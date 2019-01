González criticó al "Chino" Ríos por su trato con la prensa y aseguró que "no lo elegiría como amigo"

El ex tenista Fernando González se refirió este martes a la relación que mantiene con otros jugadores retirados, como Nicolás Massú o Marcelo "Chino" Ríos. En ese sentido, El llamado en su época como "Bombardero de la Reina" destacó su amistad con Massú, pero habló también sobre su inexistente relación con Ríos. No solo eso, también criticó su trato con la prensa.

"Él es el Chino Ríos. Yo no soy nadie para juzgar a alguien, pero creo que cuando uno no quiere tener una relación con la prensa, no aparece en los medios", dijo González en una entrevista con Canal 13.

"Si uno no quiere aparecer, se esconde o lo intenta. Si yo no quisiera una relación con los medios no estaría acá", agregó el ex tenista chileno.

Respecto a una relación con el ex número 1 del mundo, aseguró que "nunca la he tenido. Nunca. No había buena onda, pero mala tampoco. Coincidimos, pero no lo voy a llamar para ir a tomarme un café. Él tampoco".

"Con el Nico soy cercano. Con él tenemos una amistad. Creo que las amistades se van dando, pero también uno las va eligiendo. Y yo no lo elegiría a él como amigo. Y él tampoco", finalizó.