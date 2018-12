Bienes Nacionales anunció multas de hasta $5 millones a quienes impidan acceso a las playas

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, lanzó en Viña del Mar la campaña nacional “Que no te falte playa” que, con un lenguaje lúdico y cercano, invita a la gente a exigir su derecho a acceder de manera gratuita a las playas de mar, ríos y lagos de Chile.

En ese sentido, Ward anunció el próximo ingreso de un proyecto de ley que establece sanciones de hasta 100 UTM (aproximadamente $5 millones) a quien obstaculice el libre acceso a playas fijado por la autoridad.

"Tanto el acceso como el uso están garantizados y permitidos para todos los chilenos. Lamentablemente, hay casos en los que algunas personas que tienen propiedades colindantes a estas playas, no permiten el libre acceso que está garantizado por ley. Por eso estamos levantando esta campaña ‘Que no te falte playa’ justamente para garantizar este derecho de acceso libre. Le pedimos a la ciudadanía que colabore con esta campaña haciendo las denuncias cuando se verifique que en la práctica hay una playa que no tiene acceso público, ya que son Bienes Nacionales de uso público. Queremos disminuir a cero las playas que hoy están restringidas", dijo el secretario de Estado.

En caso de que se identifique una restricción para ingresar a una playa, se debe denunciar ante la Intendencia Regional, Secretarías Regionales del Ministerio de Bienes Nacionales, Gobernaciones o Municipalidades. También puede ser ingresada la denuncia al sitio web www.bienesnacionales.cl y en el banner “Que no te falte playa”, y completar el formulario electrónico de solicitud de acceso a playas. Para más información, se debe llamar a la línea de atención gratuita del Ministerio 800 104 559.

Cifras del ministerio de Bienes Nacionales dan cuenta que en lo que va de 2018, se han recibido 314 denuncias de prohibición de acceso a playas, concentradas en las regiones de O’Higgins, Biobío, La Araucanía, Coquimbo y Valparaíso. Se trata de un incremento de 71% en comparación con las 184 denuncias recibidas el año pasado. Del total de denuncias, hay 27 casos emblemáticos, entre ellos, algunos casos de playa lacustre en Villarrica (Araucanía), Topocalma (O’Higgins), Playa Blanca (Coquimbo), Playa Laguna Chica (Biobío), entre otros.