Tito Rivera rompe el silencio ante la Fiscalía: "Me duele que me califiquen de depredador sexual"

Cuando se destapó el escándalo del sacerdote Tito Rivera, éste no quiso referirse a la situación que lo involucraba en un abuso sexual, donde fue acusado de violar a una persona al interior de la Catedral Metropolitana. Solamente leyó una declaración pública donde apuntó a un “montaje con fines de lucro” ejecutado por el hombre que lo acusa.

Eso fue el 18 de marzo. Tres días después, según consigna el diario La Tercera, declaró ante la Fiscalía, entregando su testimonio a los fiscales de Rancagua, Sergio Moya y Jorge Escobar, quedando posteriormente con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Hoy el caso se trasladó a la Fiscalía Centro Norte.

Rivera, en su relato de 14 páginas, aseguró que en sólo dos ocasiones, muy breves, estuvo con la víctima. Una, cuando le dio $5 mil para un remedio y la segunda cuando le negó entregarle dinero.

"Yo no he tenido relaciones sexuales con menores de edad, tampoco con jóvenes acólitos, las relaciones que he mantenido han sido con adultos mayores de edad del ámbito religioso, de las parroquias de la iglesia, de los grupo juveniles, pero no son muchos. Me duele que me califiquen de depredador sexual", aseguró en su testimonio.

Dentro del testimonio de Rivera, también se menciona un supuesto encubrimiento del exarzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, ya que, según el suspendido sacerdote, tendría conocimiento de una serie de casos de presuntos abusos de sacerdotes y que la medida que tomaba era trasladarlos de parroquia e incluso a otros continentes.

También mencionó al cardenal Francisco Javier Errázuriz, ya que según contó, le habría pagado a una periodista $500 millones para que ella no publicara un libro sobre la supuesta homosexualidad del cardenal. "Ese dinero habría salido de su dinero personal ya que es una familia de mucho dinero", declaró.

Rivera también denunció 10 casos de presuntos abusos de presbíteros que no han sido denunciados penalmente; y que en el año 2011, el Vaticano envió un protocolo en que se obligaba a denunciar a la justicia ordinaria los abusos sexuales cometidos por presbíteros. "Esta orden del Vaticano nunca se llevó a efecto, se quedó en un cajón y nunca se aplicó, seguramente porque vieron que podían haber muchos afectados. No se aplicó ni siquiera conmigo", sentenció.

El citado medio contactó al abogado de Ezzati, Hugo Rivera, quien señaló que no se refería al tema. En tanto, el abogado querellante, Juan Pablo Hermosilla, señaló que "es una declaración que aporta antecedentes muy graves y que deben ser verificados rápidamente, porque son antecedentes concretos".