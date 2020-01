Llamado a boicotear la PSU: directora del Demre dice que "significa arriesgar un derecho a la educación" y Cones se suma a la manifestación

Este próximo lunes y martes, se desarrollará tras dos aplazamientos, la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Sin embargo, la nueva fecha no ha estado exenta de problemas, ya que hay un llamado de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) a funar el proceso tiene preocupados a los encargados de la prueba.

Entre ellos, el Demre. Al respecto, su directora, Leonor Varas, habló de este llamado a boicotear la PSU. "Yo realmente espero que no exista ese boicot, yo entiendo que se quieran manifestar, me parece no solo legítimo sino incluso interesante pero boicotear la PSU significa arriesgar un derecho a la educación de muchas personas", sostuvo en entrevista con EmolTV.

Sobre estas personas que se verán afectadas si funan la prueba, dijo que "ellos no pueden vulnerar el derecho de otros".

Respecto a los resguardos que se han tomado ante la eventual "funa", Varas afirmó que "hay muchas medidas (tomadas) pero no medidas de fuerza, son todas civiles, de organización". "Tenemos una red de apoyo enorme", agregó.

"Nos hemos puesto en todos los casos y hemos tomado medidas y por supuesto que son complicadas pero sí podemos decirles que eso es problema nuestro, nosotros tenemos que pagar ese costo, no los postulantes", explicó.

Finalmente, sobre la situación en la que se rendirá la prueba, Varas dijo que prueba dijo que "son condiciones difíciles pero la vamos a tener que hacer en condiciones difíciles y (lograr) que no paguen las consecuencias los estudiantes".

El boicot suma apoyos

El llamado a boicotear por parte de la Aces sumó apoyos, en concreto, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones).

De acuerdo a lo detallado por la Cones, la idea es unificar un descontento contra el sistema educacional actual, catalogando el test como una instancia que aumenta la segregación entre alumnos.

Natalia Moreno, una de las voceras del movimiento, indicó que este viernes se realizará una marcha desde Plaza Italia hasta el Demre para manifestar su descontento.

A ello se sumarán intervenciones durante el fin de semana y los días 6 y 7 de enero, días en que se rendirán los exámenes.