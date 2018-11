5 cosas que debe saber para este viernes

Una serie de noticias sobre el mal comportamiento de bancos, todas las miradas en el G-20 y al drama de Merkel en el aire. A continuación, algunas de las cosas de las que los mercados van a hablar hoy.

¿Bancos malvados?

Prepárese, porque Cinco cosas comenzará hoy con algo que no involucra a Trump o al comercio. La Reserva Federal intensificó su investigación sobre cómo los ejecutivos de Goldman Sachs Group Inc. eludieron los controles internos del banco mientras ayudaban a las autoridades de Malasia a recaudar miles de millones de dólares que luego desaparecieron, según personas con conocimiento del tema. En Europa, varios legisladores en Dinamarca quieren que las investigaciones de lavado de dinero enfocadas actualmente en Danske Bank A / S incluyan más firmas. Y a penas ayer, unos 170 policías alemanes allanaron la sede central de Deutsche Bank AG y otras unidades en busca de evidencia de lavado de dinero. Todo esto es bastante desafortunado justo antes de la temporada de bonos.

¡Por Dios!

No es posible escapar dejar de hablar de Trump y el comercio por mucho tiempo, ya que casi todos los inversionistas estarán atentos a la cumbre del G-20 que comienza hoy en Argentina hoy. Para aquellos que han estado desconectados del mundo: el plato principal será una cena entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping. No se sabe qué van a comer, pero el menú de conversación es tentador: Trump ha insinuado la posibilidad de un acuerdo comercial, pero amenazó con más aranceles si las conversaciones no prosperan. Algunos datos decepcionantes sobre la economía china solo han aumentado la presión. Por otra parte, algo que ha sido descartado es una conversación entre Trump y Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos rechazó una reunión bilateral planificada con su homólogo ruso luego de que Rusia capturó embarcaciones navales ucranianas en el Mar Negro. Mientras tanto, Theresa May continuará promoviendo su plan de brexit en la cumbre esperando tener más éxito que el ha tenido en casa.

Drama en el aire

Otra reunión que Trump podría no tener es un encuentro con la canciller alemana, Angela Merkel, cuya llegada al G-20 se retrasó luego que su avión se vio obligado a hacer una parada no programada debido a problemas técnicos. En un giro sorprendente, un medio alemán informó que el incidente está siendo investigado como un posible acto criminal. Un funcionario del gobierno dijo que los investigadores están evaluando todas las causas posibles, mientras que un vocero de la Fuerza Aérea Alemana dijo que no hay evidencia inmediata de un crimen.

Mercados a la deriva

De la noche a la mañana, el índice MSCI Asia Pacific bajó un 0,2 por ciento, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 0,5 por ciento. En Europa, el índice Stoxx 600 caía 0,5 por ciento a las 5:55am hora del Este, a medida que los fabricantes de automóviles lideraban un descenso en la mayoría de los sectores. El euro se debilita tras datos que revelaron que la inflación en la región bajó de un máximo de seis años. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una caída en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 3,019 por ciento y el oro retrocedía.

También hoy…

Es un día de muy pocos datos, con solo la cifra del índice de gerentes de compra de Chicago a las 9:45am. Poco antes de eso, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, hablará sobre la economía mundial en un evento en la ciudad, probablemente para aquellos que consideren que la Reserva Federal ha estado un poco silenciosa esta semana. Una última cosa para que observar en el G-20: cualquier interacción entre el príncipe heredero de Arabia Saudita y Putin. Con una reunión de la OPEP a solo unos días, podría determinar el rumbo del mercado del petróleo en 2019.