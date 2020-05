Insulza: "No voy a aceptar que haya retroactividad" en el límite a la reelección

El límite a la reelección ha estado en la palestra luego que el fin de semana se conociera que un grupo de diputados y senadores firmaran una declaración donde abogan para que el proyecto tenga efecto retroactivo, lo que los inhabilitaría de postular nuevamente al cargo.

"No podemos los parlamentarios que actualmente llevamos tres o más periodos de diputados y/o dos o más de senadores, otorgarnos a nosotros mismos el privilegio de ir a la reelección. Porque a quienes están en su primer periodo o a los que serán electos en 2021 se les aplicarán los límites definidos en la ley, que debe regir igual para todos", señalan en la misiva.

Sin embargo, hubo un parlamentario que se manifestó en contra de esta idea: el senador José Miguel Insulza (PS), quien manifestó en entrevista con Radio Pauta que "voy a aceptar limitaciones, pero no voy a aceptar que haya retroactividad".

"Nosotros no operamos con retroactividad, no debería operar nunca el país con retroactividad. Hemos rechazado la retroactividad en cosas que han sido mucho más delicadas", dijo Insulza.

"No me gustan las limitaciones en general, pero en este caso voy a aceptar limitaciones, pero no voy a aceptar que haya retroactividad", agregó.

Cabe recordar que esta semana el Senado aplazó la votación de la iniciativa que busca poner límite a la reelección parlamentaria y de otras autoridades. Y se espera que este lunes o martes se cite a la sesión extraordinaria en la Cámara Alta en donde se votaría el proyecto, que necesita un quorum de 26 votos a favor para ser despachado.