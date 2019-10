Nuevo caso de intoxicación en Quintero: alumnos del colegio Santa Filomena denuncian fuertes malestares al interior del establecimiento

Continúa la incertidumbre y preocupación en la zona de sacrificio. Un nuevo caso de intoxicación fue revelado por alumnos del colegio Santa Filomena de Quintero, quienes denuncian náuseas y fuertes dolores de cabeza al interior del establecimiento educacional. Dichos síntomas han provocado que cerca de 13 niños y niñas hayan sido trasladados a diversos centros de salud.

El Director de Red Infancia Chile ONG y el Movimiento por la Infancia de Quintero y Puchuncaví, Manuel Pizarro, informó que llevan “tres días con un aire totalmente tóxico. Hemos revisados las estaciones de monitoreo pero lamentablemente no muestran nada, al contrario, están muy bajos lo índices. Hay denuncias de colegios donde los niños han sido retirados, ayer y hoy en el colegio Santa Filomena 13 niños”.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, señaló que “en estos momentos hay niños y niñas en Quintero que tienen nauseas, que tienen vómitos. Ya basta de indolencia, basta de promesas, es momento de actuar".

"Lamentablemente, este Gobierno no ha respetado el fallo de la Corte Suprema que hace 4 meses está señalando que haga medidas radicales porque esto ya no puede seguir sucediendo. La vulneración a los derechos de la niñez ya no puede ser una regla general en las zonas de sacrificio", agregó el parlamentario.

Debido a este nuevo caso, Ibáñez informó que “ oficiamos a la Superintendencia de Medio Ambiente para que fiscalice el cordón industrial ya que tampoco tenemos mayor información y antecedentes sobre Compuestos Orgánicos Volátiles o sobre eventuales contaminantes, es decir, no sabemos qué están respirando los niños en este momento".

"También, hemos oficiado a la ministra de Medio Ambiente (Carolina Schmidt) para que señale claramente cuáles han sido las medidas que ha realizado en función del fallo de la Corte Suprema que le señala que para este tipo de ocasiones deben tener plan de emergencia y si se han desarrollado esos planes de emergencia”, agregó.