardos apuntaron a la derecha más dialogante, la que se dejó llevar por la más extrema, como el caso del Partido Republicano, quienes salieron a celebrar en redes sociales su "triunfo" contra la memoria. El diputado del Partido Socialista (PS) Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda e integrante de la de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, quien lamentó lo ocurrido con el Museo de la Memoria y el INDH.

"Lamentablemente hay sectores de derecha, que siempre habían tenido una postura muy clara de reconocer las graves violaciones a los DD.HH. y todo el proceso de reparación que se requiere para eso y para fortalecer la política institucional del país en la materia, que se están dejando arrastrar por las posiciones extremas de derecha", manifestó el diputado Naranjo en conversación con El Mostrador.

"Lo hemos visto en toda la discusión del presupuesto, donde pareciera ser que el Partido Republicano es el que lleva las banderas en la discusión presupuestaria y en los diversos temas del país", añadió el parlamentario. Naranjo recalcó que es lamentable que "la derecha más moderada, más racional y más dialogante, se está dejando llevar por estas posiciones extremas y esto lo vemos en diversas materias".

"Lo único que uno espera es que esta derecha más racional entre en un proceso de reflexión que lo lleve a un espíritu de colaboración y no a una actitud de confrontación, que es lo que estamos viendo este ultimo tiempo", declaró el diputado socialista.

El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, se mostró satisfecho por el trabajo realizado en la Cámara Baja, aunque precisó que "por supuesto hay algunos temas que vamos a tener que corregir en lo que resta de la tramitación del proyecto".

"Como sabemos, está el rechazo de la partida correspondiente al Ministerio del Interior, también tenemos el caso de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Conaf y el servicio de patrimonio (Servicio Nacional de Patrimonio Cultural). Todo eso va a ser objeto de indicaciones al ingresar el proyecto al Senado, así mismo vamos a hacer indicaciones para corregir indicaciones que se hicieron acá en la Cámara que a nuestro entender son inconstitucionales por requerir el patrimonio del Ejecutivo", explicó el ministro Marcel.

Cabe mencionar que bajo el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, operan organizaciones como el Museo de la Memoria y programas como Villa Grimaldi, Londres 38, Fundación Frei y Fundación Salvador Allende.

El jefe de la billetera fiscal agregó que todo lo anterior corresponde "al trámite que se va a desarrollar la próxima semana". Recordemos que el proyecto de Ley de Presupuestos pasa ahora a consideración del Senado y su tramitación legislativa debe quedar finalizada el próximo 29 de noviembre.

En el Senado, los integrantes de la Comisión de Hacienda del oficialismo se mostraron críticos con ciertas posturas, condicionando todo al siguiente trámite legislativo, aunque reconocieron que hay un acuerdo previo para visar la mayoría de las partidas del erario nacional propuesto por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El senador del Partido Comunista (PC) Daniel Nuñez planteó que el Partido Republicano y la derecha "quieren imponer su fanatismo ideológico a todo Chile". A su parecer, "haber rechazado el presupuesto del INDH y del Museo de la Memoria manifiesta que están tratando de imponerle a todo el país una negación de lo que fueron las brutales violaciones a los Derechos Humanos cometidas bajo la dictadura y evitando que podamos tener una memoria histórica de esos hechos para que así nunca vuelvan a repetirse". Para el legislador comunista, "es evidente que hoy, la ultraderecha, es quien manda en el ámbito de la derecha y eso ha hecho que tanto la UDI como RN estén bailando al son de la música que ponen los republicanos".

"Me parece que es un precedente nefasto para la democracia y lo más problemático es que esta actitud absolutamente desquiciada que manifiesta la derecha se trasladare también al debate del nuevo proceso constituyente, donde tenemos nuevas acciones de obstrucción y bloqueo como las que hemos visto en semanas pasadas y que ahora se pudo apreciar en forma mucho más nítida en este rechazo al presupuesto del INDH y Museo Memoria", manifestó el senador Núñez a este medio.

En tanto, su par de la Comisión de Hacienda, el senador del Partido por la Democracia (PPD) Ricardo Lagos Weber, se mostró a la espera de que en el Senado "podamos retomar el espíritu de entendimiento que tuvimos la semana pasada y honremos además el protocolo de acuerdo al que llegamos en torno al presupuesto". Al parlamentario no le cabe duda que tuvieron algunas diferencias entre oposición y oficialismo. Pero, con todo, cree y espera que la derecha honre el compromiso firmado con el protocolo de acuerdo la semana pasada. "Si bien hay temas que podemos seguir conversando, creo que tenemos que despachar el presupuesto, que es responsable fiscalmente y en eso no hay dos opiniones. Todo el espectro político está de acuerdo en que el erario está centrado, crece responsablemente y pone los énfasis donde deben estar".

El senador Lagos Weber reiteró que las diferencias se van a resolver. Y agregó dos temas que también generaron polémica en torno al presupuesto. "El tema de los funcionarios del patrimonio, que están en movilización, y el tema de los funcionarios de Conaf".







Y es que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados también rechazó los gastos variables para la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y para el Programa de Áreas Silvestres Protegidas, que se votaron en forma separada. Ello en el marco de la votación de la Partida del Ministerio de Agricultura, que fue una de las más cuestionadas por las y los legisladores. Esto, eso sí, porque consideraron que es el presupuesto más débil de todas las carteras.

"Esto creo que lo vamos a solucionar en el Senado, así como vamos a reponer algunas partidas que fueron rechazadas", comentó Lagos Weber. El senador finalmente manifestó que en la Cámara Alta "no vamos a aceptar indicaciones que sean contra la Constitución e inadmisibles y le daremos un marco responsable al tratamiento del presupuesto, honrando los compromisos que interesan a los chilenos: seguridad, combate a la inflación y reactivación económica".

Finalmente, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), reconoció que hay "partidas complejas "que tienen votaciones divididas en materia de Interior, Cultura, Educación, Derechos Humanos, y Agricultura. Y a su juicio hay que distinguir distintas situaciones. "En algunas, espero que haya voluntad del Gobierno para escuchar criticas en términos de modificar criterios. En otras el protocolo de acuerdo tiene que ser respetado", adelantó. El senador gremialista concluyó que "hay algunos temas que tienen que ser mejorados y en otros cumplidos los compromisos. Pero, ojalá haya espacios de entenderse en mejor medida con el Ejecutivo".

Los argumentos de Republicanos

Tras finalizar la votación, que comenzó este miércoles y terminó el jueves de madrugada tras 22 horas de sesión, el jefe de bancada republicano, el diputado José Carlos Meza (PRep), justificó las impugnaciones a diversas partidas, en especial a la del Ministerio del Interior, debido a que "costó que hubiese disposición del Ejecutivo para recoger muchas de las inquietudes o las indicaciones que nosotros presentamos".

Meza agregó que buscaron reducir los gastos en personal y todos los recursos que se destinan a actividades u operaciones que los republicanos consideran "ideologizadas". La más importante de todas es la del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue rechazada. "Nosotros buscamos que ojalá en el trámite en el Senado, si es que se le va a entregar recursos al INDH éstos vengan aparejados con una rendición de cuentas de sus actividades al Congreso Nacional, ya que hoy ni siquiera asisten a las invitaciones a la Comisión de Derechos Humanos cuando se les ha invitado argumentando una autonomía que no es tal, que no llega a ese nivel de que puede actuar de manera autónoma como si fuera un órgano constitucionalmente autónomo, porque no lo es", acusó el diputado republicano.

Su correligionario, el diputado de la comisión de Hacienda, Agustín Romero (PRep), argumentó que también rechazaron completamente la partida del Ministerio Secretaría General de Gobierno porque "demostró lo peor que se puede hacer en el gasto público". Apuntó que durante el plebiscito fue un ministerio que "se dedicó a hacer proselitismo y propaganda para una opción democrática, pero una opción política, y la verdad que nosotros estimamos que esa es la esencia del gasto político".

Respecto a la partida del INDH, Romero sostuvo que "la rechazamos porque ha demostrado que tiene una mal llamada autonomía, no le responde a nadie, sus directores no vienen al Congreso a informar de sus actividades y nos parece insólita la persecución que han tenido contra de su ex director —Sergio Micco—, quien ha ido revelando de a poco cuál es el comportamiento real y las finalidades reales que están detrás de este instituto que es absolutamente ideologizado. Los Derechos Humanos son de todos los chilenos y vamos a ver si con esta autonomía que ellos dicen tener van a poder trabajar sin tener presupuesto".

Desde Renovación Nacional (RN), el diputado Mauro González percibió que como oposición estuvieron a la altura "haciendo propuestas que tienen sentido con los requerimientos que tiene la ciudadanía". Destacó que votaron en bloque, de manera unida, "y eso es importante rescatarlo", dijo.

Del mismo modo, la diputada RN Francesca Muñoz, celebró que "tras cuatro largos días logramos terminar la votación del Presupuesto 2023 y despacharlo al Senado con un montón de indicaciones que aprobamos procurando que se mejoren diversas partidas y aumentar los presupuestos, como en seguridad y salud, por ejemplo. Fue un arduo trabajo".

Finalmente, Stephan Schubert (IND-Comité Republicanos) valoró el término de las deliberaciones al señalar que "ha sido extenuante, pero de todos modos ha sido interesante estar aquí presente durante la noche, de alguna manera pasó rápido porque estábamos ocupados e interesados".