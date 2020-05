Seremi de Salud de Valparaíso confirma brote de Covid-19 en hospital geriátrico de Limache y alcalde critica la gestión sanitaria

El seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez confirmó esta mañana un brote de contagios por Covid-19 – por el momento 2 funcionarios y 1 paciente que dieron positivo - en el Hospital Geriátrico Paz de la Tarde de Limache, lo que causó indignación en el alcalde de la comuna, Daniel Morales, quien acusa de haberse enterado solo a través del punto de prensa de la Intendencia de la región.

En cuanto a los anuncios de la autoridad sanitaria de la Región de Valparaíso: "Respecto al Hospital Geriátrico tenemos dos funcionarios covid positivo y un paciente covid positivo. Funcionarios en cuarentena, que tuvieron contacto con estos dos funcionarios, son cuatro. Y tenemos otros siete pacientes que están también en cuarentena, pero están hospitalizados", comentó Francisco Álvarez.

"Ocho pacientes que tuvieron contacto estrecho con estos funcionarios fueron trasladados al hospital Santo Tomás de Limache y, actualmente, además del paciente positivo, el resto de las otras siete personas no ha manifestado síntomas relacionados con Covid-19", precisa.

El seremi agregó que además "de forma preventiva, se hizo un testeo a todas estas personas y, respecto a la sala donde se originó el brote, también se tomaron todas las medidas".

No obstante, luego de los anuncios de Álvarez, el alcalde de la comuna de Limache, Daniel Morales, expresó su indignación por la falta de información oportuna sobre el brote, además, dijo haberse enterado a través de un punto de prensa sobre la situación en el hospital geriátrico.

"Quiero lamentar el hecho de que esta información nosotros nos enteramos recién por el punto (de prensa) de la intendencia y eso a mí no me parece la manera adecuada. Hemos estado desde temprano tratando de recabar información y lamentablemente esa información no ha llegado a nosotros", acusa.

La comuna de Limache, perteneciente a la provincia de Quillota, cuenta con 26 casos de Covid-19 acumulados, de los cuales 7 se han recuperado y todavía ninguno ha fallecido según el último reporte emitido desde la Seremi de Salud de Valparaíso. A los casos mencionados se sumarán los confirmados en el hospital geriátrico.