Fundación Sol califica la propuesta previsional de Piñera como un “mini sistema mixto”: “Chile vuelve a ser experimento mundial”

En cadena nacional, el Presidente Sebastián Piñera adelantó los detalles del proyecto que reforma el sistema de pensiones, el que -según dijo- será ingresado esta semana al Congreso. En términos generales, la propuesta sube en un punto la oferta inicial del Gobierno y contempla una cotización adicional del 6% a cargo del empleador: 3% irá a la cuenta individual del cotizante y el otro 3% a un fondo colectivo, que será administrado por un ente público y autónomo.

Con el porcentaje igualado con lo propuesto por la oposición, ahora la única diferencia sustancial es que esta última contempla que toda la cotización adicional sea dirigida a un fondo colectivo con lógica de reparto.

Esta propuesta del Gobierno fue criticada, a través de su cuenta de Twitter, por la Fundación Sol, quienes en una serie de publicaciones dijeron que "Chile vuelve a ser experimento mundial".

"En los sistemas de pensiones mixtos como el de Suecia y Uruguay, más del 75% de la cotización va a reparto. Con propuesta del Gobierno, Chile tendrá un Sistema Mini Mixto y solo 19% de cotización va a Reparto. Continúa la crisis previsional", advirtieron.

Después continúan: "Con su propuesta de Mini Sistema Mixto, Gobierno reconoce que la única manera de subir las pensiones es con Reparto".

"Antes del 18 de Octubre era inviable, no era el momento, no era la forma. Esto demuestra que mejorar hoy las pensiones no es un problema técnico, sino que político", terminan.