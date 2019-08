Sólo pasa en Chile: vecina de Viña del Mar queda con arresto domiciliario por construir rampa afuera de su casa

Una insólita situación causó malestar en la comunidad de Viña del Mar. Carmen Raffernau Gómez, vecina de 72 años, fue notificada, en noviembre pasado, por el Juzgado de Policía Local de Viña del Mar para demoler una rampa ubicada en el frontis de su casa, debido a una denuncia hecha por una vecina en la Dirección de Obras municipal.

La vecina se quejó de la ilegal rampa, la que no contaba con el permiso del municipio. La rampa fue construida y usada por Raffernau debido a que padece la enfermedad de Pott o tuberculosis vertebral, además de artrosis y diabetes, entre otras patologías oftalmológica.

Como aún no la destruye, fue notificada con arresto domiciliario por 15 días. La orden de detención se gestó producto de una multa impaga por no demoler la rampa edificada con mucho esfuerzo por el hijo de Carmen. "Todo se hizo para mejorar mi calidad de vida y poder desenvolverme de forma independiente, para poder ir a comprar y salir al hospital, pero esto ha traído puros problemas...", se lamenta la mujer, en entrevista con La Estrella de Valparaíso, quien comenta que desde noviembre a la fecha han tenido contacto con el municipio y le han ofrecido ayuda, sin embargo ella ha seguido sufriendo las consecuencias de la rampa.

"La alcaldesa dice que emitió un decreto donde se paraliza la demolición, pero era labor de 'Grupos Prioritarios' entregar la documentación en el Juzgado de Policía Local para evitar mi detención, lo que finalmente no ocurrió", explica la adulta mayor, quien sentenció que no pagará la multa "pues no solucionará nada. Sólo desarmar la rampa evitaría el problema judicial, pero no lo haré porque eso implicaría quedarme encerrada en la casa".

La versión del municipio

Tras la viralización de este caso, desde la Municipalidad de Viña del Mar confirmó que quedó "sin efecto la multa y la orden de arresto que afectaba a la señora Carmen Raffernau, a raíz de la construcción de una rampa que no contaba con el permiso correspondiente en su casa debido a su situación de discapacidad".

Esto "luego que el Municipio presentó una reconsideración de las medidas al magistrado del Tercer Juzgado de Policía Local de Viña del Mar, en atención a la situación social de la vecina".

“Tal como lo comunicamos en la mañana, en cuanto al acompañamiento social para la señora Carmen Raffernau, acudimos esta tarde al Tercer Juzgado de Policía Local de Viña del Mar y se solicitó reconsideración al magistrado acerca de la situación social y de discapacidad de la señora Carmen, solicitud que fue acogida favorablemente, tanto en lo que respecta a dejar sin efecto la multa por la construcción de la rampa sin contar con el permiso correspondiente, y a la orden de arresto emanada del tribunal debido a que dicha sanción no se había cumplido”, precisó Paulina Vidal, Directora de la Dirección de Desarrollo Comunitaria del municipio de Viña del Mar.

Ahora, según detallan, el siguiente paso es "apelar al tema de la utilización del bien nacional de uso público por un tiempo determinado, mientras y con apoyo de la alcaldesa, se gestiona el permiso de ocupación en el marco legal vigente con el objeto de generar un proyecto y ser presentado a la Dirección de Obras para que el acceso sea aprobado para esta persona con discapacidad conforme a la normativa”.