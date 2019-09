IMDB: “31 minutos” es la mejor serie en la historia de la televisión chilena

Con una valoración de 8.4, "31 Minutos" es considerada la mejor producción televisiva de Chile, superando a clásicos como "Los 80", "El reemplazante" o "Los archivos del cardenal".

La serie fue transmitida por TVN entre 2003 y 2005 con tres temporadas, y en 2014 volvió a las pantallas con la cuarta y última temporada.

La popular producción televisiva también fue emitida en otros países como Argentina, Colombia, Uruguay, México y España.

En Estados Unidos, la serie "Breaking Bad" se impuso con 9.5 sobre otras producciones como "The Wire", "The Sopranos" y "Six feet under".

A nivel latinoamericano, la serie mejor evaluada es la peruana "Latin Lover", seguida por la argentina "Los Simuladores".

Los datos fueron revelados por el sitio Rave, en base a la puntuación del portal IMDB.