El 5/3 con que el Tribunal Constitucional podría salvar al Gobierno en el caso indultos

En el Ministerio de Justicia los funcionarios y su ministro se retiraron temprano ayer lunes, preparándose para lo que esperan sea un tranquilo martes en que se conocerá la resolución del Tribunal Constitucional (TC) respecto al requerimiento que presentaron Chile Vamos y el movimiento Demócratas, buscando revocar siete de los trece indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric el 28 de diciembre del 2022. Fuentes oficialistas señalan que el ánimo en La Moneda y en la cartera de Justicia es de tranquilidad, porque es bastante probable que el TC señale que se actuó de acuerdo a la Constitución y las leyes, más allá de desprolijidades e inoportunidades.

El oficialismo espera que la votación sea 5/3 favorable al Gobierno. Los votos en contra serían de Cristián Letelier, Miguel Ángel Fernández y José Ignacio Vásquez. El optimismo radica en que los otros cinco miembros votarían a favor: Nancy Yáñez Fuenzalida, Daniela Marzi, Rodrigo Pica, María Pía Silva y Nelson Pozo.

Lo único que podría dilatar conocer esta votación favorable para La Moneda es que se concrete la amenaza de ausencia del ministro José Ignacio Vásquez al Tribunal Constitucional, conocida anoche y que estaría motivada por su molestia con la presidencia del órgano, que decidió adelantar la fecha de la deliberación del 23 de marzo a hoy, 21 de marzo. Vásquez es muy cercano al expresidente del tribunal Iván Aróstica y es considerado representante de la derecha y afín al Partido Republicano. En La Moneda consideran una maniobra muy extraña lo ocurrido, que solo logrará retrasar la deliberación para el jueves.

En círculos de los tribunales de justicia señalan que el ministro de Justicia, Luis Cordero, tiene buena llegada al TC, especialmente por su cercanía con la presidenta del órgano, Nancy Yáñez, cercana al Gobierno. A pesar de todos estos cálculos favorables, en La Moneda mantienen cierto nerviosismo esperando el fallo, que debería conocerse cerca de las 14:00 horas.

Una vez se conozca el fallo del TC, está planificado que el ministro Cordero lo explique y comente en una conferencia de prensa en el Ministerio de Justicia. La decisión de trasladar las vocerías del caso indultos a la cartera de Justicia pretende sacar el tema de La Moneda, luego de un lunes complejo donde estuvo instalado en Palacio.

Complejo

Las autoridades de Palacio tenían presupuestado para ayer un día tranquilo respecto al tema de los indultos, pero lo único que no hubo en la jornada del lunes fue tranquilidad. Desde temprano distintas autoridades tuvieron que salir a explicar la aseveración que hizo la noche anterior el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), en el programa 'Tolerancia Cero', en cuanto a que el Presidente Gabriel Boric “tuvo a la vista los antecedentes de las personas que iba a indultar”.

Esas palabras fueron aprovechadas por la prensa instalada en La Moneda para solicitarle una explicación a la titular de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, que en enero había señalado que “si el Presidente hubiera tenido todos los antecedentes a la vista, la situación hubiese sido distinta”.

Como ha sido habitual en el caso indultos, fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, el que tuvo que poner paños fríos y, en tal sentido, salió a aclarar: “Los antecedentes obran en su integridad en los expedientes administrativos, que están asociados a indultos (…). Todos los antecedentes existen íntegramente en los expedientes asociados y, por lo tanto, no está comprometida ni su constitucionalidad ni su legalidad, que es los que nos importa de cara a lo que decida el Tribunal Constitucional”. El ministro Cordero no habló nada del Mandatario y la posibilidad de que hubiera visto los antecedentes de los indultados, y supo tirar el tema para hoy martes, cuando se conozca el fallo del TC y la noticia sea otra, no los antecedentes que tuvo a la vista el Presidente Boric.