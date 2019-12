Lagos Weber vota a favor de la acusación constitucional contra Chadwick y asegura que le faltó "conducción en esta crisis"

En la jornada de este miércoles, en sala del Senado, se lleva a cabo la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, jornada decisiva en que los parlamentarios votarán sobre la responsabilidad política que recaería en la figura del ex secretario de Estado por su eventual responsabilidad en la conducción de la crisis desde el estallido social y las acciones que no habría tomado al conocerse las graves denuncias de daños oculares y violaciones a los derechos humanos, tal y como consta en los dos informes internacionales dados a conocer hasta la fecha.

Durante su intervención en sala, el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, comentó que al ex ministro le habría faltado conducción durante los primeros días tras el estallido social del pasado 18 de octubre. “los gobiernos no eligen las crisis. Las pueden evitar, tal vez, pero tienen que darles conducción; y yo siento que acá faltó conducción en esta crisis. Fuimos sorprendidos, ciertamente, y lo que vimos, lo cual es el motivo de esta acusación constitucional, es que entre el 18 y 28 de octubre se cometieron excesos para controlar el orden público”, señaló.

Al respecto, el parlamentario reconoció que dada la envergadura de la crisis social, a su juicio “hubo un minuto en que se pensó que estaba en riesgo nuestra institucionalidad, ese fue el grado de desborde que se vio en algún minuto, durante este período. Es por lo mismo que muchos, en los primeros días cuando el Presidente Piñera llamó a un diálogo con la oposición para buscar un camino de conducción, fuimos de aquellos de ese sector que dijo que había que apoyar ese diálogo, al margen de las consideraciones que hacían algunos. Creo que tenemos que hacernos cargo porque Chile tiene la solidez institucional, y lo está demostrando, de salir adelante con esta acusación”.

Finalmente y al término de su alocución en el hemiciclo, Lagos Weber reconoció su disposición a votar favorablemente en favor de la acusación constitucional que le impediría al ex titular de Interior, asumir cargos públicos por los próximos cinco años.

“Voy a ejercer mi responsabilidad en conciencia de esta acusación y ejercer mi mandato de la forma que mejor me representa, haciéndolo de la manera más leal con mis convicciones y con lo que está en juego. Por lo que voy a apoyar esta acusación constitucional en sus dos capítulos”, apuntó.