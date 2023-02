Monsalve y críticas de empresarios por "pocos detenidos" ante incendios: insta a "ser cautelosos con la autonomía de quien cumple la persecución penal"

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó las críticas de gremios empresariales, como de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), por los "pocos detenidos" antes los incendios forestales que afectan al centro-sur del país. Al respecto, la autoridad llamó a la "cautela".

“Quiero volver a invitar a los empresarios, también a otras instituciones, a ser cautelosos con la autonomía de quien cumple la labor constitucional de persecución penal", dijo el subsecretario en conversación con Radio Infinita.

"Hay muchos que parecen que creen pueden reemplazar la labor del Ministerio Público, y muchos piensan que pueden hacerlo mejor que el fiscal nacional o mejor que quien gobierna”, prosiguió Monsalve.

Al respecto, apuntó que “esa tesis incluye un dejo de arrogancia que me parece que en una emergencia no corresponde. Esta emergencia la están manejando las instituciones, la está manejando Conaf (...) Corma (...) Bomberos".

"Siempre opinar desde afuera diciendo yo haría mejor las cosas sin tener nunca que hacerlas, tiene implícito un dejo de arrogancia”, sostuvo.

Sofofa: "Estamos viendo pocos detenidos"

Recordemos que el presidente de la Sofofa, Richard von Appen, señaló ayer que "hay algo que no está funcionando en prevenir y sancionar lo que está ocurriendo. Los incendios (y la intencionalidad) es un reflejo de lo que está pasando en Chile con los homicidios y los robos. Esa es la discusión que tenemos que tener hoy".

"Estamos viendo que hay pocos detenidos - y no solamente en este caso - no se esclarecen las situaciones y mientras no se resuelva esto, esto no va a terminar", agregó.

"Lo primero es garantizar la seguridad (...) tenemos que ver como resolver esto, esta es una discusión que tenemos que tener y nuestro sistema político lo tiene que poner en el centro de la urgencia", instó Von Appen.