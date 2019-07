Hernán Rivera Letelier y su Parkinson: “se me nota demasiado”

El escritor nacional de 69 años, Hernán Rivera Letelier, reveló que padece Parkinson, enfermedad con la que ha convivido por siete años. El novelista, indicó que no reveló esto antes para "no causar pena ni lástima".

Rivera, en conversación con La Tercera, aseguró que actualmente se encuentra en un tratamiento con medicamentos y visitando doctores en Cuba.

“Al principio, cuando me enteré, estuve mal un par de meses, porque aparecen las típicas preguntas: ¿Por qué a mí? Después cambié el chip y me dije bueno ¿Y por qué no a mí? Y comencé a animarme y a tomármelo con humor incluso. Si caía en depresión me iba a la cresta”, aseguró el escritor.

“Lo más complicado es que es una enfermedad irreversible y degenerativa. Es una enfermedad que cada cinco años te va aumentando el problema de los movimientos y todo eso”, agregó.

Rivera aseguró que no contó esto antes "para no causar pena ni lástima", pero que a estas alturas, el Parkinson "se le nota demasiado".

"Ahora mi trabajo es tener la mente ocupada”, señaló.

También relató el encuentro que tuvo en una reciente Feria del Libro de Antofagasta con el poeta Raúl Zurita, quien padece de Parkinson hace 20 años.

“Conversé con él y le pedí un consejo. Me dijo ‘Lo único es no caer en depresión, sí eso ocurre te vas a la mierda’, cerró.