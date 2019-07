0% azúcar, 100% desatino: Pepsi se disculpa por desafortunada publicidad en medio del corte de agua en Osorno

Una polémica imagen publicitaria de la marca Pepsi divulgada este fin de semana a través de su cuenta de Instagram causó indignación en Osorno, ciudad que sufre un corte de agua potable desde el jueves pasado. En sus publicaciones, la marca promocionaba el consumo de su bebida aludiendo a la falta de agua que afecta a la zona.

"¡Atención osorninos! Recuerden que no deben tomar agua potable hasta nuevo aviso". Solución: Pepsi Zero heladita! 100% sabor, 0% azúcar", publicitó la compañía por medio de su cuenta @pepsi_cl y luego fue viralizada por la cuenta no oficial @pepsilight_cl.

Tras el desafortunado mensaje, y el repudio generalizado, Pepsi Chile tuvo que ofrecer disculpas. "Como marca Pepsi lamentamos y pedimos disculpas a la comunidad por la publicación realizada, la cual no representa ni el actuar ni el pensar de la marca", expresaron a través de Twitter.

Desde la compañía explicaron que "fue un error involuntario causado por falta a los procedimientos de aprobación" y que por ende, "están redoblando sus protocolos".

"Falta de control"

En conversación con El Mostrador, el director de la escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, Cristián Leporati, analizó esta polémica, señalando que todo parte porque en Pepsi "mal interpreta la información y trata de sacarle un provecho más que comercial a la situación dramática que vive Osorno".

"Normalmente estas compañías no cometen estos errores de sintonía fina porque ya han tenido experiencias bastante nefastas en la historia y lo más probable es que esto haya sido un error de algún proveedor y hay una falta de control", indicó.

Leporati dice que la publicación representa un "exceso de libertad de alguien que subió esa información a Instagram aprovechándose de la situación y tratando de fortalecer la marca logrando todo lo contrario".

Sobre si esta situación afectará la imagen o las ventas de la marca, Leporati aseveró que "la memoria del consumidor es bastante corta".

"La polémica si te genera un ruido, una crisis acotada que va a durar un tiempo hasta que deje de aparecer en los medios y se acabó", aseguró.

"Las ventas no se verán afectadas tampoco. Un ejemplo claro es lo que ocurrió con las colusiones farmacéuticas y del papel higiénico. Si bien alteró la venta en un corto plazo, la gente, a los pocos meses se olvidó de esto y pasó la crisis al olvido, y eso que esa fue una crisis mucho mayor que esta", concluyó.