PC refuta fallo del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y niega relación laboral con mujer a la que deberán pagarle más de $ 170 millones

El secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona aseguró que van a recurrir al fallo del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que reconoció una relación laboral entre la demandante E.D.P.T. y la colectividad por casi 30 años, sin sueldos ni cotizaciones, y fijó un pago en torno a los 170 millones de pesos para la mujer.

De acuerdo a la resolución, entre 1990 y 2019, la mujer estuvo encargada de cuidar una parcela del partido ubicada en el sector del Arrayán, donde vivía junto a sus tres hijos y su pareja, fallecido en 2005 y quien también trabajaba para la colectividad.

“Eso no se condice con la verdad (…) ellos debían abandonar ese lugar porque se demostró que no era de ellos, sino que estaban haciendo un uso indebido y por eso trasladaron el caso a un juicio laboral”, indicó el dirigente en Radio Bío Bío, enfatizando además que “no existe en absoluto un contrato que no se canceló”.

El secretario general del PC expresó que lo que hizo el partido fue cederle el terreno a la mujer en modo de favor. “Así es, eso está demostrado en el plano judicial. Tenemos absoluta tranquilidad (…) y usaron una táctica de llevar esto a un plano laboral”, dijo.

“¿Por qué lo hace? Creo que hay ahí una vecindad con muchos personajes muy especiales. Bueno, pero esa es la parte política, pero por ahora el tema es judicial”, agregó.

Carmona añadió que “el antecedente que podemos entregar es que este es un proceso bastante largo, hablo de un tema de años y no de un tema de meses (…) Vamos a abordarlo desde Tribunales. Estamos presentando una solicitud de nulidad del fallo. Eso es, es ingrato, pero eso es”.

El fallo del magistrado del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Jorge Andrés Abollado Vivanco, acogió la demanda de cobro de prestaciones, y condenó a la colectividad al pago de $150.768.000 por remuneraciones adeudadas en todo el período trabajado y 6.264.000 por feriado legal de todo el período trabajado.

Asimismo, al acoger la demanda de despido indirecto, estableció que la colectividad debe pagarle a la demandante $432.000 por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo; $4.752.000 por concepto de indemnización por 11 años de servicios; y $2.376.000 por concepto de recargo legal del 50%.