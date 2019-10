Una buena y otra mala: Simona Castro obtiene cupo para los JJ.OO de Tokio pero Tomás González queda afuera

La actuación de la deportista chilena Simona Castro en el Mundial de Gimnasia, realizado en Stuttgart, trajo una excelente noticia para el país ya que ganó un cupo para lo Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La chilena no pudo clasificar a la instancia decisiva de la cita planetaria, pero su rendimiento fue suficiente para alcanzar un cupo en en los JJ.OO, como lo confirmó la Federación Internacional de Gimnasia.

Castro participará en su tercera cita olímpica, tras Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

En tanto, la otra carta nacional, Tomás González, no logró la clasificación. El experimentado gimnasta dependía de otros resultados para llegar a Tokio, tras no clasificar a la final del all around. Resultados que no llegaron.